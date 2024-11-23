«Никогда девочек не делили». Красавчики-близнецы о своих героях — тоже братьях в новой «Молодежке»

Рассказываем о братьях-близнецах, которые снялись в новом сезоне «Молодежки» Источник: nikita___parshin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Близнецы из сериала «Молодежка. Новая смена» (16+) на СТС покорили миллионы телезрителей. Никита сыграл нападающего Владислава Самсонова — капитана хоккейной команды «Акулы Политеха», а Вячеслав — его брата. Сериал только-только закончился, и E1.RU расспросил актеров о съемках, об Астрахани и Екатеринбурге, где они учились, и о Москве, где живут и работают.

«Я влюбился в это место сразу, как только переехал»

— Вы родом из Астрахани, но учились в Екатеринбургском театральном институте. Почему?

Никита. В Астрахани Слава учился у Андрея Николаевича Радочинского — одного из лучших режиссеров города. Он посоветовал поступить к своему мастеру Вячеславу Ивановичу Анисимову — прямому ученику Товстоногова. Он тогда как раз набирал курс на режиссерском факультете.

— Как проходили студенческие годы?

Никита. Прекрасно. Екатеринбург — красивый город. Он, конечно, побольше, чем Астрахань, и там совсем другой ритм жизни. Когда учишься в театральном, времени не остается ни на что, но иногда удавалось погулять по городу. Я сразу шел в Дендропарк. Наше общежитие находилось рядом, и я влюбился в это место сразу, как только переехал, потому что там спокойно и красиво, особенно вечером. Вообще студенческие годы вспоминаются с большой теплотой. У нас был дружный курс, и с некоторыми ребятами общаемся до сих пор. Здорово, что учились вместе с братом, потому что потом разъехались: Слава — в Новый Уренгой, а я — в Москву.

Братья редко выбираются в Екатеринбург Источник: nikita___parshin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











— Болеете за уральский ХК «Автомобилист»?

Никита. Больше за сборную России.

«Ни я, ни брат не умеем кататься на коньках»

— Поговорим про «Молодежку». Первый сезон вышел в 2013 году. Сколько вам было лет?

Никита. Я немножко староват по сравнению с другими ребятами. Мне было уже двадцать два. Тогда «Молодежку» не смотрел. Но, конечно, посмотрел ее, когда готовился к съемкам.

Вячеслав. Помню, это был очень хайповый сериал, когда он только вышел. Его смотрели абсолютно все. Я тоже начинал, но, скажу честно, не досмотрел. В первом сезоне еще играли ребята, которые учились в Щепкинском [училище] на два курса старше меня. Было особенно интересно посмотреть на то, как они работают в кадре.

Источник: nikita___parshin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











— Вам в этом году исполнилось тридцать три, но в «Молодежке» ваш герой — студент. Насколько это стандартная ситуация — играть персонажа, который моложе?

Никита. Постоянно такое случается. В новом проекте мы опять двадцатипятилетние. Мне до сих пор не продают сигареты без паспорта. Постоянно ношу его с собой. Каждый раз, когда спрашивают, говорю: «Спасибо. С удовольствием покажу». Обычно реакция у продавцов, как будто их молотом по башке ударили: «А, понятно. Хорошо выглядите».

— Насколько уверенно вы стояли на коньках перед стартом съемок?

Никита. Никогда в жизни не стоял на льду. Я же из Астрахани, а у нас там тепло. От силы недели две зимой. Поэтому на первых пробах честно признался: «Ни я, ни брат не умеем кататься на коньках». Меня успокоили, сказав, что будут тренировки, и они действительно были.

Вячеслав. Мне повезло, что я и не должен был уметь это делать по сценарию. Нужно было только подъехать к центру, развернуться и остановиться на льду. Это самое сложное — остановиться. Так что дублей было много, я еще и на стрессе, весь мокрый. Но все вместе хорошо сыграло в кадре, потому что мой герой максимально далек от хоккея.

Никита тренировался перед съемками Источник: nikita___parshin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

— Что было самым сложным в этом подготовительном процессе?

Никита. Дождаться съемок. Очень хотелось поскорее к ним приступить. Правильно держать клюшку тоже не сразу научился. Говорили: «Ты почему с ней как с посохом катаешься?» А я же актер — работал Дедом Морозом.

— Часто советуетесь друг с другом по каким-то профессиональным вопросам?

Вячеслав. Конечно. Постоянно спрашиваем: «Как я сыграл?» Помогаем друг другу. Доверяешь же как себе. