НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

1 м/c,

зап.

 749мм 92%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Новый директор ТЮЗа
Проблемы с записью к врачу
Регион заметет снегом
Терроризирует соседа
Продают здание поликлиники
Продали известный ресторан
Потоп из-за коммунального ЧП
Как отдохнуть зимой по-русски
Многодетные остались без дома
Развлечения тест Только самые умные справятся за 5 минут: а вы решите эту хитрую головоломку?

Только самые умные справятся за 5 минут: а вы решите эту хитрую головоломку?

Тренировать мозг может быть чрезвычайно увлекательно

12 493
10 комментариев
Прелесть нашего теста в том, что вы можете пройти его в любой обстановке, даже в очереди | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПрелесть нашего теста в том, что вы можете пройти его в любой обстановке, даже в очереди | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Прелесть нашего теста в том, что вы можете пройти его в любой обстановке, даже в очереди

Источник:

Говорят, чтобы мозг дольше сохранял свою активность, нужно его регулярно тренировать. И если этим не заниматься, то близок тот час, когда вы узнаете, что такое деменция. Такое знакомство нам ни к чему, поэтому мы предпочтем пройти одну из головоломок, которая поможет одновременно проверить, как сохранился наш мозг, и определить склонность к деменции.

Задача проста: перед вами картинка с четырьмя шлангами, но только один из них наполняет ведро водой. Попробуйте найти, какой именно, а потом честно ответьте на вопрос, сколько времени вам понадобилось на поиск решения.

Быстрая головоломка с шлангами | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыБыстрая головоломка с шлангами | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Быстрая головоломка с шлангами

Источник:
ТЕСТПройден 4436 раз
1 / 1

Рассказывайте, сколько времени вам понадобилось, чтобы найти тот самый шланг

  • 5 секунд

  • 15 секунд

  • 30 секунд

  • Больше 30 секунд

  • Не получилось найти

Потренируйте свою память с помощью нашего ностальгического теста на знание предметов из СССР. Вспомните ли вы, для чего использовали эти вещи?

ПО ТЕМЕ
Тест Психология Мозг Молодость Возраст Деменция Развлечения
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инженер1
28 сентября 2024, 17:25
Я в городе идиократии.
manrayhon@mail.ru
28 сентября 2024, 17:55
Тест для идиотов?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление