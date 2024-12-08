«В студенчестве называли Брэдом Питтом»: интервью со звездой «Молодежки» Владом Канопкой

Обычно актер без бороды и трехдневной щетины Источник: Влад Канопка / личный архив

Его Андрей Кисляк (Кислый) проходит невероятную трансформацию. Если в первой «Молодежке» (18+) он мальчик-мажор, то в последнем сезоне сериала, который недавно завершился на СТС, он тренер с твердым внутренним стержнем. О том, легко ли было играть героя, почему в юности его называли Брэдом Питтом, сидел ли на сайтах знакомств, бегают ли за ним поклонницы, какой вид спорта любит и от чего чувствует себя ничтожным, Влад Канопка рассказал MSK1.RU.

Оставил легкую щетинку

— В «Молодежке. Новая смена» (18+) ваш герой из мажора-хоккеиста по прозвищу Кислый вырастает в тренера, и его уже хочется называть строго — Андреем Кисляком. Насколько легко далось вот это превращение — из мальчика в мужчину?

— Да, вы правильно описали: из мальчика в мужи. Но сложностей не было, потому что между первым сезоном и новой «Молодежкой» прошло 12 лет и я сам уже не мальчик, мне 37 лет. Был мажористый персонаж. Надменный негодяй. Интернет под боком, я набрал слово «мажоры» и посмотрел документальные фильмы о «золотой молодежи», понаблюдал за персонажами из этой социальной среды. К роли в последней «Молодежке» был психофизически готов. Нужно было найти в себе нотки лидера. У меня в арсенале они были. Плюс, так как мой Андрей Кисляк долго находился под воздействием Сергея Макеева (этого персонажа играет Денис Никифоров. — Прим. ред.), брал какие-то его черты. Были моменты, которые я раньше не играл. В их числе — алкогольное опьянение.

— Ни разу не были «в стельку»?

— Конечно, в студенчестве напивался, но играть это состояние, переносить его на экран, транслировать не доводилось.

— Кстати, о студенческих годах. Вас, кажется, называли тогда Брэдом Питтом?

— Да, ребята нашли сходство. Я рассказал об этом в интервью, и завирусилось.

Для роли тренера Влад отрастил бороду Источник: PR-служба телеканала СТС











— Возвращаясь к Андрею Кисляку-тренеру. Для этой роли вы отрастили бороду.

— Да, он в начале немножко на дне жизни, употребляет спиртные напитки, поэтому и внешне в легком запущении. И я оставил легкую щетинку. К тому же чтобы было отличие от ребят — молодых хоккеистов. Если побриться, то, безусловно, я не попаду в одну возрастную категорию с ними, но что-то приближенное намечается.

— Больше или меньше себе в новом имидже нравитесь?

— Да и так, и так. Поносил щетину полгода, надоело — и сбрил.

— Когда видите мажора Кислого в той, первой «Молодежке» 2012 года, какие мысли возникают?

— Я не смотрел сериал с 2013 года. Там другой человек. Другой Влад. Биологически. И на уровне философии мышления. 12 лет прошло. У меня нынешнего больше умения брать ответственность, появилась уверенность. Спокойно стал реагировать на раздражители.

Влад с музыкантами из группы «Интонация» Источник: PR-служба телеканала СТС











Вылезаем в ресторанчик поужинать

— Для новой «Молодежки» вы вместе с главным музыкальным хедлайнером сериала — группой «Интонация» — записали песню «В одном ряду» и выпустили клип к ней. Вы там читаете рэп. С какого дубля всё сделали?

— Там речитатив и надо было попадать в определенный ритм. У меня проблемы с координацией слуха и голоса, поэтому не пою. Записали, наверное, раза с 15-го. Было нелегко. По-актерски могу быстро всё сделать, а в том, что касается ритмики и всего остального, посложнее будет. Но было весело, так как группа «Интонация», продюсер — мои близкие товарищи. Когда скорость речи интенсивная и в скороговорочных моментах проглатываешь букву либо дикционно запинаешься, выглядит глупо и получается смешно.

Тренер (Влад Канопка) со своей командой «Акулы Политеха» Источник: PR-служба телеканала СТС











— «Молодежка» — популярный сериал, и вас, наверное, узнают на улицах?

— В больших городах не особо часто, все заняты делом. Сталкеризма — вот ведь какое новое слово появилось — нет, поэтому комфортно. Раньше приходили девчонки-поклонницы на встречи с артистами, где был и я. У них были реакции, не слишком походившие на норму, но мы не рок-музыканты, поэтому ничего такого сверх.

