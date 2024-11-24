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Развлечения Вечерняя викторина тест А вам знакомо, как использовали этот предмет во времена СССР? Быстрая викторина

А вам знакомо, как использовали этот предмет во времена СССР? Быстрая викторина

Название этого атрибута смогут угадать не все

1 055
1 комментарий

Что это за предмет быта

По традиции мы публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». В ней мы готовим быстрые тесты, которые помогут разгрузить мозг и отвлечься от забот.

На этот раз мы вновь предлагаем всмотреться в кадр и попробовать угадать, для чего использовали этот предмет в советских квартирах. Сейчас он переселился на витрину антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

Варианты ответа:

  • портсигар;

  • пудреница;

  • металлическая копилка-тайник.

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На фото — пудреница с зеркалом

Получилось угадать?

Да, легкотня
Нет, это для меня что-то новое, было интересно

Ранее мы предлагали еще одну викторину на знание предмета из СССР. Попробуйте справиться с ней.

А если вам нравится угадывать предметы из советских времен, ловите еще больше тестов:

Предметы из советских времен, оказывается, могут стоить немалых денег. Мы публиковали обзор на атрибуты СССР, которые продают в ярославских антикварных лавках. Некоторые из них стоят десятки тысяч рублей.

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Тест Быт Предмет СССР
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Комментарии
1
Гость
1 час
Маловато будет 😭
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