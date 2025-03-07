Такой природу вы еще не видели: 13 завораживающих фотографий

«Вижу цель — не вижу препятствий» — лозунг этого медведя Источник: Tom Nickels / worldnaturephotographyawards.com











Каждую минуту на Земле происходят миллионы самых необыкновенных событий. Где-то вылупились черепашки, самец казуара поменял свое оперение и отправился на поиски невесты, а белый мишка понял, насколько же весело играть с обычной палкой. Все эти моменты успели заснять и показать на конкурсе World Nature Photography Awards — 2025. Давайте и мы посмотрим на необыкновенные снимки, которые вряд ли можно увидеть где-то еще.

Маруся Пухек, Словения

Маруся Пухек из Словении забрала главный приз в номинации «Фотограф года в области дикой природы». Снимок двух оленей — одна из работ ее проекта «366». Каждый день в 2016 году она фотографировала то, что ее окружает, и создала огромный альбом воспоминаний. Один из зимних дней она будет помнить именно таким.

Разглядеть двух оленей на фотографии непросто, но вы справились Источник: Maruša Puhek / worldnaturephotographyawards.com











— В тот снежный день у меня с собой был только широкоугольный объектив, когда я заметила двух оленей, бегущих по заснеженному винограднику. Я сделала несколько снимков, сожалея, что у меня не было с собой телеобъектива. Только позже, при редактировании, я поняла, как мне повезло: сцена не была сильно приближена, что позволило заснеженному окружению остаться важной частью композиции, — прокомментировала фотографию автор.

Эль Кермарек, Исландия

Фотограф Эль Кермарек сделал свою фотографию с воздуха, и она завораживает и пугает одновременно. Автор снял распространение лавы на полуострове Рейкьянес в Исландии и хотел показать власть природы над всем, что создал человек.

Джордж Мартин, если ты это читаешь, то почему еще не взял эту фотографию для обложки новой части «Песни льда и пламени»? Источник: Ael Kermarec / worldnaturephotographyawards.com











— Я и не подозревал, что это событие было лишь первым из серии подобных эпизодов, которые будут повторяться всё чаще. В 2024 году в том же районе произошло еще несколько извержений, что свидетельствует о том, что после 800 лет спокойствия на полуострове Рейкьянес мы определенно вступили в сложный период вулканической активности, — поделился своими эмоциями Эль Кермарек.

Эстевес Кабрал, Бразилия

Космическая фотография с необыкновенными светящимися растениями. На самом деле уголок с полем пепалантусов Эстевес Кабрал нашел на Земле, а именно в Бразилии. Весь секрет их свечения не в светлячках или особом строении, а в отражении лучей солнца.

Признайтесь, захотелось прогуляться по такому полю и провести рукой по каждому бутону? Источник: Marcio Esteves Cabral / worldnaturephotographyawards.com











— Когда рассвет озаряет плоскогорья Веадейруш, потрясающее поле пепалантуса отражает солнечные лучи, создавая впечатление самосветящихся растений. Я запечатлел гармонию между ярким небом и этими уникальными растениями с подсветкой. Эти редкие цветы являются частью биома Серрадо, которому грозит вырубка лесов, — написал автор снимка.

Роберт Миддлтон, Великобритания

Роберт Миддлтон снял с воздуха процесс вылавливания анчоусов во Вьетнаме. Снимком он хотел обратить внимание на то, что из-за постоянного отлова и изменения климата скоро на Земле может совсем не остаться этих рыб. Ему это удалось, фотография забрала главный приз в номинации «Люди и природа».

Можно вечность спорить, что вы видите на этой картинке: сердечко, цветок или огромного ската, — но всё будет неверно Источник: Marcio Esteves Cabral / worldnaturephotographyawards.com











— Проблема чрезмерного вылова рыбы, даже в таких, казалось бы, незначительных масштабах, стоит остро, бросая тень на хрупкий баланс морских экосистем. Эта сцена напоминает нам о нашей взаимосвязи с природой и нашей ответственности за то, чтобы быть хранителями Земли, — так звучит замысел фотографа.

Джейк Мошер, США

Джейку Мошеру потребовалось шесть лет, чтобы сделать такую необычную фотографию ночного неба. Согласитесь, будто весь Млечный Путь отражается в водах озера. Стихия часто была не на стороне фотографа: ветер создавал рябь, колыхал растения на берегу, но однажды все обстоятельства сложились.

Победитель в номинации «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля» Источник: Jake Mosher / worldnaturephotographyawards.com











— У меня было 26 минут полного штиля, и я, используя две камеры, запечатлел сцену, которую давно себе представлял. Я оставался на месте съемки всю ночь и на рассвете заметил несколько осколков обсидиана рядом с тем местом, где я установил свои камеры. Мне нравилось думать о том, что тысячи лет назад люди смотрели на ночное небо здесь с таким же удивлением, какое я испытываю сегодня. Я надеюсь, что мы никогда не разгадаем все тайны нашей Вселенной, — поделился фотограф.

Том Никелс, Финляндия

Том Никелс сделал этот снимок во время круиза по архипелагу Шпицберген. С лодки он увидел, как один из медведей отказался от обеденного перерыва вместе со своими сородичами, а выбрал поиграть с палкой.

Если кинуть палку такому пушистику, не факт, что он побежит за ней, а не за вами Источник: Tom Nickels / worldnaturephotographyawards.com











— Медведь полностью игнорировал нас, проявляя удивительную игривость. Его поведение напомнило мне энергичного и игривого золотистого ретривера, который приносит палку.

