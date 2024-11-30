Если видели синюю лампу, то и это угадаете: быстрая викторина покажет, как вы помните времена СССР

Такие штуковины были у многих Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











И так, наступили выходные, а значит, время для новой части нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина». Короткое испытание поможет разуму отвлечься от будничных забот и немного отдохнуть.

Всмотритесь в фото ниже и попробуйте отгадать, что на нем изображено. Этот предмет раньше активно использовали в советских квартирах, но теперь его продают в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

Чтобы узнать правильный ответ, кликните на фото. А внизу можно будет открыть текст и почитать, как использовали подобный атрибут.

Нажмите Баночки для специй

Варианты ответа:

колбы для детской присыпки;

колпачки-игольницы, внутрь которых помещали катушку с нитками;

баночки для специй.

Как использовали этот предмет? Узнать Пластиковые баночки для специй стояли на кухне практически у каждой хозяйки. Это было удобно: можно пересыпать приправу из пакетиков и громоздких банок и наклеить на них бумажки с названием, чтобы не перепутать. Кстати, обычно в комплекте к подобному набору шла пластиковая полочка, где можно было расположить флаконы.

Удалось угадать? Да, я знал, для чего это Нет, подумал, что они нужны были для других целей

Для любителей рубрики «Вечерняя викторина» мы подготовили и другие испытания. Еще один тест на знание предметов из СССР можно пройти здесь. А если вы его уже проходили, предлагаем вот такую викторину.