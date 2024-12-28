Пугачеву собирались убить, а Натан отверг Лерчек после романа: звездные итоги недели

Аллу Пугачеву хотели убить вместе с Машей Распутиной Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Анна Седокова приходит в себя после смерти Яниса Тиммы, Аллу Пугачеву чуть не убили в 90-х, а Натан всё-таки отверг Лерчек во время шоу «Звезды в джунглях» (16+).

Жизнь звезд шоу-бизнеса каждый день кипит и бурлит яркими красками, что не может остаться без публичного внимания. Рассказываем, какие события не обошли стороной звезд на этой неделе.

Седокова столкнулась с волной хейта после смерти бывшего мужа

После смерти баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова столкнулась с жестким неодобрением в своей адрес. В социальных сетях артистку осуждают не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса.

Например, российская телеведущая и юрист Екатерина Гордон в своих соцсетях осудила певицу за то, как она отреагировала на смерть бывшего мужа. Комментаторам не понравились резкие высказывания адвоката, но она не пыталась оправдаться за них.

— Человек погиб, и всё, что она выжала из себя, это то, что «Я в таком аду жила год». Твою ж мать! То есть он-то ответить не может больше, — отметила телеведущая.

Гордон подчеркнула, что предпринимаются попытки посмертно оклеветать баскетболиста. Однако есть люди, которые знают, что Тимма вел здоровый образ жизни, был очень светлым и добрым человеком. Также юрист вспомнила былые обиды на Седокову. По информации Гордон, в 2012 году певица якобы закрутила роман с ее мужем Сергеем Жориным, когда телеведущая была беременная. Гордон это сильно потрясло, что ей даже понадобилась помощь психолога.

Пока в соцсетях сыплется критика на Седокову, в Риге состоялось прощание со спортсменом, на котором сама Седокова не присутствовала. На видео с панихиды родители и сестра Тиммы, первая жена и близкие друзья.

Уже неделю Седокова приходит в себя в московской клинике, куда попала с нервным срывом после смерти бывшего супруга. По словам певицы, она связывалась с родными и предлагала свою помощь, но, видно, они ее не приняли.

Источник: Городские порталы

Папа баскетболиста рассказал журналистам Starhit.ru, что Седокову не желают видеть на прощании.

Аллу Пугачеву и Марию Распутину планировали убить в 90-х

В период распада СССР могли убить певицу Аллу Пугачеву и Марию Распутину. Об этом спустя столько лет стало известно от крестного отца шоу-бизнеса Геннадия Снустикова. Во времена 90-х Снустиков был не просто бизнесменом, а известным криминальным авторитетом, который привык решать проблемы «по понятиям».

Довольно часто на мероприятиях бизнесмена выступали именитые артисты, а взамен получали от крестного отца шоу-бизнеса так называемую «крышу». Однажды под покровительством Снустикова оказались Пугачева и Распутина, которым угрожали расправой.

— Помню, решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: «Мы их сегодня убьем». Пришлось мне встрять и ответить: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина», — вспоминает бизнесмен.

Об Игоре Талькове Снустиков вспомнил не просто так. Недавно возобновили уголовное дело об убийстве артиста, которое длится уже 33 года.

Сама же Примадонна, которую однажды спас бизнесмен, уже три года проживает в Израиле и пока не собирается возвращаться на родину, пишет Starhit.ru.

Киркоров пожинает плоды голой вечеринки

Король российской эстрады Филипп Киркоров подводит итоги уходящего года и между делом вспомнил, как вошел не в ту дверь. Речь идет о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла 23 декабря 2023 года. После чего Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса столкнулись с массовой критикой и общественным неодобрением.

Весь 2024-й королю российской эстрады пришлось оправдываться за свое поведение и возвращать доверие публики. В интервью Лауре Джугелии народный артист объяснил, что стал жертвой монтажа и назвал вечеринку Ивлеевой «Содомом и Гоморрой».

Киркоров отметил, что ужаснулся, увидев, что происходит в основном зале, и даже не стал туда заходить. Певец сразу поднялся наверх, где пробыл ровно три минуты.

— Орлова Оля из «Блестящих» там подсняла какое-то видео, которое потом примонтировали к этому странному человеку с носком. И понеслось. Как будто я там с этим носком чуть ли не обнимался. Вот, собственно говоря, из мухи слона сделали, — поделился певец.

Натан отверг Лерчек

Пока Киркоров пытается вернуть общественное признание, страсти кипят на шоу «Звезды в Джунглях» (16+). Недавний скандал с романом между Лерчек и Натаном тоже натворил шумихи. Сезон шоу стал по-настоящему интригующим, но не из-за жестких испытаний, а из-за любовных линий.

Недавно Натан публично покаялся в своей неверности во время шоу «Сессия» (16+). Артист признался, что изменял не только на проекте «Звезды в джунглях» (16+), но и еще множество раз. Однако виноватой в изменах артиста выставили его жену.

Согласно спойлерам, в последней серии ток-шоу Натан попытается оправдаться перед женой Анастасией и заявит, что его ничего не связывает с Лерчек. В распоряжении «СтарХита» оказался эксклюзивный фрагмент телефонного разговора. Артист лейбла Black Star утверждает, что про него распускает грязные слухи звезда соцсетей Алана Мамаева.

Алана и правда пыталась вывести сокомандников на чистую воду. Брюнетка не раз просила Натана одуматься и перестать позорить жену на всю страну, но в ответ получала только грубость.

Милое общение между Чекалиной и Натаном продолжалось на протяжении всего сезона, а в финале певец разочаровал Лерчек. Блогерша обиделась и изменила мнение об артисте. Теперь Чекалина не желает победы названному возлюбленному и пожалела, что доверилась ему.

— Я уже не очень хочу, чтобы Натан победил. В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам всё понимать, — поделилась Валерия.

Петров пообещал беременной жене реже улетать на съемки

Пока у кого-то скандалы, интриги, расследования, актер Александр Петров наслаждается компанией своей беременной жены. Недавно пара объявила о пополнении в семье. Теперь жена Петрова желает больше времени проводить с супругом. Сам актер открыто и с гордостью заявляет об этом.

— Конечно, она хочет, чтобы я максимально время проводил дома, и я это хочу. Сказал, Новый год будем отмечать обязательно вместе, — поделился Петров в шоу «Кстати».

Звезда кино пообещал избраннице, которая в 2025-м подарит ему первенца, пореже улетать на съемки.

Эдуард Шарлот сел в тюрьму на 5,5 года

На этой неделе в Самаре состоялось последнее заседание по делу скандально известного певца Эдуарда Шарлота. Артиста обвиняли по нескольким статьям и осудили на пять с половиной лет.

Артист разместил видео на своей странице в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), где осквернил символ спецоперации — букву Z, исполнил пародию на песню «День Победы» в обнаженном виде, прикрепил к дереву свой военный билет вместе с изображением патриарха Кирилла и сжег свой паспорт.

После этого певца задержали и завели уголовное дело, которое с осени 2024 года рассматривали в Самарском областном суде.

Во время последнего заседания Шарлот пытался оправдаться за свое глупое поведение, однако сторона обвинения настаивала на аресте. В итоге раскаяние не спасло певца от наказания. Шарлота обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. По решению суда свой срок артист будет отбывать в колонии-поселении. Также артисту запретили пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Эдуард Шарлот прослушивает свой приговор Источник: 63.RU

Лигалайз стал иноагентом

Проблемы с законом не обошли стороной и Андрея Меньшикова, известного как Лигалайз. 27 декабря артиста внесли в список иноагентов, и теперь рэпер находится под пристальным присмотром Минюста.

По информации министерства, музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.