Масленка — 10 тысяч, подчасник — 39: разглядываем цены на дорогой антиквариат времен СССР

Какие предметы из СССР можно продать по хорошей цене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что лучше передаст приятную ностальгию по прошедшим дням, чем милые безделушки, сохранившиеся сквозь года? А некоторые из них имеют ценность не только в плане воспоминаний, но и в финансовом.

Предлагаем вам посмотреть на самые дорогие предметы времен СССР, которые мы отыскали на полках «Лавки антиквара» на Депутатской улице в Ярославле. Приглядитесь: может, какие-то из таких завалялись у вас дома?

Подобное украшение для дома продают задорого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первый предмет, ценник на который бросился в глаза, — подчасник «Узбечка с фруктами», датированный 1937 годом. На ценнике указано, что продукция юбилейная, и продают ее за 39 тысяч рублей.

Еще одна статуэтка, которая стоила немалых денег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одну фарфоровую статуэтку, «Лыжница», продают за 25 тысяч рублей. На тематических сайтах о продаже старинных предметов указано, что она была создана на Первомайском фарфоровом заводе в поселке Песочное Рыбинского района Ярославской области.

Стоимость небольших статуэток доходит до 20 тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С другими товарами соседствуют статуэтки «Мачеха с зеркалом» и «Царевна с яблоком». Антикварные сайты сообщают: эти предметы — тоже дело рук мастеров Первомайского фарфорового завода. Продают украшения теперь по 10 и 12 тысяч рублей.

Небольшие статуэтки рядом с полосатым котом, глядящим в зеркало, и туристами, копошащимися в машине, продают за 15 и 20 тысяч рублей.

Статуэтка с котом называется «Неожиданная встреча» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Этот мишка раньше украшал автомобили ярославского производства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эмблема от грузовика ЯАЗ, который выпускался Ярославским автомобильным заводом, продается за 8 тысяч рублей.

Если у вас есть хрустальные цветные бокалы, знайте — это дорогостоящая посуда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Винтажные бокалы из цветного немецкого хрусталя предлагают по 5700 рублей за штуку. На сайтах, где продают антиквариат и предметы ручной работы, стоимость полного набора с рюмками доходит до 60 тысяч рублей.

Штофы стоят немалых денег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За графины из цветного марганцевого стекла можно выручить от 5 до 10 тысяч рублей. В стоимость последнего входят еще три стилизованных бокала.

Масленка за годы выросла в цене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фаянсовую масленку «Рыба» продают за 10 тысяч рублей. Такие производили в конце XIX века и первой половине ХХ на Кузнецовском фарфоровом заводе в Москве. Даже со сколами и трещинами коллекционерам предлагают подобные экземпляры по цене от 4,5 тысячи рублей.

Подстаканники по сей день используются в поездах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подстаканник производства ленинградского завода «Ленэмальер» продают за 5 тысяч рублей. На прилавке представлено несколько вариантов.

Небольшой чайник с котом продают за 3 тысячи рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Набор бокалов продают меньше, чем за 5 тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Комплект бокалов из цветного стела продают за 4,5 тысячи рублей. На ценнике указано, что за эту цену покупатель получит 6 штук. На тематических форумах информации о такой посуде мало. Указано лишь, что они могли быть произведены в период с 1970 по 1990 год.