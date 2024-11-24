А вам знакомо, как использовали этот предмет во времена СССР? Быстрая викторина

По традиции мы публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». В ней мы готовим быстрые тесты, которые помогут разгрузить мозг и отвлечься от забот.
На этот раз мы вновь предлагаем всмотреться в кадр и попробовать угадать, для чего использовали этот предмет в советских квартирах. Сейчас он переселился на витрину антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.
Варианты ответа:
портсигар;
пудреница;
металлическая копилка-тайник.
Получилось угадать?
Ранее мы предлагали еще одну викторину на знание предмета из СССР. Попробуйте справиться с ней.
А если вам нравится угадывать предметы из советских времен, ловите еще больше тестов:
Предметы из советских времен, оказывается, могут стоить немалых денег. Мы публиковали обзор на атрибуты СССР, которые продают в ярославских антикварных лавках. Некоторые из них стоят десятки тысяч рублей.