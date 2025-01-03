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Развлечения Кто-то загорает на Мальдивах, а кто-то зарабатывает миллионы в Дубае. Как российские звезды встречают Новый год за границей

Кто-то загорает на Мальдивах, а кто-то зарабатывает миллионы в Дубае. Как российские звезды встречают Новый год за границей

Валерий Леонтьев, Максим Галкин*, Кристина Асмус, Люся Чеботина и другие артисты поделились фото и видео торжеств

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Звезды показали, как встретили Новый год за границей

Источник:

Звезды отечественного шоу-бизнеса любят делиться с фанатами тем, как и где они отмечают Новый год. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказали, как многие из них встретили праздник в России. MSK1.RU решил посмотреть, как отметили Новый год некоторые артисты, уехавшие за рубеж.

Актриса Кристина Асмус с дочкой высадились на Мальдивах. Она сняла небольшую экскурсию по своему отелю для подписчиков. Судя по голосу артистки, перелет выдался непростым. Жениха-режиссера на видео не наблюдается. Как и в ее остальных историях, где она показывала само празднование Нового года, вместе с дочкой в платьях они танцевали босиком на песке.

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Признанный в России иноагентом Максим Галкин* встретил Новый год с Аллой Пугачевой. Где конкретно пара отмечала праздник, неизвестно. Максим никак не подписал опубликованное в своих соцсетях видео.

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Как сообщали наши коллеги из Starhit.ru, Валерий Леонтьев встретил Новый год в Дубае.

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— Прямо перед курантами артист 40 минут исполнял свои главные хиты на гала-вечере в роскошном The Theater, — передает Starhit. — Страшно представить, во сколько это обошлось организаторам Big Art Festival, но аншлаг в зале говорит о том, что с выбором хедлайнера они угадали. Главный Казанова в 75 лет даст фору многим молодым артистам: поет, танцует, общается с публикой — в общем, выкладывается на 100%!

Стоимость билетов на мероприятие составила от 125 до 240 тысяч рублей, а вот артисты получили многомиллионные гонорары. Ведь только гонорар Валерия Леонтьева за новогоднее выступление составляет порядка 15 миллионов рублей, пишет Woman.ru.

Известно, что Леонтьев давно не выходит на сцену, исключение главный Казанова страны сделал только для давнего друга Игоря Крутого, когда маэстро отмечал свой юбилей. Тогда артист специально прилетел в Россию.

Наша собственная Шакира, Бейонсе и Адель в одном флаконе — Люся Чеботина — выступала вместе с Валерием Леонтьевым, а значит, Новый год тоже встретила в Дубае.

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Судя по фото, которое опубликовал актер Данила Козловский, он, напротив, вернулся в Москву. Как он рассказывал в своих постах, в декабре артист успел побывать в Казахстане, Узбекистане и не только.

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Ну и добавим, что телеведущая Ида Галич в программе «Новогодний Мечталлион» призналась, что возлюбленный Олег Ледвич сделал ей предложение и получил положительный ответ. Для Иды это будет второй брак.

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* Признан в РФ иноагентом.

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