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Слово «полотер» вам о чем-нибудь говорит? Пройдите сложный тест на знание предметов из СССР

Эти атрибуты советского быта знакомы тем, кто жил в советские времена

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Для чего использовали эти предметы в СССР?

Наступили выходные. А это значит, настало время отвлечься от будничной суматохи, расслабиться и пройти наш тест на знание предметов из СССР.

В очередной подборке мы подготовили для вас вещички с витрин антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. А получится ли вспомнить, зачем они были нужны? Кликайте кнопку ниже и проверяйте свои знания, а результатами делитесь в комментариях.

ТЕСТПройден 111 раз
Угадай предмет из СССР

Понравилось испытание? Тогда предлагаем вам и другие части тестов из рубрики «Угадай предмет из СССР».

Также вам наверняка знакомо словосочетание «синяя лампа». Мы поговорили с врачом и разобрались, как работает аппарат, которым в СССР лечился каждый второй.

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