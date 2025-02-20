Можно всех посмотреть? Кто будет соперничать с ярославной в конкурсе «Топ стюардесс»

28-летняя Елизавета Темиргалиева из Ярославля вошла в число полуфиналисток международного конкурса «Топ стюардесс — 2025». Организаторы утверждают, что главная цель события — повысить интерес к авиации и поддержать репутацию индустрии. Конкурс проходит с 2014 года. Финал этого года пройдет в ноябре. Кто получит корону, определит жюри.
Об участнице из Ярославля мы уже рассказывали. А теперь посмотрим, кто составит конкуренцию Елизавете. Публикуем фото полуфиналисток, которые известны на настоящий момент.
А вы бы за кого голосовали?
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