А вам знакомо, как использовали этот предмет во времена СССР? Быстрая викторина

Что это за предмет быта Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











По традиции мы публикуем новый выпуск рубрики «Вечерняя викторина». В ней мы готовим быстрые тесты, которые помогут разгрузить мозг и отвлечься от забот.

На этот раз мы вновь предлагаем всмотреться в кадр и попробовать угадать, для чего использовали этот предмет в советских квартирах. Сейчас он переселился на витрину антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

Варианты ответа:

портсигар;

пудреница;

металлическая копилка-тайник.

Нажмите На фото — пудреница с зеркалом

Получилось угадать? Да, легкотня Нет, это для меня что-то новое, было интересно

Ранее мы предлагали еще одну викторину на знание предмета из СССР. Попробуйте справиться с ней.

А если вам нравится угадывать предметы из советских времен, ловите еще больше тестов: