«Многие обращались к психологу»: эксклюзивное интервью с участником проекта «Выживалити» Сергеем Дружко о шоу и встрече с НЛО

Сергей Дружко признался, что своими глазами видел НЛО Источник: Антон Деружинский / Городские медиа











На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон экстремального шоу «Выживалити» (16+). Премьеру устроили в трех городах: кроме Самары и Краснодара, проект показали в Саратове. Наши корреспонденты из 164.RU увидели первую серию, а также пообщались с участником реалити, актером и ведущим мистического шоу «Необъяснимо, но факт» (16+) Сергеем Дружко.

После показа гости получили подарки от телеканала: наборы для «выживания» с гречкой, тушенкой, фонариком и компасом. Особый интерес вызвало неформальное общение с актером и ведущим Сергеем Дружко, о характере и приключениях которого стало известно практически с первой серии шоу.

— Всё, что переживают герои на экране, — нечеловеческая трансформация. Это невероятно страшно. Говорю вам как профессионал, — признался он.

— Почему согласились на это шоу и какие испытания выпали на вашу долю?

— Тяжелейшие. Во-первых, принять решение туда поехать. Это было самое сложное. Но подталкивала жена. Она сказала, что, если не поеду, возьмет кредит и переедет в Крым, поэтому был вынужден участвовать (смеется). Дальше всё просто: ставили задачу — я ее выполнял. Я тот человек, который любит всё новое, и лишний раз познакомиться с собой всегда интересно. Испытания были сложные. «Редкая птица долетит до середины Днепра», как говорится, и выдержит подобное. Приключения начались, как только нас выпустили из автобуса и пришлось идти по колено в воде — в обуви, правда, но крайне неприятное ощущение. И ходили мокрыми до конца вечера.

Участвовать в шоу Сергея Дружко убедила жена Источник: Виктория Федорова / 164.RU











— А вы — не любитель экстремального отдыха?

— Я гедонист жуткий и столько всего натерпелся в детстве, юности и в армии, что всё остальное — детский лепет.

Актер рассказал, что его путь к славе был тернистым. Еще в 10-м классе школы он пробовал поступить в театральный институт:

— Мы с родителями договорились: если не поступаю в этот год, иду в Военную инженерную академию имени Можайского. Мама хотела, чтобы я имел престижную профессию, военный здоровенный, хорошую зарплату и так далее. В театральном я прошел до второго тура. Мне было 16 лет, и спросили: «А как у вас с армией, молодой человек?» Я говорю: «Отлично!» «Вот и приходите после армии», — ответили. Приехал обратно и — конечно, уговор с родителями дороже денег — после школы благополучно поступил в «Можайку».

Но на курсе молодого бойца будущий артист понял, что нельзя идти против судьбы и класть ее на «алтарь родительской любви», поэтому забрал документы, сходил в армию и поступил-таки туда, куда хотел, — в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— Не могу не спросить о программе «Необъяснимо, но факт», как провели те годы жизни?

— Вырванные годы из жизни, — рассмеялся Сергей и добавил, что шутит.

— Вы верите во внеземные цивилизации?

— Верил, верю и буду верить. Во внеземные цивилизации и высшие силы. Да и как не верить, если я видел НЛО собственными глазами? Это было в конце 90-х в поселке Рощино под Санкт-Петербургом. В канун Нового года мы собрались с друзьями на даче, как услышали крик соседей. Выбежали на участок, а соседка показывает пальцем в небо. И мы все, человек 8–10, смотрим вверх, а там в небе висит огромная белая капля.

Дальше началась фантасмагория наподобие светового шоу, на которое мы завороженно смотрели. И потом в один момент капля схлопнулась, как будто ее и не было. Оправдать это земным явлением не представляется возможным. Сергей Дружко актер, телеведущий

Есть еще здравый смысл и логика, которые подсказывают: наша Вселенная состоит из миллиарда галактик, где миллиарды звезд, о которых мы даже не знаем и никогда их не увидим, поэтому глупо говорить, что там ничего нет. Мы же есть. Значит, где-то там тоже есть кто-то. Другое дело, что либо мы им еще неинтересны, либо они от нас прячутся, либо что-то другое. Впрочем, это земные стереотипы. Думаю, ребята там живут другими категориями.

Нечеловеческие испытания выпали и на долю участников второго сезона шоу «Выживалити». Словно они оказались на другой планете, где страх и опасность преследовали их на каждом шагу. Как рассказал Дружко, многие от перенапряжения обращались к штатному психологу.

— Уникальность проекта заключается в том, что здесь нет игр в поддавки — всё по-настоящему, — пояснил Сергей. — Самым страшным оказалось почувствовать в себе всё животное: страх, голод и холод. Участников окунали в самые сложные испытания и открывали всю человеческую сущность.