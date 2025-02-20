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Развлечения Можно всех посмотреть? Кто будет соперничать с ярославной в конкурсе «Топ стюардесс»

Можно всех посмотреть? Кто будет соперничать с ярославной в конкурсе «Топ стюардесс»

Публикуем фото красавиц

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4 комментария
Участницы из разных городов поборются за звание самой красивой стюардессы | Источник: topstewardess.ruУчастницы из разных городов поборются за звание самой красивой стюардессы | Источник: topstewardess.ru

Участницы из разных городов поборются за звание самой красивой стюардессы

Источник:

28-летняя Елизавета Темиргалиева из Ярославля вошла в число полуфиналисток международного конкурса «Топ стюардесс — 2025». Организаторы утверждают, что главная цель события — повысить интерес к авиации и поддержать репутацию индустрии. Конкурс проходит с 2014 года. Финал этого года пройдет в ноябре. Кто получит корону, определит жюри.

Об участнице из Ярославля мы уже рассказывали. А теперь посмотрим, кто составит конкуренцию Елизавете. Публикуем фото полуфиналисток, которые известны на настоящий момент.

А вы бы за кого голосовали?

Елизавета Темиргалиева, Ярославль | Источник: topstewardess.ru

Елизавета Темиргалиева, Ярославль

Елизавете 28 лет | Источник: topstewardess.ru

Елизавете 28 лет

Участница из Ярославля&nbsp;— молодая мама | Источник: topstewardess.ru

Участница из Ярославля — молодая мама

1 из 3

Елизавета Темиргалиева, Ярославль

Источник:
Марина Бойкова, Саранск | Источник: topstewardess.ru

Марина Бойкова, Саранск

22 февраля участнице исполнится 37 лет | Источник: topstewardess.ru

22 февраля участнице исполнится 37 лет

На конкурс она пошла, чтобы испытать свои силы и выйти за рамки комфорта | Источник: topstewardess.ru

На конкурс она пошла, чтобы испытать свои силы и выйти за рамки комфорта

1 из 3

Марина Бойкова, Саранск

Источник:
Лилия Дегтярева, Абакан | Источник: topstewardess.ru

Лилия Дегтярева, Абакан

Лилии 21 год | Источник: topstewardess.ru

Лилии 21 год

Она любит литературу по психологии и кулинарные мастер-классы | Источник: topstewardess.ru

Она любит литературу по психологии и кулинарные мастер-классы

1 из 3

Лилия Дегтярева, Абакан

Источник:
Анастасия Казарина, Иркутск | Источник: topstewardess.ru

Анастасия Казарина, Иркутск

Анастасии 34 года | Источник: topstewardess.ru

Анастасии 34 года

Она умеет быстро адаптироваться и учиться | Источник: topstewardess.ru

Она умеет быстро адаптироваться и учиться

1 из 3

Анастасия Казарина, Иркутск

Источник:
Наталия Стельмах, Ухта | Источник: topstewardess.ru

Наталия Стельмах, Ухта

Наталии 31 год | Источник: topstewardess.ru

Наталии 31 год

Отработала бортпроводницей два года | Источник: topstewardess.ru

Отработала бортпроводницей два года

1 из 3

Наталия Стельмах, Ухта

Источник:
Елизавета Лукьянова, Уфа | Источник: topstewardess.ru

Елизавета Лукьянова, Уфа

Елизавете 23 года | Источник: topstewardess.ru

Елизавете 23 года

Она самая старшая из пяти детей в многодетной семье | Источник: topstewardess.ru

Она самая старшая из пяти детей в многодетной семье

1 из 3

Елизавета Лукьянова, Уфа

Источник:

Кто больше всех понравился?

Елизавета Темиргалиева
Марина Бойкова
Лилия Дегтярева
Анастасия Казарина
Наталия Стельмах
Елизавета Лукьянова
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Комментарии
4
Гость
1 час
Лукьянова - зайка.
Гость
57 минут
что 37 что 21, на вид все одинаковые
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