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Город Новый год — 2025 Власти объяснили, почему не во всех районах Ярославля будут гулянья в новогоднюю ночь — причина

Власти объяснили, почему не во всех районах Ярославля будут гулянья в новогоднюю ночь — причина

Публикуем ответ мэрии

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27 комментариев

В Ярославле гулянья в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках

Источник:

Ярославцы возмутились из-за программы гуляний в новогоднюю ночь. В частности, Мария Соловьева задалась вопросом, почему празднование запланировано не во всех районах города.

— Почему в районах не будет новогодней ночи? Не у всех есть возможность ехать в центр гулять. Во Фрунзенском районе раньше у ДК «Судостроитель» гулянья были, — написала ярославна на странице губернатора Михаила Евраева 21 декабря.

В мэрии объяснили, что площадки для празднования Нового года выбирали в том числе по критерию безопасности. У ДК «Судостроителей» с этим есть проблемы.

— Новогодняя ночь будет на четырех площадках Ярославля, которые соответствуют требованиям безопасности. Советская площадь, парк «Юбилейный», парк Победы в Дзержинском районе, площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник». Время проведения с 01:00 до 03:00, — сообщили власти. — Площадка перед Дворцом культуры «Судостроитель» имени В. А. Ковалева не соответствует требованиям безопасности.

Подробную программу гуляний в новогоднюю ночь — читайте в этом материале.

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Новый год Гулянья Городские гулянья Праздник Программа
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Комментарии
27
Гость
22 декабря, 17:57
Будем свободными людьми и отдыхать будем где и как хотим
Гость
22 часа
У нас весь город не соответствует, не каким требованиям 🤷 безопасности озеленения дышать чистым и свежим воздухом, вместо это этого мы дышим цистернами и нефтеперерабатывающим заводом вот это наши ценности Фрунзенского района, от этого и не безопасно
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