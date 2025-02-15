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Развлечения Выигрываем миллион? эксперимент «Всё или ничего»: мы продолжили лотерейный эксперимент. Удалось ли сорвать миллионный куш

«Всё или ничего»: мы продолжили лотерейный эксперимент. Удалось ли сорвать миллионный куш

Ярославские журналисты пытаются выиграть шестизначную сумму

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Журналисты скупают лотерейные билеты ради эксперимента | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖурналисты скупают лотерейные билеты ради эксперимента | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Журналисты скупают лотерейные билеты ради эксперимента

Источник:

Мы продолжаем лотерейный эксперимент, который начали неделю назад. Каждые семь дней редакция 76.RU покупает по два лотерейных билета, чтобы проверить, удастся ли выиграть крупный приз.

В прошлый раз нам не повезло: оба купленных в двух разных местах билета оказались пустыми. В итоге мы ушли в минус на 200 рублей.

В этот раз решили попробовать купить билеты в приложениях «Столото» и «Национальная лотерея».

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

В «Национальной лотерее» выбрали «Топ 12». Вид розыгрыша, где можно получить суперприз от 5 миллионов рублей в двух случаях: если угадать все 12 чисел или не угадать ни одного. Также есть еще несколько комбинаций, но суммы выигрышей там меньше.

Увы и ах, наш билет оказался пустым. Минус 100 рублей.

Дальше пошли на сайт «Столото». Выбрали розыгрыш «Всё или ничего». Принцип там такой же — угадываешь все 12 чисел или, напротив, ни одного, — и суперприз больше чем в 54 миллиона в кармане. Есть еще 4 категории выигрыша, но суммы там меньше. И здесь нам не повезло — 5 чисел совпали. Будь на одно меньше — получили бы 250 рублей. Но мы их лишь потратили.

Итог за первые две недели эксперимента: выиграно 0 рублей, потрачено 550.

Ранее ярославская журналистка скупила билеты, чтобы проверить, что из этого выйдет. Во второй раз ей повезло ощутимо больше.

ПО ТЕМЕ
Лотерейные билеты Розыгрыш Выигрыш Столото Национальная лотерея
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