«Такого слесаря мы еще не видели». 59-летний фигурист-любитель вышел на лед с олимпийской чемпионкой и покорил Первый канал

Борис впервые встал на коньки в 44 года Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Борису Крестину из Нижнего Новгорода 59 лет. Он работает в автосервисе, а свободное время посвящает фигурному катанию. Впервые встал на коньки, когда было за 40. За плечами Бориса уже десятки любительских соревнований, а с недавнего времени и проект «Народный ледниковый период» (18+). NN.RU узнал у Бориса, почему он решил заняться спортом в зрелом возрасте и каково было тренироваться и выступать вместе с титулованными фигуристами.

Источник: Городские медиа

Борис Крестин работает диагностом легковых автомобилей. С юности увлекается спортом: занимался цирковой акробатикой, позднее — спортивной гимнастикой. Однако из-за полученных травм от тренировок пришлось отказаться.

Новая спортивная страсть возникла внезапно — незадолго до своего 44-летия Борис впервые встал на коньки. Довольно быстро понял, что хочет покорить лед, и начал обучаться фигурному катанию.

Вскоре стал кататься в паре и участвовать в любительских соревнованиях. Вместе с партнершей исколесил с десяток городов России, откуда раз за разом возвращался с призами.

— Выступали в Питере, Казани, Калуге, Москве. В общем, по многим городам России поездили и занимали в основном призовые места, — с гордостью говорит Борис.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Участие в «Народном ледниковом периоде» стало для Бориса неожиданностью — заявку на участие партнерша отправила, не предупредив его. В прошлом году фигурист проходил отбор в пилотный проект, где удалось дойти до финала. А осенью начался кастинг на основное шоу.

— Я приехал, откатал. Причем под музыку «Одинокий мужичок за 50». Тарасовой понравилось, и Жулину, и Навке. И меня взяли. Практически сразу началась очень активная работа, — вспоминает Борис.

Съемки «Ледникового периода» длились два месяца. Участники тренировались почти каждый день по 4–6 часов. Если профессиональные спортсмены были готовы к таким нагрузкам, то фигуристам-любителям пришлось нелегко. Всего из народа в проекте участвовало шесть человек. Им приходилось быстро осваивать программу и выкладываться по полной, чтобы номер вышел таким, каким его видели постановщики.

— Из мужского коллектива было немного нас, любителей. Я, наверное, оказался самым техничным, хотя и самым возрастным. И тренерская бригада, постановщики предъявляли больше требований — элементы сложнее ставили. Многие элементы практически сырые проходили в прокат, в съемку. Было немножко страшновато, — говорит Борис.

В пару фигуристу-любителю поставили Татьяну Волосожар — двукратную олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы. По словам Бориса, титулы никак не повлияли на общение — и партнерша старалась во всём ему помогать.

— Татьяна всё время и во всех программах поддерживала. Когда катались, подсказывала: здесь такой элемент, здесь — такой. За музыкой этого не слышно, но тем не менее без подсказок никак. Готовили две программы — в голове каша, всё перевернуто, — признается Борис.

Борис и Татьяна Волосожар на одном из выступлений Источник: Борис Крестин / личный архив











Готовиться к выступлению приходилось в короткие сроки, что серьезно осложняло ситуацию.

— Тяжело было физически и в целом. Думал, организм не выдержит: когда такая нагрузка, можешь заболеть. Тем не менее втянулся. Наверное, организм решил, что так и быть, катайся дальше. Так и получилось. За эти два месяца обезболивающих съел, наверное, больше, чем за все предыдущие 14 лет катания на коньках, — рассказывает Борис.

Жюри отмечает техничность фигуриста-любителя Источник: Борис Крестин / личный архив











При этом тренеры всячески пытались помочь участникам и подсказывали, что нужно сделать, чтобы избежать травм. По словам Бориса, за весь проект он упал всего один раз — во время выполнения верхней поддержки.

— И то Татьяна упала на меня — ей было мягко, ну а мне — не очень. Благо без последствий: встали, поехали дальше, — вспоминает Борис.

Источник: «Ледниковый период» / Vk.com

В составе жюри были именитые фигуристы, и они высоко оценивали выступления Бориса, отмечая его техничность. А вот к артистизму были вопросы. Продюсер Илья Авербух привык, что его постановки — спектакли, поэтому от участников проекта требовал эмоций и чувственности.

— Сложнее всего далась вторая программа, где я был учителем танцев. Танцами я никогда не занимался, да и танцевать не умею, а тут вдруг учитель. Вот это мне сыграть было сложно. Постановщики говорили, что техника-то есть, а вот артистизм хромает. Когда я в одном из выступлений вышел во фраке, в комментариях сказали, что такого слесаря еще не видели, — смеется Борис.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











После выхода ледового шоу на экраны Борису начали звонить старые знакомые — все восхищались успехом фигуриста. Сам он называет съемки «зимней сказкой» и надеется, что, если позволит здоровье, поучаствует в подобном проекте еще раз.