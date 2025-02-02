«Я в другой стране? Это не вариант»: Алексей Гоман — о шоу «Три аккорда», бывшей жене — певице Маше Зайцевой и о том, почему не уехал из России

Алексей уехал из родного города в 18 лет, но всегда с радостью приезжает в Мурманск и считает Заполярье местом силы Источник: Алексей Гоман / Личный архив, Александра Балаба / 51.RU











Победитель конкурса «Народный артист» (16+), певец и актер Алексей Гоман участвует в шоу Первого канала «Три аккорда» (16+). 51.RU обсудил с ним съемки в музыкальном телеконкурсе, где звезды предстают в необычных амплуа, а также поговорил о детстве, первых шагах в шоу-бизнесе, семье и опыте в киноиндустрии.

О пути в «Три аккорда»

Мы спросили Алексея, как он оказался среди участников программы «Три аккорда», решился на это довольно сложное испытание, где много репетиций, строгое жюри, конкуренция с другими артистами.

— Это не классический конкурс, — говорит он. — Программа фокусируется не на вокальных способностях, а на артистах, людях, которые уже зарекомендовали себя в своей сфере. Здесь нет борьбы за место под солнцем.

Стилистика шоу Алексею близка: в своем проекте «Маленький оркестр» он исполняет как раз музыку 50–60-х годов и создает собственные композиции.

Участие в «Трех аккордах» стало отличной возможностью привлечь внимание к своему творческому детищу, поскольку формат программы прекрасно сочетался с концепцией «Маленького оркестра».

«Три аккорда» — российский музыкально-развлекательный конкурс, выходящий на Первом канале. Программа охватывает широкое многообразие жанров отечественной музыки разных лет и пользуется огромной народной популярностью.

Бессменный ведущий шоу Максим Аверин Источник: программа «Три аккорда» на Первом канале











Критики и строгой оценки от коллег по цеху Алексей не боится:

— Если это оценка человека, которого я уважаю, она имеет значение.

Среди членов жюри — певцы Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, певица Любовь Успенская, чье творчество Алексей знает с детства.

— Их мнение важно для меня, — заключает он.

Программа «Три аккорда» охватывает многие жанры, и Алексей признается, что чувствует себя наиболее комфортно в тех стилях, где важна глубина текста и красота мелодии.

Интересны советские песни, потому что в них есть смысл. Именно в классическом понимании, когда хорошие стихи, музыка скорее оркестровая. Такие песни мне близки. Алексей Гоман певец, актер, победитель конкурса «Народный артист», участник шоу «Три аккорда»

Лирические песни и акустическая гитара Алексею тоже по душе, однако в хард-роке его вряд ли удастся увидеть.

Цель Алексея в шоу — достойно выступить и чем-то запомниться. Участников певец не рассматривает как конкурентов. Некоторые из них его восхитили.

Алексей Гоман в образе моряка Источник: программа «Три аккорда» на Первом канале











— В музыкальном плане понравился Гарик Бурито (солист группы Burito, бывший участник группы «Банд'Эрос». — Прим. ред.). Он, по-моему, единственный, кто позволял себе изменять песни, экспериментировал. У него всё получалось.

Алексей высоко оценил и театральные способности актера, певца и композитора, руководителя «Замотаев Бэнда» Ивана Замотаева, чьи выступления буквально завораживали зрителя.

«В телевидении хочется больше человечности»

Алексей честно признался, что редко смотрит телевизор. Чаще это происходит во время путешествий, в гостиничных номерах.

Телевизионная индустрия, по мнению певца, терпит изменения, хотя суть остается прежней. Не хватает душевных программ, где меньше информационного давления и больше человечности.

Хочется душевности, искры, больше человеческого, чтобы не было ощущения, что на тебя давят информацией. Алексей Гоман певец, актер, победитель конкурса «Народный артист», участник шоу «Три аккорда»

По мнению Алексея, интернет предлагает гораздо больше возможностей для выбора контента, соответствующего личным интересам.

