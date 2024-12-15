Шансы, что вы угадаете, малы: как использовали этот предмет во времена СССР? Викторина для знатоков

Закаточная машинка была на кухне практически у каждой хозяйки. Варианты такого агрегата разнились и представленный на фото — один из них.

Ручки механической машинки поднимались в вертикальное положение. После этого она устанавливалась на крышку, а ручки разводили в стороны, нажимая на них. Так делали несколько раз, пока не убеждались в том, что банка закрыта герметично.