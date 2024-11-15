Что это такое? Угадайте, как использовали этот предмет в СССР. Быстрая викторина

Наступила пятница, можно выдохнуть и расслабиться перед выходными. Для того чтобы разгрузить мысли от рабочих забот и отвлечься, предлагаем вам пройти нашу быструю викторину, состоящую всего из одного вопроса.
Приглядитесь к фото и попробуйте понять, для чего использовали этот предмет в советских квартирах. Мы отыскали его в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.
Варианты ответа:
металлические накладки на рюмки;
салфетницы;
формы для выпекания пирожных.
А теперь нажмите на картинку, чтобы посмотреть ответ.
Угадали?
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