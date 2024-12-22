«Конечно, завидую!»: звезда Александр Петров высказался об успехе актера Юры Борисова. Видео

Звезда Александр Петров признался, что завидует успеху актера Юры Борисова, который навалился на него после премьеры фильма «Анора» (18+).

— Саш, видал, там Юра Борисов на «Оскар» номинирован? Класс вообще, молодец он, конечно. А у тебя как? — с сарказмом обратился к Петрову комик Денис Дорохов на шоу «Кстати» (18+). Выпуск опубликовали 21 декабря.

Дорохов язвительно продолжил выводить на эмоции ярославского актера Сашу Петрова. Он отметил, что часики тикают и надо бы что-то предпринимать, чтобы не отставать от более успешных коллег.

— У меня всё супер, — поспешил ответить звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (16+). — Слушайте, я так скажу: конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра — красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего.

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)).

Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).

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