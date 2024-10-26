Слово «полотер» вам о чем-нибудь говорит? Пройдите сложный тест на знание предметов из СССР

Наступили выходные. А это значит, настало время отвлечься от будничной суматохи, расслабиться и пройти наш тест на знание предметов из СССР.
В очередной подборке мы подготовили для вас вещички с витрин антикварного магазина в торговом центре «Рождественский» в Ярославле. А получится ли вспомнить, зачем они были нужны? Кликайте кнопку ниже и проверяйте свои знания, а результатами делитесь в комментариях.
Понравилось испытание? Тогда предлагаем вам и другие части тестов из рубрики «Угадай предмет из СССР».
Кто такой этот ваш рассекатель? Угадайте предмет СССР по фото;
дырокол или стереоскоп? Сложный тест для знатоков предметов советского быта;
ночник или машинка для сбора катышков? Отгадайте, как использовали эти предметы в прошлом веке;
фонарик или зажигалка? Что это за странный предмет советских времен.
Также вам наверняка знакомо словосочетание «синяя лампа». Мы поговорили с врачом и разобрались, как работает аппарат, которым в СССР лечился каждый второй.