Шансы, что вы угадаете, малы: как использовали этот предмет во времена СССР? Викторина для знатоков

Выходные — пора для отдыха и развлечений. Будничной суетой вы успеете насытиться в течение недели, а вот пройти нашу еженедельную викторину лучше всего прямо сейчас.
Ее суть проста: посмотрите на фото и попробуйте отгадать, как используют этот предмет времен СССР, который мы нашли в одной из комиссионок Ярославля. Чтобы узнать правильный ответ: кликните на фото. А ниже можно будет подробнее почитать о его назначении. Но не подглядывайте, пока не подумаете сами!
Итак, на фото:
дегидратор;
закаточная машинка;
механическая терка.
Как использовали этот предмет?
Закаточная машинка была на кухне практически у каждой хозяйки. Варианты такого агрегата разнились и представленный на фото — один из них.
Ручки механической машинки поднимались в вертикальное положение. После этого она устанавливалась на крышку, а ручки разводили в стороны, нажимая на них. Так делали несколько раз, пока не убеждались в том, что банка закрыта герметично.
Удалось отгадать?
А вы уже прошли прошлую викторину? Там нужно отгадать предмет, который многие используют по сей день.
Еще один тест на знание предмета из советских времен можно пройти по ссылке. А вот это испытание мы подготовили для коренных ярославцев, знающих город как свои пять пальцев.
Кстати, можно развлечься, попытав свою интуицию. Для проверки шестого чувства мы подготовили пять заданий.