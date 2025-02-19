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Стиль и красота Ярославна попала в топ самых красивых стюардесс. Разглядываем ее фото

Ярославна попала в топ самых красивых стюардесс. Разглядываем ее фото

Елизавете Темиргалиевой 28 лет

1 490
9 комментариев
Елизавету Темиргалиеву из Ярославля признали одной из самых красивых стюардесс страны | Источник: Topstewardess.ruЕлизавету Темиргалиеву из Ярославля признали одной из самых красивых стюардесс страны | Источник: Topstewardess.ru

Елизавету Темиргалиеву из Ярославля признали одной из самых красивых стюардесс страны

Источник:

Бортпроводница авиакомпании «РусЛайн» Елизавета Темиргалиева из Ярославля вошла в число полуфиналисток международного конкурса «Топ стюардесс — 2025». Это ежегодное событие, которое проходит с 2014 года. Организаторы указывают, что конкурс объединяет лучших представительниц профессии со всего мира. В участницах ценятся профессионализм, элегантность и преданность авиации. Главная цель конкурса — повысить интерес к авиации и поддержать репутацию индустрии.

Елизавете Темиргалиевой 28 лет. Она получила педагогическое образование в ЯГПУ имени Ушинского, а также обучалась в магистратуре по специальности «психология карьерного сопровождения». Но посвятила себя небу.

— С самого первого полета я поняла, что небо — это моя жизнь. Это не просто работа, а призвание! Важно не только обеспечивать безопасность, но и делать каждый полет комфортным и незабываемым. Ведь для кого-то это первый взлет, кто-то боится летать, а кто-то давно считает небо вторым домом, — рассказала участница из Ярославля.

Красотка имеет степень магистра | Источник: Topstewardess.ruКрасотка имеет степень магистра | Источник: Topstewardess.ru

Красотка имеет степень магистра

Источник:

Лиза уверена, что стюардесса — это не просто профессия, а стиль жизни, где важны и внешняя привлекательность, и внутренняя гармония.

— Сейчас я в декретном отпуске, наслаждаюсь материнством, но продолжаю развиваться, привнося красоту в жизнь других девушек — создаю потрясающие образы с помощью макияжа и причесок. Также я увлекаюсь йогой и фотографией, ведь гармония внутри — это ключ к успеху во всём, — считает Елизавета.

Призванием Елизаветы стало небо | Источник: Topstewardess.ruПризванием Елизаветы стало небо | Источник: Topstewardess.ru

Призванием Елизаветы стало небо

Источник:

Участие в конкурсе для ярославны — это шанс показать, что настоящая стюардесса сочетает в себе профессионализм, грацию, интеллект и заботу.

— Победа для меня не просто титул, а подтверждение, что я на своем месте! — призналась Лиза.

Ярославна старается обеспечить комфорт для каждого пассажира | Источник: Topstewardess.ruЯрославна старается обеспечить комфорт для каждого пассажира | Источник: Topstewardess.ru

Ярославна старается обеспечить комфорт для каждого пассажира

Источник:

Финал конкурса пройдет 2 ноября 2025 года в Москве. Тогда определится, кому достанется корона.

Сейчас Елизавета&nbsp;— молодая мама | Источник: Topstewardess.ruСейчас Елизавета&nbsp;— молодая мама | Источник: Topstewardess.ru

Сейчас Елизавета — молодая мама

Источник:
Успех в конкурсе для Елизаветы&nbsp;— подтверждение того, что она на своем месте | Источник: Topstewardess.ruУспех в конкурсе для Елизаветы&nbsp;— подтверждение того, что она на своем месте | Источник: Topstewardess.ru

Успех в конкурсе для Елизаветы — подтверждение того, что она на своем месте

Источник:
По мнению ярославны, настоящая стюардесса должна сочетать в себе профессионализм, грацию, интеллект и заботу | Источник: Topstewardess.ruПо мнению ярославны, настоящая стюардесса должна сочетать в себе профессионализм, грацию, интеллект и заботу | Источник: Topstewardess.ru

По мнению ярославны, настоящая стюардесса должна сочетать в себе профессионализм, грацию, интеллект и заботу

Источник:
Участница из Ярославля увлекается йогой, фотографией и искусством создания образов | Источник: Topstewardess.ruУчастница из Ярославля увлекается йогой, фотографией и искусством создания образов | Источник: Topstewardess.ru

Участница из Ярославля увлекается йогой, фотографией и искусством создания образов

Источник:
Победительницу конкурса назовут в ноябре. Возможно, корону получит именно Елизавета | Источник: Topstewardess.ruПобедительницу конкурса назовут в ноябре. Возможно, корону получит именно Елизавета | Источник: Topstewardess.ru

Победительницу конкурса назовут в ноябре. Возможно, корону получит именно Елизавета

Источник:
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Комментарии
9
Гость
2 часа
Хорошо когда женщина следит за собой.
Гость
2 часа
Красивая ) Стюардессы это высший пилотаж !
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