— Чаще находишь именно то, что хочешь смотреть, и не очень понимаешь, зачем в принципе телевизор включать, — замечает он.

Тем не менее Алексей признает, что остаются каналы, которые продолжают привлекать его внимание. Один из таких — «Культура», который транслирует концерты классической музыки. Музыкальные каналы, по его словам, теряют актуальность, так как производство качественных видеоклипов сильно сократилось.

Несмотря на всё это, Алексей верит, что перемены всё же будут, особенно учитывая существующий спрос на искренние и качественные добрые телепрограммы.

«Маленький оркестр» в современном шоу-бизнесе

Артист и его проект «Маленький оркестр» Источник: Алексей Гоман / Личный архив











Алексей активно работает сразу в двух направлениях. Первое — традиционные сольные концерты в городах. Второе направление связано с «Маленьким оркестром», этот проект вызывает у Алексея особенные чувства. Он родился из желания вернуть в современную музыку ту теплоту и доброту, которой, по мнению певца, не хватает в сегодняшнем мире. Музыка 50–60-х годов, по его словам, обладает особенной атмосферой, связанной с периодом больших надежд и открытий в истории страны.

Мы немножко устали от музыки современной, от того, что происходит. Почему 50–60-е годы? Есть советская классика, которая, по сути, не обсуждается. Алексей Гоман певец, актер, победитель конкурса «Народный артист», участник шоу «Три аккорда»

Проект «Маленький оркестр» направлен на возрождение этих чувств через исполнение старых добрых мелодий. Концерты проходят с успехом, и 5 марта планируется большое мероприятие в Москве.

Помимо работы с оркестром, Алексей продолжает писать собственные песни, хотя признает, что их аудитория пока невелика.

— Они выходят, их мало кто слушает, но зато я удовлетворяю авторские потребности, — говорит Алексей.

Алексей отмечает, что нейтрально относится к современным популярным исполнителям, таким как Шаман, Люся Чеботина и Мари Краймбрери. Он говорит, что следит за изменениями в музыкальной индустрии, но не стремится анализировать тренды. Главное — то, что артисты находят отклик у публики.

— Если приходят на концерт, значит, артист — молодец, стоит того, чтобы его слушать, — считает он.

Мария Краймбрери — исполнительница, с творчеством которой Алексей знаком лишь поверхностно. Зато он тепло отозвался о Люсе Чеботиной, отметив ее красоту и талант.

Высказываясь о тенденции, связанной с ведением блогов, Алексей признался, что не видит себя в роли блогера.

Не хочу жизнь превращать в показуху. Она моя. Алексей Гоман певец, актер, победитель конкурса «Народный артист», участник шоу «Три аккорда»

Алексей также подчеркнул, что для ведения блога необходимо быть искренним, а у него бывают периоды плохого настроения, когда улыбаться на камеру тяжело.

Собственный проект «Маленький оркестр» носит ретрохарактер, поэтому продвигать его Алексей намерен «по старым лекалам».

Тем временем бывшая жена Алексея, певица Маша Зайцева, успешно ведет соцсети, регулярно делится событиями из жизни.

Что дала победа в шоу «Народный артист»

Помните таким Алексея Гомана? Источник: «Народный артист» 2003 года на канале «Россия»











Когда речь зашла о проекте «Народный артист», в котором Алексей одержал победу, он отметил, что эта победа стала важной вехой в его карьере.

— Победа, которая полностью поменяла направление моей жизни, — вспоминает Алексей.

Проект дал ему уверенность в своих силах и поддержку зрителей, что помогло двигаться вперед.

Алексей столкнулся с необходимостью выбирать между участием в телешоу и проведением живых концертов. После успешного опыта в передаче «Три аккорда» он получил приглашение в другой крупный проект. Однако съемки новой передачи совпали с запланированными концертами в Ростове и Краснодаре. Перед Алексеем встал сложный выбор: либо отменить концерты, либо отказаться от участия в новом шоу.

— Мы решили, что передача нам важнее, поэтому концерты перенесли, — вспоминает он.

