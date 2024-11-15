НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

зап.

 745мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Повысили налоги
Насмерть сбили девочку
Мэр о ярославцах
Задержали чиновника
Бобры затопили кладбище?
Объединят детсады
Кто строит новую Россию
Заразилась герпесвирусом
Экс-депутат подписал контракт с Минобороны
Развлечения Вечерняя викторина тест Что это такое? Угадайте, как использовали этот предмет в СССР. Быстрая викторина

Что это такое? Угадайте, как использовали этот предмет в СССР. Быстрая викторина

Сложный тест для тех, кто знаком с атрибутами советского быта

180
Написать комментарий

Не все знакомы с предметами, которые часто использовали в СССР

Наступила пятница, можно выдохнуть и расслабиться перед выходными. Для того чтобы разгрузить мысли от рабочих забот и отвлечься, предлагаем вам пройти нашу быструю викторину, состоящую всего из одного вопроса.

Приглядитесь к фото и попробуйте понять, для чего использовали этот предмет в советских квартирах. Мы отыскали его в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

Варианты ответа:

  • металлические накладки на рюмки;

  • салфетницы;

  • формы для выпекания пирожных.

А теперь нажмите на картинку, чтобы посмотреть ответ.

flip image
Нажмите
flip image
На фото — салфетницы. Их использовали для сервировки

Угадали?

Да, это было легко
Нет, но узнал что-то новое

Если вам понравилось, можете пройти еще одну быструю викторину на знание предметов из СССР.

И еще несколько более полных тестов для вас:

Некоторые ярославцы даже пытаются выручить деньги за предметы времен СССР. Мы делали обзор на советский антиквариат, за который можно получить не одну тысячу рублей.

ПО ТЕМЕ
СССР Предметы быта Тест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление