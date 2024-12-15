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Развлечения Вечерняя викторина тест Шансы, что вы угадаете, малы: как использовали этот предмет во времена СССР? Викторина для знатоков

Шансы, что вы угадаете, малы: как использовали этот предмет во времена СССР? Викторина для знатоков

Попробуйте понять по фото, для чего нужен был атрибут

417
1 комментарий

А вы сможете вспомнить, как в СССР использовали такую штуковину?

Источник:

Выходные — пора для отдыха и развлечений. Будничной суетой вы успеете насытиться в течение недели, а вот пройти нашу еженедельную викторину лучше всего прямо сейчас.

Ее суть проста: посмотрите на фото и попробуйте отгадать, как используют этот предмет времен СССР, который мы нашли в одной из комиссионок Ярославля. Чтобы узнать правильный ответ: кликните на фото. А ниже можно будет подробнее почитать о его назначении. Но не подглядывайте, пока не подумаете сами!

Итак, на фото:

  • дегидратор;

  • закаточная машинка;

  • механическая терка.

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Закаточная машинка

Как использовали этот предмет?

Закаточная машинка была на кухне практически у каждой хозяйки. Варианты такого агрегата разнились и представленный на фото — один из них.

Ручки механической машинки поднимались в вертикальное положение. После этого она устанавливалась на крышку, а ручки разводили в стороны, нажимая на них. Так делали несколько раз, пока не убеждались в том, что банка закрыта герметично.

Удалось отгадать?

Конечно, я сразу понял
Нет, тут меня подловили

А вы уже прошли прошлую викторину? Там нужно отгадать предмет, который многие используют по сей день.

Еще один тест на знание предмета из советских времен можно пройти по ссылке. А вот это испытание мы подготовили для коренных ярославцев, знающих город как свои пять пальцев.

Кстати, можно развлечься, попытав свою интуицию. Для проверки шестого чувства мы подготовили пять заданий.

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Комментарии
1
Гость
22 минуты
У нас такая была. Даже новая плохо закатывала.
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