— Больше всех из команды хоккеистов «Медведи» вы, знаю, подружились с Иваном Жвакиным, который играет Александра Кострова. Как проводите время вместе?

— Я со всеми ребятами общаюсь. У нас есть общий чат. С Иваном Жвакиным, правда, хорошие отношения. С Иваном Мулиным репетировали спектакль. С Игорем Огурцовым играем в одном театре. С Сергеем Комаровым рядом, на одном районе живем. Раз в месяц вылезаем в ресторанчик поужинать. Иногда к нам присоединяется Матвей Заболевич. Любим потрещать и вкусно поесть.

— Какие блюда предпочитаете?

— Последние два года я зожник. Регулярно хожу в фитнес. Питаюсь аскетично. Утром — жиры. Орешки, авокадо. На обед и ужин — рис, перловка, гречка, куриные грудки, индейка, стейки из говядины и рыба, а также овощи, например помидоры. И так — 7 дней. В конце недели устраиваю себе так называемый читмил и позволяю сладкое. Если мы с Сергеем Комаровым идем в ресторан, выбираем интересные блюда. Недавно изучали сибирскую кухню и заказали мясо в хвое. Стараемся, чтобы была новизна для мозга, вкусовая в том числе.

— На съемках от кинокорма отказываетесь?

— Да, беру еду с собой, всё чистое, сам готовлю, поэтому знаю количество углеводов. По-другому с моим обменом веществ нельзя. Если не добираешь, начинаешь жестко худеть, либо, наоборот, набирать.

— И живете по часам?

— Да, обычно ложусь в 12, встаю в 9. Сон 9–10 часов — важная для меня вещь. Хорошо ем и иду на тренировку. Энергия часов до 4. Прямо хорошо мозг работает. Потом можно полежать минут 20, выпить еще кофеек. Такой образ жизни посоветовали мне фитнес-тренер и диетолог. Профессия диктует особенности пищевого поведения. Хочется подольше держать себя в здоровом качестве. Ну и в целом комфортно. Если не соблюдать режим, буду плохо функционировать в театре и кино.

— Вы всегда были таким дисциплинированным?

— Да, с детства занимался спортом. Сначала легкая атлетика, затем пятиборье и триатлон. Коньков до «Молодежки» не было. Перед началом первого сезона у нас были тренировки три месяца. Можно сказать, заново учились ходить, но это было в кайф, потому что хотелось стать похожими на хоккеистов.

— Вы, как и ваш герой, любите хоккей?

— Только на уровне сборных. Мне нравится футбол, смотрел с детства и любил в него играть. Еще люблю бокс.

— Матчи смотрите дома?

— Да, потому что при съемке сверху большое количество камер и можно рассмотреть всё детально.

Чистота в горных аулах

— Вы, знаю, долго снимали квартиру. Так и не обзавелись собственным жильем?

— Приобрел, в Петербурге. Выгодное с экономической точки зрения предложение было. Там пока ремонт. А в Москве снимаю квартиру.

— Как-то вы признались в том, что домработницы у вас, как у многих актеров, нет. До сих пор уборку делаете сами?

— Да, справляюсь. Квадратура небольшая, и веду чистоплотный образ жизни. Уборка — механический процесс. Знаете, в обезьянок встроена такая поведенческая, инстинктивная программа — груминг. Они чистят друг друга. В наш мозг тоже заложена программа уборки, чтобы не загрязнять организм.

— Может быть, дело еще и в том, что вы белорус, а любовь к чистоте во многом — национальная черта?

— Да, это такая культурная особенность в целом. И наверное, это связано с государственной политикой. В Белоруссии чисто. И не только в больших городах. В маленьких деревушках — тоже. Но, безусловно, тут важно еще и личностное, мотивационное качество каждого человека. Я недавно был в Таджикистане. Снимался там у режиссера Анара Аббасова в полном метре «Пастбища богов» (18+). Это триллер-детектив. Съемки проходили на Памирском тракте. Был в горных аулах. Там тоже чисто. Везде. Культурная особенность, которая поддерживается и на законодательном уровне. Штрафы за нечистое общественное пространство — это, считаю, правильно. Я не говорю про уровень экономического состояния, он во всех странах свой. Но чистота на улицах — основополагающий момент.

— Кого играете в том полном метре, о котором упомянули?

— Одного из охотников по имени Сергей. Он и его друзья прихали в горы стрелять горных козлов, которых в том регионе называют нахчирами. Охотники входят в раж и отстреливают больше, чем положено. Природа начинает мстить. Надеюсь, фильм выйдет в конце 2025 года.

