«Крепкий блокбастер с легким юмором»: почему стоит сводить ребенка на новую часть «Соника»

В новом фильме скоростных ежей и Роботников оказалось в два раза больше Источник: «Соник 3 в кино» (режиссер Джефф Фаулер) / kinopoisk.ru











На широкие экраны вышла третья часть франшизы «Соник в кино» (6+) о любимце детей младшего школьного возраста. Яркая и красочная история уже завоевала лавры лидера проката. Чем самый быстрый ежик всех времен покоряет сердца — в обзоре журналиста NGS42.RU.

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Звезды сошлись

Первое, что хотелось бы отметить, — действительно звездный состав актеров, как тех, что физически появляются на экране, так и тех, что подарили свои голоса героям. Отдельного восторга заслуживает Джим Керри, к тому же в этой части он присутствует сразу в двойной дозе. Как и в прошлых фильмах, он появляется в роли главного антогониста Иво Роботника (он же доктор Эггман), но кроме того, еще и отыгрывает внезапно появляющегося дедушку персонажа.

Источник: «Соник 3 в кино» (режиссер Джефф Фаулер) / kinopoisk.ru











Несмотря на внешнее сходство, два злодея-родственника воспринимаются как совершенно разные люди. Помогает, конечно, знаменитая мимика актера, так как для каждого из героев она своя. Кроме того, ему удалось передать, что персонажи имеют совершенно разную мотивацию, глубину и бэкграунд.

Иво, как и в первых двух частях, хочет власти над миром, явно испытывает радость от мелких пакостей и спортивный азарт от противостояния с командой Соника. Его дедушка — герой глубоко трагический. Тяжелая утрата в прошлом и горечь исковерканной жизни ложатся на него тяжким бременем. И несмотря на обилие смешных сцен и гэгов между дедом и внуком, постоянно ощущается, как боль старшего постоянно рвется в мир и не находит выхода.

Еще одного нового противника и двойника Соника, ежа Шедоу, озвучил Киану Ривз. Для актера роль выглядит идеально подобранной. Мрачный черно-красный еж — романтический герой с разбитым сердцем, одинокий и мужественный. Амплуа один в один «Джон Уик» (18+), даже переключаться не надо.

Киану Ривз отлично вжился в роль ежа-пришельца Источник: «Соник 3 в кино» (режиссер Джефф Фаулер) / kinopoisk.ru











В русской озвучке персонажей играют артисты, специализирующиеся на дубляже голливудских фильмов. Так что российскому зрителю персонажи покажутся давно знакомыми.

Взаимодействие Шедоу и Соника — один из ключевых узлов композиции. Голубого ежика продолжает озвучивать Бен Шварц, известный работами в основном в юмористических и сатирических амплуа. Таким и получился герой: ироничным, иногда безрассудным и эгоистичным, но добрым и светлым. Противоположность персонажей постоянно подчеркивается, обыгрывается и создает напряжение.

В российской же версии свои голоса героям подарили не известные медиаперсоны, а актеры дубляжа — певцов или блогеров среди них не оказалось.

Соник взрослеет

По сравнению с предыдущими фильмами «Соник 3 в кино» стал ощутимо более взрослым. Во-первых, заметно увеличилось количество экшена. Если первая часть скорее напоминала семейное приключение, то третья — полноценный блокбастер с боями в космосе, отличными спецэффектами и динамичным экшеном.

Источник: «Соник 3 в кино» / Кадр из фильма (режиссер Джефф Фаулер)











Углубляется и конфликт между персонажами, а их психологический портрет становится более живым и сложным. Авторы киноленты больше не пытаются уберечь юных зрителей от ранящей правды жизни. Во флешбэках некоторых действующих лиц присутствует даже смерть одного из безусловно положительных героев прошлого.

Несмотря на некоторую углубленность в серьезные темы, общий эмоциональный фон картины остается достаточно легким. Это всё еще комедия, хотя не все шутки одинаково удачные, некоторые звучат вымученно и притянуто за уши. Тем не менее они отлично заходят целевой аудитории: детям раннего подросткового возраста. Кроме того, фильм продвигает ценности семьи, дружбы и командной работы.

Визуальная составляющая всегда была сильной стороной киновселенной, это настоящий праздник глаз. Во-первых, фильм очень красочный: яркие костюмы, панорама бескрайнего космоса, проработанные мультипликационные персонажи, хорошая и убедительная графика. При этом грань между реальностью и нарисованной частью незаметна и глаз не режет. Каскадерские трюки на мотоцикле впечатляют особенно сильно.

Источник: «Соник 3 в кино» (режиссер Джефф Фаулер) / kinopoisk.ru











Есть и некоторые логические недостатки сюжета. Например, в воспоминаниях Шедоу, относящихся к 70-м годам, дедушка Иво уже предстает седым, старым и ровно таким же, как и 50 лет спустя. Как ему удалось сохраниться неизменным — остается загадкой.

Кому понравится

Несмотря на то, что фильм маркирован 6+, я бы не стала смотреть его с настолько маленькими детьми. Конфликт может оказаться слишком сложным для них, а некоторые сцены сильно расстроить. Кажется, что история рассчитана скорее на лет 8–12. Что касается взрослых, то если в 90-е вас взрастила приставка SEGA, то, скорее всего, с синим скороходом вы уже давно знакомы и пойдете в кинотеатр, чтобы встретиться с другом детства. Также если вы хотите посмотреть крепкий блокбастер с легким юмором и просто расслабиться, то «Соник в кино» — отличный план на выходные.

Источник: «Соник 3 в кино» (режиссер Джефф Фаулер) / kinopoisk.ru









