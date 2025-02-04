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Развлечения «Кастинг в новый сезон»: среди ярославцев ищут участников в шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Кастинг в новый сезон»: среди ярославцев ищут участников в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Победители телепередачи получат денежный приз

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1 комментарий
На «стену» в этом году вернется Сергей Лазарев. Вместе с остальной «золотой сотней» он выберет лучшего из лучших | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»На «стену» в этом году вернется Сергей Лазарев. Вместе с остальной «золотой сотней» он выберет лучшего из лучших | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

На «стену» в этом году вернется Сергей Лазарев. Вместе с остальной «золотой сотней» он выберет лучшего из лучших

Источник:

В России начался кастинг в новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» (16+). Для телепередачи, которая выходит на телеканале «Россия 1», набирают исполнителей по всей стране, в том числе в Ярославской области.

— Если у вас тоже есть желание показать всем, как вы поете и выиграть большой денежный приз, то пора действовать! Чтобы принять участие в кастинге, заполните анкету. Подать заявку могут коллективы от трех человек, возраст участников от 15 лет, жанр исполнения — любой. Прием заявок до 15 февраля! — пишут авторы шоу.

Дата выхода нового сезона на данный момент не раскрывается.

По правилам шоу участники должны спеть хитовую песню и завоевать мнение сотни экспертов. На выступление дается 1 минута 20 секунд. Эксперты должны нажать на кнопку, если исполнение нравится, а затем начать подпевать. Цель — набрать как можно больше голосов. Первый выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+) вышел в 2019 году, за время выхода телепередача завоевала любовь публики.

Напомним, в числе сотни экспертов в прошлых сезонах были певец Николай Басков, певица Валерия и другие звезды. В ноябре 2024-го еще один участник шоу, любимец зрителей Сергей Лазарев объявил, что расстается с проектом. По его словам, каждый эфир ему давался эмоционально сложно.

Кстати, среди участников проекта был ярославский актер Волковского театра Ануар Султанов. Своим голосом он очаровал большинство жюри.

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Ну-ка все вместе Телепередача Россия-1 Телепрограмма Сергей Лазарев Участники шоу
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Комментарии
1
Гость
49 минут
Олимпиады многополярного мира нам очень не хватает, люди простые люди просили умоляли об этом!
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