Джорджина Стейтлер, Австралия

Пока синепятнистый грязевой прыгун демонстрировал сородичам, кто тут главный, Джорджина успела запечатлеть момент его прыжка. Из-за улыбающихся глазок и еле заметной ухмылки кажется, что эта рыбка очень довольна собой. Фотография забрала золотую награду конкурса в номинации «Поведение — амфибии и рептилии».

Кто сказал, что рыбы не летают? У этого малого получилось Источник: Georgina Steytler / worldnaturephotographyawards.com











— Мы признаем, что эти вспыльчивые маленькие создания, скорее, рыбы-амфибии, чем земноводные, но не будем лишать этого парня заслуженного места в этой категории, — гласит подпись к фотографии.

Клайв Бернс, Великобритания

С первого взгляда и не поймешь: птицы это или орнамент на ковре. На самом деле это краснозобики. Клайв Бернс захватил момент, когда они своей многотысячной стаей улетают с обмелевших берегов во время весеннего прилива.

Если часто моргать, птицы начнут двигаться Источник: Clive Burns / worldnaturephotographyawards.com











— Я много раз фотографировал это невероятное событие, но только в этот раз птицы летели параллельно мне, что позволило мне снять многих из них в фокусе, — описал фотографию Клайв.

Даниэль Флорманн, Германия

Первые шаги оливковой морской черепахи. Она только вылупилась, а уже вынуждена пробивать себе дорогу в огромных просторах океана, но не всем так везет, как ей.

— Морские черепахи, известные на местном языке тетум как «Ленук Таси», возвращаются на те самые пляжи, где они когда-то вылупились, чтобы отложить яйца. К сожалению, этим хрупким гнездам угрожают многочисленные опасности, от естественных хищников до деятельности человека. Тем не менее даже если детеныши добираются до океана, только один из 1000–10 000 выживает и становится взрослой особью, — рассказал Даниэль Флорманн.

Фотография забрала награду в номинации «Подводный мир» Источник: Daniel Flormann / worldnaturephotographyawards.com











Теперь Pixar просто обязан снять мультик о дальнейшей судьбе этой черепашки: смогла ли она выжить и сама стать родителем, встретит ли еще своих маму и папу или, может, ее ждет знакомство с рыбой-клоуном.

Малини Чандрасекар, Великобритания

Фотография одинокого моржа на льдине забрала золото в номинации «Животные в их среде обитания». Чтобы сделать такой снимок, Малини Чандрасекару пришлось попотеть.

Хочется верить, что этот морж одинок только на снимке, а уже через несколько минут он поплывет к своей жене и деткам после суток на работе Источник: Ael Kermarec / worldnaturephotographyawards.com











— Я использовал широкоугольный объектив, чтобы создать более сильное повествование о животных и земле, позволяющее установить более тесную эмоциональную связь. Когда мы нашли моржа, отдыхающего на паковых льдах в тундре под хмурым небом, я воспользовался этим и использовал объектив 14–30 мм с фокусным расстоянием 18 мм. Я пригнулся и прицелился как раз в то место, где он пересекал линию горизонта, находясь в центре моей истории, — рассказал, как смог сделать такую фотографию, Малини Чандрасекар.

Хайчуин Сим, Малайзия

Сначала мы подумали, что это пластилиновые создания, которые сделал ребенок и раскрасил во все цвета, что нашел дома, но нет. На фотографии — светлячки на дереве.

Вероятность, что светлячки снимали трендовый танец для TikToka, маленькая, но никогда не будет равна нулю Источник: Khaichuin Sim / worldnaturephotographyawards.com











— На этой захватывающей макросъемке изображены два яркоокрашенных светлячка, их тела украшены симфонией ярких зеленых, оранжевых и желтых оттенков. Эти насекомые, сидящие на текстурированной коре дерева, словно светятся на темном фоне, — описал снимок Хайчуин Сим.

Бенджамин Смэйл, Великобритания

На топливный склад в Мандинари прилетел такой пернатый друг. Самец узкохвостой вдовушки искал свою спутницу жизни и залетел на территорию промышленного центра. Пока он отдыхал и высматривал, есть ли что-то интересное вокруг, его сфотографировал Бенджамин Смэйл.

Включите кто-нибудь этой птичке Михаила Круга, ей это нужно Источник: Benjamin Smail Productions / / worldnaturephotographyawards.com











— Этот момент запечатлен во время октябрьской поездки. Он особенно примечателен, так как вскоре птица сменит оперение на более коричневое и невзрачное. Во время сезона размножения, совпадающего с сезоном дождей в Западной Африке, мне нравится делать такого рода фотографии, чтобы проиллюстрировать связь между человечеством и природой, — поделился Бенджамин Смэйл.

Ники Коулмон, Бельгия

Тридцать минут Ники Коулман наблюдал сцену из «Мухи-Цокотухи» в реальной жизни. «Вдруг какой-то старичок Паучок нашу Муху в уголок поволок», но здесь комар на помощь не пришел.

Арахнофобы, лучше вам на это не смотреть Источник: Niki Colemont / worldnaturephotographyawards.com











— Иногда самые захватывающие истории разворачиваются на заднем плане, вдали от того, на чём мы изначально сосредоточились. Я фотографировал другой объект в саду в Бельгии, когда краем глаза заметил муху-журчалку. Рядом зловеще притаился паук, и я не мог не задаться вопросом: что, если паук поймает муху в свою паутину? Заинтригованный, я решил остаться и посмотреть, — рассказал историю снимка автор.