Однако спустя полгода ситуация повторилась: вновь пришло приглашение на большую передачу, и снова даты съемок пересекались с концертными турами. На этот раз Алексей принял другое решение.

— Второй раз отменять, переносить? Мы не могли так со зрителями обойтись. Поэтому выбрали выступить живьем, — поделился Алексей.

Для Алексея приоритетом являются живые встречи с публикой.

Если выбирать между телевидением и концертом, когда приходит живая публика, конечно, второе. Алексей Гоман певец, актер, победитель конкурса «Народный артист», участник шоу «Три аккорда»

Песня «Русский парень», которую исполняет Алексей, была написана Сергеем Сашиным и Кимом Брейтбургом. Авторы вдохновлялись образом Алексея, увидев его на конкурсе «Народный артист». Эта песня приобрела особую популярность благодаря участию Алексея в проекте, подчеркивая его славянскую внешность и простой характер.

Сам Алексей не стремится создавать подобные произведения. Он отметил, что предпочитает писать песни о любви между мужчиной и женщиной, считая темы, связанные с Родиной, слишком важными и глубокими для простого высказывания.

— Это слишком сакральные вещи, чтобы вот так взять и высказаться, — сказал он.

О съемках в кино и СВО

Помимо музыкальной карьеры, за плечами у Алексея есть немалый опыт в киносъемках Источник: сериал «Соцсети»











Алексей Гоман снялся в фильмах «Неадекватные люди» (18+), «Дыхание» (18+) и сериале «Соцсети» (18+).

Первая картина — первый опыт певца в кино. Режиссер Роман Каримов пригласил Алексея поучаствовать в предварительных съемках, что позволило освоиться в новой роли. Старт оказался непростым: Алексей провел целый день в гриме и костюме, но так и не попал в кадр. Несмотря на это обстоятельство, он остался доволен опытом и продолжал развивать кинокарьеру.

Процесс кажется Алексею увлекательным, несмотря на все сложности. Он признается, что любит атмосферу съемочной площадки, где царит оживление и кипит работа. Особенно запомнился опыт сотрудничества с Романом Каримовым, который пригласил его сняться в фильме «Дыхание». Хотя большую часть времени Алексей провел в защитном костюме и маске, он с юмором отметил, что это была его «лучшая роль в кино», где видны только глаза.

Каримов произвел на Алексея сильное впечатление.

— Его мудрость, его желание развиваться, постигать разные вещи восхищает, конечно, — отметил Алексей.

Кино для Гомана — это увлекательный мир Источник: сериал «Соцсети»











Роман Каримов некоторое время жил в Лондоне. Однако Алексей не стремится повторить его путь. Он откровенно признается, что переезд за границу — не для него.

Особенно остро этот вопрос встал перед певцом с началом специальной военной операции, когда многие начали покидать страну.

— Был уже триггер, когда СВО началась, все резко запаниковали и стали разбегаться кто куда, — вспоминает он.

У Алексея тоже возникали мысли о возможном отъезде, но в итоге он решил остаться.

— Я начал представлять себя в другой стране и понял, что это вообще не вариант, — рассуждает он.

Алексей привязан к России, ее культуре и традициям. Он подчеркивает, что его дочь посещает школу, где учится играть на фортепиано. Занятия проходят в историческом зале с портретами великих композиторов. Перспектива лишиться всего этого ради жизни за границей кажется неоправданной.

— Господи, да куда я увезу ее? От всего этого, вот зачем? — задается вопросом Алексей.

О своей профессии слесаря и малой родине

Алексей проживал в Заполярье до совершеннолетия Источник: Александра Балаба / 51.RU











Рассказывая о том, как учился на слесаря, Алексей признается, что не смог реализовать полученные навыки в жизни. Будучи гуманитарием по натуре, он ограничился тем, что помогал электрику: включал лампочки и подметал полы.

Первые деньги же заработал вместе с мамой в воинской части Мурманска, занимаясь разборкой деталей.

