Для мам — Максим Аверин, для деток — Щелкунчик: кого из звезд искать в Ярославле под Новый год

Рассказываем, куда отправиться за новогодним настроением в Ярославле Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU; Артем Устюжанин / MSK1.RU











До Нового года и январских каникул остаются считаные дни. Вы уже поймали новогоднее настроение? Для тех, кто не успел проникнуться атмосферой, мы собрали афишу с новогодними представлениями.

В преддверии праздника и в зимние каникулы в Ярославле пройдет несколько елок для детей, а также мероприятия для взрослых. Кроме того, мы собрали киноафишу с декабрьскими премьерами. Подробнее — в этом материале.

«Волшебное перо Жар-птицы» (6+)

Когда: 27, 28, 29, 30, 31 декабря;

где: спортивный комплекс «Вознесенский»;

стоимость: от 650 до 700 рублей в зависимости от места.

Ярославский театр юного зрителя им. Розова покажет новогоднее музыкальное шоу про Иванушку, который отправляется в опасное путешествие для спасения праздника.

В программе — музыкальные номера, танцы и трюки.

«Цирк на льду „Айсберг“» (0+)

Когда: 28, 29, 30 декабря;

где: цирк;

стоимость: от 1400 до 4000 рублей.

Постановка будет длиться 2 часа 20 минут с антрактом. В программе — белые медведи, собаки-самоеды, велофигуристы, эквилибристы, акробаты, жонглеры и клоуны-хоккеисты.

— Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места и только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если ребенку уже исполнилось 3 года — приобретается билет по цене взрослого, — указано в афише.

«По щучьему велению» (0+)

Когда: 29 декабря (14:00);

где: «Арена 2000»;

стоимость: от 950 до 1200 рублей.

В преддверии Нового года артисты Московского театра «Сказка на льду» покажут музыкальный спектакль по мотивам сказки «По щучьему велению» (0+).

«Заколдованный принц — Щелкунчик. Продолжение» (0+)

Когда: 2, 3 января;

где: концертно-зрелищный центр «Миллениум»;

стоимость: от 700 до 1100 рублей в зависимости от места.

В январские каникулы можно успеть на спектакль «Заколдованный принц — Щелкунчик. Продолжение». Это синтез театральной постановки и мюзикла, с видеопроекциями, декорациями и костюмами. Песни в шоу исполняются вживую.

После спектакля предполагается 20-минутная анимация со Снегурочкой и Дедом Морозом у елки.

«Щелкунчик» (0+)

Когда: 5 января (18:00);

где: Дворец молодежи;

стоимость: от 1100 до 2500 рублей.

На сцене Дворца молодежи покажут классический балет «Щелкунчик». Продолжительность: 1 час 50 минут, два действия с одним антрактом.

Как указано в афише, в постановке задействованы воздушные снежинки, страшные и смешные крысы, виртуозно танцующие куклы.

«Максим Аверин. Щелкунчик» (6+)

Когда: 26 декабря (19:00);

где: концертно-зрелищный центр «Миллениум»;

стоимость: от 1500 до 4000 рублей.

Актер Максим Аверин прочтет сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (0+) в сопровождении настоящего оркестра.

49-летний Максим Аверин известен своими ролями в сериалах «Глухарь» (18+), «Собор» (18+), «Напарницы» (18+) и других.

«Когда ангелы шутят» (12+)

Когда: 7 января (19:00);

где: ДК им. Добрынина;

стоимость: от 1000 до 2500 рублей.

В Рождество на сцене ДК имени Добрынина покажут романтическую комедию о чудесах. В центре сюжета — консервативный адвокат Вадим, который собирается сделать предложение своей девушке Ольге, и актриса Дина, которая спешит к своему жениху Леве. Из-за случайного столкновения ладони Дины и Вадима слипаются. А дальше происходит череда удивительных событий.

Рождественский джазовый концерт (0+)

Когда: 8 января (18:00);

где: концерт-холл «Кино»;

стоимость: от 600 до 1200 рублей.

«Майнугин-бэнд» представляет рождественский джазовый вечер в концерт-холле.

Что посмотреть в кино

«Баба Яга спасает Новый год» (6+)

Когда: до 31 декабря;

где: «Киномакс-Аура», «Синема Стар Шоколад», кинозал «Луч» в КЗЦ «Миллениум», «Киномакс-Альтаир», «Киноформат»;

стоимость: от 150 рублей до 480 рублей.

Баба Яга вместе с Иваном Царевичем, Марьей-искусницей и Дедом Морозом спасают мир от коварного плана Снежной Королевы, которая хочет заморозить весь мир.

В главных ролях — Людмила Артемьева, Ян Цапник, Артем Ткаченко, Олеся Железняк и другие.

«Елки-11» (6+)

Когда: до 31 декабря;

где: «Киномакс-Аура», «Киномакс-Альтаир», кинозал «Луч» в КЗЦ «Миллениум», «Синема Стар Шоколад», «Киноформат»;

стоимость: от 150 до 490 рублей.

В очередной части новогодней комедии «Елки» в этом году появятся Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, а еще турецкий актер Бурак Озчивит.

— Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну, — гласит описание.

Кстати, ранее мы публиковали рецензию на продолжение полюбившейся россиянам картины.

«Большой театр: Щелкунчик» (6+)

Когда: 30 декабря;

где: «Киномакс-Аура», «Киномакс-Альтаир»;

стоимость: 750 рублей.

На большом экране покажут трансляцию легендарного балет в постановке Большого театра.

«Три кота. Зимние каникулы» (0+)

Когда: до 31 декабря;

где: «Киномакс-Аура», «Киномакс-Альтаир», «Киноформат», «Синема Стар Шоколад»;

стоимость: от 210 до 380 рублей.

Коржик, Карамелька и Компот мечтают о необычном праздновании Нового года. Их планы оказываются под угрозой, когда в их жизни появляется котенок Леденец, которого нужно срочно спасать.

«Совсем ошалели» (16+)

Когда: до 25 декабря;

где: «Киномакс-Аура», «Киномакс-Альтаир», «Киноформат»;

стоимость: от 250 до 430 рублей.

Новогодняя мелодрама с Гошей Куценко, Анной Михалковой, Владимиром Яглычем и Полиной Максимовой. Действие разворачивается на горнолыжном курорте, где под одной крышей оказываются разведенные супруги с новыми партнерами.

— Романтический новогодний уик-энд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты, — гласит описание.

«Нуреев: Щелкунчик» (6+)

Когда: 31 декабря (12:00);

где: «Киномакс-Аура»;

стоимость: 450 рублей.

На большом экране покажут спектакль выдающегося балетмейстера, хореографа Рудольфа Нуреева, театр-постановщик — Венская государственная опера. В главных ролях — Людмила Коновалова и Владимир Шишов.

«Звёзды в Сибири» (16+)

Когда: до 30 декабря;

где: «Киномакс-Аура», «Киномакс-Альтаир», «Киноформат»;

стоимость: от 330 до 500 рублей.

Крупная компания приглашает на корпоратив в Сибирь звезд российского шоу-бизнеса, среди них — Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Ольга Бузова и другие. После перелета они попадают в удаленную от цивилизации деревушку.

— Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки, — указано в описании.