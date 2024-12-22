Власти объяснили, почему не во всех районах Ярославля будут гулянья в новогоднюю ночь — причина

В Ярославле гулянья в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Ярославцы возмутились из-за программы гуляний в новогоднюю ночь. В частности, Мария Соловьева задалась вопросом, почему празднование запланировано не во всех районах города.

— Почему в районах не будет новогодней ночи? Не у всех есть возможность ехать в центр гулять. Во Фрунзенском районе раньше у ДК «Судостроитель» гулянья были, — написала ярославна на странице губернатора Михаила Евраева 21 декабря.

В мэрии объяснили, что площадки для празднования Нового года выбирали в том числе по критерию безопасности. У ДК «Судостроителей» с этим есть проблемы.

— Новогодняя ночь будет на четырех площадках Ярославля, которые соответствуют требованиям безопасности. Советская площадь, парк «Юбилейный», парк Победы в Дзержинском районе, площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник». Время проведения с 01:00 до 03:00, — сообщили власти. — Площадка перед Дворцом культуры «Судостроитель» имени В. А. Ковалева не соответствует требованиям безопасности.