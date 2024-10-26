Слово «полотер» вам о чем-нибудь говорит? Пройдите сложный тест на знание предметов из СССР

Для чего использовали эти предметы в СССР? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступили выходные. А это значит, настало время отвлечься от будничной суматохи, расслабиться и пройти наш тест на знание предметов из СССР.

В очередной подборке мы подготовили для вас вещички с витрин антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. А получится ли вспомнить, зачем они были нужны? Кликайте кнопку ниже и проверяйте свои знания, а результатами делитесь в комментариях.

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