Савичевой подыгрывают? Вы только посмотрите на новые образы участников шоу «Один в один»

Реанимобиль российского телевидения вернул на экраны шоу «Один в один!». После шестилетнего перерыва проект начал пробуждать прежних поклонников и привлекать новых. Однако крышесносного возрождения не произошло — от первого выпуска многие зрители остались не в восторге. Но такое часто бывает — когда долго чем-то не занимаешься, навык теряется. Но, как говорил классик, шоу должно продолжаться. И у каждого участника появится шанс исправиться в ближайшем выпуске с новыми образами — показываем какими.
По правилам шоу, участники не могут выбирать, какой образ им достанется, — это всё дело жребия. И на этот раз фортуна проявила то еще чувство юмора, и Арсению Бородину выпало примерить на себя образ солистки группы «Чи-Ли» Ирины Забияки. Артисту придется непросто, ведь ему нужно будет не только научиться более женственным движениям, но и попытаться повторить уникальное контральто Ирины.
— Естественно, сложнее всего будет Арсению Бородину, — сочувствуют артисту зрители. — Хоть у Ирины Забияки и низкий голос, но у них с Арсением совершенно разные тембры. Не завидую я ему.
А вот одному из лидеров первого выпуска Вячеславу Макарову для перевоплощения достался образ кумира 90-х Кая Метова. Так что артисту придется повременить, прежде чем отрастить свою фирменную бородку и вернуться к привычному стилю.
Родион Газманов, который в прошлый раз не смог стать полноценным Валерием Сюткиным, теперь попробует себя в роли всемирно известного музыканта Брайана Адамса, чью музыку для фильмов неоднократно выдвигали на «Оскар».
Женские образы во втором выпуске обещают быть максимально разноплановыми. Актрисе Валерии Ланской предстоит перевоплотиться в эстрадную певицу из Грузии Тамару Гвердцители.
Участница группы «#2Маши» Мария Зайцева выйдет на сцену в амплуа Ёлки, а Алиса Мон станет советской Клавдией Шульженко.
Счастливым билетом для Надежды Ангарской, чтобы выбраться с последнего места, должен стать образ Жанны Агузаровой. Зрители особенно переживают за ее выступление: на первый взгляд, у участницы Comedy Woman и бывшей солистки группы «Браво» ничего общего во внешности, так что остается надеяться только на то, что гримеры на этот раз проявят всё свое мастерство.
— Опять у Ангарской будет шарж на тему, а не перевоплощение. Нравится мне голос, но, блин, дайте вы девушке образ по комплекции, ну е-мое, — недовольна одни из зрительниц шоу.
А вот Юлии Савичевой в шестом сезоне шоу сопутствует удача. После до ужаса похожего образа Дианы Арбениной на этот раз ей выпала Аврил Лавин, которая и без подготовки выглядит как ее потерянная в детстве сестра. Такое сходство насторожило некоторых фанатов.
— Савичевой подыгрывают! Очень легкий образ, — уверена зрительница Екатерина Семенова.
Каждый выпуск выступления оценивают актер Юрий Стоянов, оперная певица Марина Мещерякова и победитель первого и четвертого сезонов Алексей Чумаков.
Последнее судейское кресло каждый выпуск занимает приглашенный гость, в первом им стала Людмила Артемьева, во втором ей на смену придет певица Валерия.
Савичевой подыгрывают?