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Развлечения обзор Новолуние в Стрельце: каких испытаний стоит ждать от первого месяца зимы

Новолуние в Стрельце: каких испытаний стоит ждать от первого месяца зимы

Этот год продолжает испытывать нас на прочность

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В начале декабря нас ждет несколько неприятных сюрпризов

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2024 год, который и без того считается кармическим, подкинет нам в первый месяц зимы сразу два новолуния — 1 и 31 декабря. О том, в каком состоянии мы будем провожать этот год, мы вам еще расскажем ближе к событию, а сейчас самое время поговорить немного о новолунии 1 декабря. Ведь некоторые почувствуют ту еще встряску.

По словам астролога Ольги Якубовской, декабрь, как последний месяц года, в целом один из самых аварийных. А в 2024 году к этому добавляются еще ретроградные Меркурий и Марс.

— В общем, это достаточно бурный и горяченький период, — говорит астролог. — Он может приносить нам действительно много непредсказуемых ситуаций, сбоев в технике, в работе. В частном варианте у некоторых, в зависимости от натальной карты, могут быть неприятности, связанные с дорогой — неважно, пешеход ты или водитель, — проблемы в карьере и профессиональной деятельности. Кроме того, нестабильная политическая ситуация в некоторых странах может не очень-то хорошо сказываться на личных планах каждого человека.

Новолуние, усиливающее влияние ретроградного Меркурия, заставляет нас внимательнее следить за собой, хотя держать себя в руках становится всё сложнее. К тому же переродится Луна в знаке Стрельца. И это подходящее время, чтобы начать жизнь с чистого листа, планировать следующий год, прописывать финансовые и карьерные цели. Не забывайте только о том, что Стрелец может понять всё по-своему и как подарить вам деньги, так и забрать их. Этот знак вообще экономностью не отличается, поэтому в период с 1 по 3 декабря вы можете в два счета потратить всё, что недавно заработали. Но это еще пустяки по сравнению с тем, что уготовил нам декабрь.

— Первая декада месяца действительно самая жесткая, самая горячая. Дело даже не совсем в новолунии, — объясняет Ольга Якубовская. — Там больше история про то, что с 2 по 8 декабря будет сожжение ретроградного Меркурия как раз в знаке Стрельца, и в этот период могут наблюдаться различные политические обострения, это могут быть забастовки, бунты, пожары, стихийные бедствия. И люди могут плохо друг друга слышать, состояние тревожное, агрессивное, состояние паники иногда может быть, в котором невозможно адекватно воспринимать информацию. Поэтому договариваться тоже достаточно сложно либо невозможно, потому что здесь очень много конфликтной энергии.

Но в целом, подытоживает астролог, мы сейчас и без того находимся в фазе крупных изменений из-за перехода в эру Водолея 19 ноября.

А вы ощущаете на себе влияние вот этого всего?

Постоянно от вот этого всего завишу
Вообще не обращаю внимания на это всё
Не верю в астрологию — человек сам кузнец своего счастья и несчастья
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