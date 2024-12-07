Только если память не подведет: сможете ответить, как использовали этот предмет в СССР?

Что лучше поможет расслабиться и отдохнуть, чем быстрая ностальгическая викторина? В очередном выпуске нашей еженедельной рубрики предлагаем вам угадать, как использовали во времена СССР предмет, который мы отыскали на витрине антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. При этом многие до сих пор используют это в быту.
Ниже мы привели три варианта ответа. Чтобы узнать правильный, кликните на фото. А после можно будет подробнее почитать о назначении этой штуковины.
Итак, это:
вешалка для галстука;
подставка для книг;
амперметр.
Что это такое?
В сложенном виде довольно сложно узнать в этом предмете металлическую подставку для книг. Но если ее собрать, всё становится довольно очевидно. Книга вставлялась в специальные отсеки, расположенные внизу, а выпирающие концы придерживали страницы, чтобы те не перелистывались. Таким образом, книга была открыта, а руки оставались свободными. Часто подобные подставки использовали ученики во время выполнения домашних заданий или прямо на уроках.
Удалось ли отгадать, зачем был нужен этот предмет?
Если вам нравится подобный формат тестов, то у нас есть для вас и другие испытания. Еще один тест на знание предмета из СССР можно пройти по этой ссылке. А вот это испытание мы подготовили для коренных ярославцев, знающих город как свои пять пальцев.
А знали ли вы, как выглядят под микроскопом предметы, которые мы видим каждый день? Попытать свои силы и угадать, что было увеличено, можно здесь.