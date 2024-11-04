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Развлечения обзор Масленка — 10 тысяч, подчасник — 39: разглядываем цены на дорогой антиквариат времен СССР

Масленка — 10 тысяч, подчасник — 39: разглядываем цены на дорогой антиквариат времен СССР

Проверьте, возможно, эти предметы пылятся у вас дома

752
4 комментария

Какие предметы из СССР можно продать по хорошей цене

Что лучше передаст приятную ностальгию по прошедшим дням, чем милые безделушки, сохранившиеся сквозь года? А некоторые из них имеют ценность не только в плане воспоминаний, но и в финансовом.

Предлагаем вам посмотреть на самые дорогие предметы времен СССР, которые мы отыскали на полках «Лавки антиквара» на Депутатской улице в Ярославле. Приглядитесь: может, какие-то из таких завалялись у вас дома?

Подобное украшение для дома продают задорого

Первый предмет, ценник на который бросился в глаза, — подчасник «Узбечка с фруктами», датированный 1937 годом. На ценнике указано, что продукция юбилейная, и продают ее за 39 тысяч рублей.

Еще одна статуэтка, которая стоила немалых денег

Еще одну фарфоровую статуэтку, «Лыжница», продают за 25 тысяч рублей. На тематических сайтах о продаже старинных предметов указано, что она была создана на Первомайском фарфоровом заводе в поселке Песочное Рыбинского района Ярославской области.

Стоимость небольших статуэток доходит до 20 тысяч рублей

С другими товарами соседствуют статуэтки «Мачеха с зеркалом» и «Царевна с яблоком». Антикварные сайты сообщают: эти предметы — тоже дело рук мастеров Первомайского фарфорового завода. Продают украшения теперь по 10 и 12 тысяч рублей.

Небольшие статуэтки рядом с полосатым котом, глядящим в зеркало, и туристами, копошащимися в машине, продают за 15 и 20 тысяч рублей.

Статуэтка с котом называется «Неожиданная встреча»

Этот мишка раньше украшал автомобили ярославского производства

Эмблема от грузовика ЯАЗ, который выпускался Ярославским автомобильным заводом, продается за 8 тысяч рублей.

Если у вас есть хрустальные цветные бокалы, знайте — это дорогостоящая посуда

Винтажные бокалы из цветного немецкого хрусталя предлагают по 5700 рублей за штуку. На сайтах, где продают антиквариат и предметы ручной работы, стоимость полного набора с рюмками доходит до 60 тысяч рублей.

Штофы стоят немалых денег

За графины из цветного марганцевого стекла можно выручить от 5 до 10 тысяч рублей. В стоимость последнего входят еще три стилизованных бокала.

Масленка за годы выросла в цене

Фаянсовую масленку «Рыба» продают за 10 тысяч рублей. Такие производили в конце XIX века и первой половине ХХ на Кузнецовском фарфоровом заводе в Москве. Даже со сколами и трещинами коллекционерам предлагают подобные экземпляры по цене от 4,5 тысячи рублей.

Подстаканники по сей день используются в поездах

Подстаканник производства ленинградского завода «Ленэмальер» продают за 5 тысяч рублей. На прилавке представлено несколько вариантов.

Небольшой чайник с котом продают за 3 тысячи рублей

Набор бокалов продают меньше, чем за 5 тысяч рублей

Комплект бокалов из цветного стела продают за 4,5 тысячи рублей. На ценнике указано, что за эту цену покупатель получит 6 штук. На тематических форумах информации о такой посуде мало. Указано лишь, что они могли быть произведены в период с 1970 по 1990 год.

Мы уже рассказывали, какой раритет из СССР ярославцы продают за копейки. А если вы уверены, что знаете, для чего нужна была та или иная штука советских времен, предлагаем вам пройти наш тест. Он покажет, насколько хорошо вы разбираетесь в атрибутах прошлого века.

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Комментарии
4
Гость
39 минут
В Великой Стране в след за сливочным маслом, подорожал антиквариат? Этого не может быть! 😂😂😂
Гость
2 часа
в долларах смешные цены
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