Актер советует туристам смотреть замки в Беларуси Источник: @kanopusssss87 / Instagram* (Деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена в РФ)

Писать сценарии в библиотеке

— Многие россияне, из-за того, что стало сложно и дорого выезжать в дальнее зарубежье, полюбили проводить отпуск в Белоруссии. Какие места вы, как коренной минчанин, порекомендуете туристам?

— Там действительно есть что посмотреть. Культурная страна, классная кулинария. Замки, красивые природные озера, леса. В Минске собраны достопримечательности XV–XVI веков. Отреставрированы. Старый центр мне очень нравится. А еще широкие проспекты — динамика сразу. В Минске я жил недалеко от одного из них. И в Москве живу на Проспекте Мира. Знаменитая библиотека Минска по архитектуре — на любителя. Спорное здание. Но внутри интересно. Панорамные окна. Несколько разных по дизайну читальных залов. Комфортно наедине с собой, мыслями. Мой товарищ любит там писать сценарии.

Есть три гастрономических улицы: Революционная, Карла Маркса и Зыбицкая. Там огромное количество хороших ресторанов на любой вкус. Европейские и другие кухни. Классный колорит в пространство Беларуси добавляет потрясающий город Несвиж, который находится в 170 километрах от Минска. Из-за того, что республика — аграрная, много окультуренных полей. Большие пространства, зеленая трава — такая белорусская Швейцария или Бавария. Те, кто там был, поймут.

— Ну а в Москве, если появляются свободные часы, где проводите время?

— Люблю ходить пешком. Летом — по Садовому кольцу. В любое время года — по бульварам, от метро «Сухаревская» до Сретенки и Арбата. Люблю «Аптекарский огород», приятное, тихое место, много кафешек.

Влад любит путешествовать Источник: @kanopusssss87 / Instagram* (Деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена в РФ)

Чувствую себя ничтожным

— Почти все российские актеры рвутся в Голливуд. У вас нет желания туда отправиться?

— Я языка не знаю. Стыдно. Много путешествую и в вопросе коммуникаций чувствую себя ничтожным. О Голливуде, честно, не думал, потому что пытаюсь здесь развиваться. Киносериальная индустрия с тех пор, как появились платформы, на подъеме. Думаю, что мы по контенту, количеству продукции точно на третьем месте в мире.

— Считаете, что в связи с геополитической ситуацией, когда не на все темы можно снимать кино и ставить спектакли, киноиндустрия не в упадке?

— Ну а какой упадок? Посмотрите на количество сборов больших фильмов. Оно превышает 2–3 миллиарда. И на платформах классные проекты. Скажу сухую статистику: за тот год было снято 850 киносериальных проектов. Большие полные метры собирают от 2 до 5 миллиардов рублей. Если посмотрите, каждая платформа выпускает 15–20 проектов различного жанра: триллеры, детективы, комедии. Ну вот и уровень.

— На какие данные опираетесь?

— Они опубликованы в Telegram-каналах независимых экспертов, кинокритиков. Конечно, я все такие данные отслеживаю.

— Оттого, что хотите развиваться и как кинопродюсер?

— Да, мне это интересно. Пишем два сценария. Один — многосерийный. Триллер, детектив, второй — полный метр для платформ.

Все — под маминым надзором

— Если бы понадобилось, отправились бы на сайты знакомств?

— Не знаю, никогда не было проблем с личной жизнью. Но у меня есть товарищ, который нашел там жену, браку уже 12 лет.

— А у вас есть девушка?

— Не обсуждаю личную жизнь.

— Скоро Новый год — во многом праздник для детей. Каким было ваше детство?

— Хорошее, счастливое. В любви рожден, воспитан. И я — один в семье, то есть всё — мне. Любящие родители дали не деформированный мозг.

— Кстати, кто они по профессии?

— Отец ушел из жизни в 2009 году, он был предпринимателем, работал в сфере строительства… Мама — повар. Дед хороший был, постоянно с пенсии откладывал деньги. Потом в 12 лет я купил на них компьютер.

— Была ли любимая игрушка?

— И не одна. Они и сейчас есть. У меня мама в Минске, отец ушел из жизни в 2009 году… В моей комнате, где я жил до 17 лет, огромное количество игрушек, все под маминым надзором. Обезьяны, медведи, роботы. Машин мало. С детства любил сидеть на заднем сиденье, водить не люблю. Еще есть фишки, такие круглые, как монеты, только из пластика, либо из картона. Много в них играли. Например, во «Вселенную Бэтмена». Ты и другой человек бросаете фишки, они отскакивают. И если, допустим, у тебя фишка переворачивается, а у него — нет, то ты ее забираешь.

— Какие три вещи вы взяли бы с собой на необитаемый остров?