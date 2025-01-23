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Развлечения обзор Савичевой подыгрывают? Вы только посмотрите на новые образы участников шоу «Один в один»

Савичевой подыгрывают? Вы только посмотрите на новые образы участников шоу «Один в один»

Кому-то придется идти на кардинальные перемены, а кто-то почти не изменится

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1 комментарий

В новом выпуске Савичева перевоплотится в Аврил Лавин

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Реанимобиль российского телевидения вернул на экраны шоу «Один в один!». После шестилетнего перерыва проект начал пробуждать прежних поклонников и привлекать новых. Однако крышесносного возрождения не произошло — от первого выпуска многие зрители остались не в восторге. Но такое часто бывает — когда долго чем-то не занимаешься, навык теряется. Но, как говорил классик, шоу должно продолжаться. И у каждого участника появится шанс исправиться в ближайшем выпуске с новыми образами — показываем какими.

По правилам шоу, участники не могут выбирать, какой образ им достанется, — это всё дело жребия. И на этот раз фортуна проявила то еще чувство юмора, и Арсению Бородину выпало примерить на себя образ солистки группы «Чи-Ли» Ирины Забияки. Артисту придется непросто, ведь ему нужно будет не только научиться более женственным движениям, но и попытаться повторить уникальное контральто Ирины.

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— Естественно, сложнее всего будет Арсению Бородину, — сочувствуют артисту зрители. — Хоть у Ирины Забияки и низкий голос, но у них с Арсением совершенно разные тембры. Не завидую я ему.

А вот одному из лидеров первого выпуска Вячеславу Макарову для перевоплощения достался образ кумира 90-х Кая Метова. Так что артисту придется повременить, прежде чем отрастить свою фирменную бородку и вернуться к привычному стилю.

Вячеслав Макаров оказался похож на Кая Метова даже больше, чем сам Кай Метов

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Родион Газманов, который в прошлый раз не смог стать полноценным Валерием Сюткиным, теперь попробует себя в роли всемирно известного музыканта Брайана Адамса, чью музыку для фильмов неоднократно выдвигали на «Оскар».

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Женские образы во втором выпуске обещают быть максимально разноплановыми. Актрисе Валерии Ланской предстоит перевоплотиться в эстрадную певицу из Грузии Тамару Гвердцители.

Источник:

Участница группы «#2Маши» Мария Зайцева выйдет на сцену в амплуа Ёлки, а Алиса Мон станет советской Клавдией Шульженко.

Одним перевоплощением Зайцева попала и в Ёлку, и в невесту Франкенштейна

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Счастливым билетом для Надежды Ангарской, чтобы выбраться с последнего места, должен стать образ Жанны Агузаровой. Зрители особенно переживают за ее выступление: на первый взгляд, у участницы Comedy Woman и бывшей солистки группы «Браво» ничего общего во внешности, так что остается надеяться только на то, что гримеры на этот раз проявят всё свое мастерство.

Елена Степаненко? Елена Воробей? Надежда Ангарская!

Источник:

— Опять у Ангарской будет шарж на тему, а не перевоплощение. Нравится мне голос, но, блин, дайте вы девушке образ по комплекции, ну е-мое, — недовольна одни из зрительниц шоу.

А вот Юлии Савичевой в шестом сезоне шоу сопутствует удача. После до ужаса похожего образа Дианы Арбениной на этот раз ей выпала Аврил Лавин, которая и без подготовки выглядит как ее потерянная в детстве сестра. Такое сходство насторожило некоторых фанатов.

— Савичевой подыгрывают! Очень легкий образ, — уверена зрительница Екатерина Семенова.

Источник:
Источник:

Каждый выпуск выступления оценивают актер Юрий Стоянов, оперная певица Марина Мещерякова и победитель первого и четвертого сезонов Алексей Чумаков.

Последнее судейское кресло каждый выпуск занимает приглашенный гость, в первом им стала Людмила Артемьева, во втором ей на смену придет певица Валерия.

Савичевой подыгрывают?

Это точно, к гадалке не ходи
А мне кажется, Арсению Бородину повезло больше всех
Жду Кая Метова в исполнении Макарова
Ангарская в образе Жанны Агузаровой — это будет нечто
Мой краш — Родион Газманов
Интересно будет всех посмотреть
Боже, кто это вообще смотрит? Ну точно не я
Я здесь просто почитать комментарии и высказать свое «фи»
ПО ТЕМЕ
Шоу Перевоплощение Кай Метов Телевидение Родион Газманов Россия 1 Юлия Савичева Надежда Ангарская Арсений Бородин Ёлка Певица Певец Актер Артист Развлечения
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Комментарии
1
с++
1 час
я за караш тест Родиона Газманова, просто интересно сколько он получит звёзд в Euro NCAP
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