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Развлечения Вечерняя викторина тест Если видели синюю лампу, то и это угадаете: быстрая викторина покажет, как вы помните времена СССР

Если видели синюю лампу, то и это угадаете: быстрая викторина покажет, как вы помните времена СССР

Угадайте, как загаданный предмет использовали в советских квартирах

318
1 комментарий

Такие штуковины были у многих

Источник:

И так, наступили выходные, а значит, время для новой части нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина». Короткое испытание поможет разуму отвлечься от будничных забот и немного отдохнуть.

Всмотритесь в фото ниже и попробуйте отгадать, что на нем изображено. Этот предмет раньше активно использовали в советских квартирах, но теперь его продают в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

Чтобы узнать правильный ответ, кликните на фото. А внизу можно будет открыть текст и почитать, как использовали подобный атрибут.

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Баночки для специй

Варианты ответа:

  • колбы для детской присыпки;

  • колпачки-игольницы, внутрь которых помещали катушку с нитками;

  • баночки для специй.

Как использовали этот предмет?

Пластиковые баночки для специй стояли на кухне практически у каждой хозяйки. Это было удобно: можно пересыпать приправу из пакетиков и громоздких банок и наклеить на них бумажки с названием, чтобы не перепутать. Кстати, обычно в комплекте к подобному набору шла пластиковая полочка, где можно было расположить флаконы.

Удалось угадать?

Да, я знал, для чего это
Нет, подумал, что они нужны были для других целей

Для любителей рубрики «Вечерняя викторина» мы подготовили и другие испытания. Еще один тест на знание предметов из СССР можно пройти здесь. А если вы его уже проходили, предлагаем вот такую викторину.

Кроме того, вы можете проверить свою интуицию. Для этого достаточно ответить на несколько вопросов.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Если видели синюю лампу, вас уже ничем не напугать и ничем не удивить.
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