У Алексея теплые воспоминания о родном Мурманске, несмотря на то, что долгое время живет в Москве. Суровая природа и низкое северное небо ощущаются иначе после переезда в столицу. Тем не менее Алексей с гордостью называет себя северным человеком.

Он вспоминает полярные ночь и день, солнечный свет, который освещал крыши домов в три ночи. Такие моменты навсегда в памяти.

Алексей — в верхнем ряду, четвертый слева Источник: Алексей Гоман / Личный архив

Теплые воспоминания, конечно же, связаны и с домом.

Он любил просыпаться под звуки с кухни, где готовила мама. Пятиэтажки на сопках тоже вызывают ностальгию.

Для Алексея суровый Мурманск — место, куда стоит возвращаться, чтобы найти силы и вспомнить, откуда он родом. Последний раз Алексей был в родном городе около года назад.

В 18 лет Алексей переехал в Санкт-Петербург по совету преподавателя Мурманского педуниверситета. Учитель заметил в студенте талант и предложил попробовать силы в большом городе. Алексей прислушался.

Проект «Народный артист» стал поворотным моментом в жизни певца. После переезда в Москву Алексей успешно прошел отборочные этапы конкурса и остался в столице.

Узнали нашего собеседника? Верно, Алексей — крайний слева Источник: Алексей Гоман / Личный архив











Продюсеры предоставили Алексею жилье, он делил комнату с другими участниками проекта: Алексеем Чумаковым и Александром Панайотовым. А вскоре познакомился и с Машей Зайцевой, которая стала его женой. Отношения развивались стремительно, и вскоре артисты стали жить вместе.

На тот момент у Алексея уже не было близких родственников в Мурманске: родители ушли из жизни, а старший брат жил своей жизнью.

В родном городе уже ничего не удерживало, и молодой и амбициозный Алексей воспользовался открывшимися возможностями. Перед ним открылся мегаполис и новая глава в жизни.

Про развод и дочь

Несмотря на развод, с бывшей женой у Алексея хорошие отношения Источник: Алексей Гоман / Личный архив











Алексей Гоман и Маша Зайцева развелись в 2013 году. Отношения с бывшей женой, по словам Алексея, строятся на взаимном уважении и понимании. Певец утверждает, что шоу-бизнес никак не влиял на их совместную жизнь.

— Нас это никак не касалось, — уверенно заявляет он.

После развода пара решила сосредоточиться на воспитании общего ребенка. Алексей отмечает, что многое в сохранении хороших отношений зависело от Маши.

— Она, как любая женщина, у которой есть власть над ребенком, могла всё испортить, — размышляет Алексей.

Но не сделала этого. Благодаря мудрости и адекватности бывшей супруги, удалось избежать конфликтов и сохранить дружеские отношения. Алексей благодарен Маше и подчеркивает, что она не препятствовала его общению с дочерью.

Алексей с огромной любовью и нежностью описывает дочь Александрину, отмечая, что она унаследовала его черты характера, что усложняет ей жизнь, но в то же время придает уникальности. Дочь увлекается музыкой и игрой на пианино, но Алексей сомневается в том, что это ее собственное желание, предполагая, что так захотела мама девочки.

Однако Алексей рад тому, что у Александрины есть склонность к музыке, однажды они даже выступили вместе на сцене.

Алексей с бывшей супругой Машей Зайцевой и дочерью Александриной Источник: Алексей Гоман / Личный архив











Алексей считает брак полезным институтом, но получает удовольствие от одиночества и не готов впускать кого-то в свою жизнь.

Тем не менее он хотел бы иметь больше детей, осознавая, что у его друзей уже по 2–3 ребенка.

Пока сложно представить какого-то человека в моей квартире. Я не понимаю зачем. Мне кажется, он будет мне мешать. Алексей Гоман певец, актер, победитель конкурса «Народный артист», участник шоу «Три аккорда»

Однако Алексей считает, что брак — важная часть жизни, которая приносит счастье. Он осознает, что, возможно, однажды пожалеет о том, что не пытался построить жизнь с кем-то.