Что это такое? Угадайте, как использовали этот предмет в СССР. Быстрая викторина

Не все знакомы с предметами, которые часто использовали в СССР Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Наступила пятница, можно выдохнуть и расслабиться перед выходными. Для того чтобы разгрузить мысли от рабочих забот и отвлечься, предлагаем вам пройти нашу быструю викторину, состоящую всего из одного вопроса.

Приглядитесь к фото и попробуйте понять, для чего использовали этот предмет в советских квартирах. Мы отыскали его в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

Варианты ответа:

металлические накладки на рюмки;

салфетницы;

формы для выпекания пирожных.

А теперь нажмите на картинку, чтобы посмотреть ответ.

Нажмите На фото — салфетницы. Их использовали для сервировки

Угадали? Да, это было легко Нет, но узнал что-то новое

Если вам понравилось, можете пройти еще одну быструю викторину на знание предметов из СССР.

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