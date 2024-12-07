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Развлечения Вечерняя викторина тест Только если память не подведет: сможете ответить, как использовали этот предмет в СССР?

Только если память не подведет: сможете ответить, как использовали этот предмет в СССР?

Быстрый тест

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Этот предмет из СССР вспомнят не все

Источник:

Что лучше поможет расслабиться и отдохнуть, чем быстрая ностальгическая викторина? В очередном выпуске нашей еженедельной рубрики предлагаем вам угадать, как использовали во времена СССР предмет, который мы отыскали на витрине антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. При этом многие до сих пор используют это в быту.

Ниже мы привели три варианта ответа. Чтобы узнать правильный, кликните на фото. А после можно будет подробнее почитать о назначении этой штуковины.

Итак, это:

  • вешалка для галстука;

  • подставка для книг;

  • амперметр.

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Подставка для книг

Что это такое?

В сложенном виде довольно сложно узнать в этом предмете металлическую подставку для книг. Но если ее собрать, всё становится довольно очевидно. Книга вставлялась в специальные отсеки, расположенные внизу, а выпирающие концы придерживали страницы, чтобы те не перелистывались. Таким образом, книга была открыта, а руки оставались свободными. Часто подобные подставки использовали ученики во время выполнения домашних заданий или прямо на уроках.

Удалось ли отгадать, зачем был нужен этот предмет?

Да, легкотня
Нет, это что-то новое для меня

Если вам нравится подобный формат тестов, то у нас есть для вас и другие испытания. Еще один тест на знание предмета из СССР можно пройти по этой ссылке. А вот это испытание мы подготовили для коренных ярославцев, знающих город как свои пять пальцев.

А знали ли вы, как выглядят под микроскопом предметы, которые мы видим каждый день? Попытать свои силы и угадать, что было увеличено, можно здесь.

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