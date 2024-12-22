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Развлечения «Конечно, завидую!»: звезда Александр Петров высказался об успехе актера Юры Борисова. Видео

«Конечно, завидую!»: звезда Александр Петров высказался об успехе актера Юры Борисова. Видео

Актер из Ярославской области — о фильме «Анора»

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12 комментариев

Александр Петров высказался об успехе Юры Борисова

Источник:

Звезда Александр Петров признался, что завидует успеху актера Юры Борисова, который навалился на него после премьеры фильма «Анора» (18+).

— Саш, видал, там Юра Борисов на «Оскар» номинирован? Класс вообще, молодец он, конечно. А у тебя как? — с сарказмом обратился к Петрову комик Денис Дорохов на шоу «Кстати» (18+). Выпуск опубликовали 21 декабря.

Дорохов язвительно продолжил выводить на эмоции ярославского актера Сашу Петрова. Он отметил, что часики тикают и надо бы что-то предпринимать, чтобы не отставать от более успешных коллег.

— У меня всё супер, — поспешил ответить звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (16+). — Слушайте, я так скажу: конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра — красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего.

Отрывок из выпуска от 21.12.2024

Источник:

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)).

Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России.

Почему все говорят про Юру Борисова?

Юру Борисова могут номинировать на «Оскар»

Источник:

На 32-летнего Юру Борисов навалился новый виток популярности после премьеры фильма «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Картина получила главную награду на Каннском кинофестивале в мае 2024-го.

В фильме Борисов сыграл роль вышибалы Игоря, который плохо изъясняется на английском, зато хорошо машет кулаками. Несмотря на примитивное представление о русском человеке, Юра Борисов завоевал расположение зрителей и кинокритиков. Сейчас ходят слухи, что актера могут номинировать на «Оскар».

Подробнее о жизни и истории успеха Юры Борисова читайте в этом материале.

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Актер Александр Петров Саша Петров Юра Борисов
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Комментарии
12
Гость
22 декабря, 16:35
вы болваны. Но не транслисируйте это на всю страну.
Гость
22 декабря, 13:15
Зачем это жителям города Яросдавль и области ?
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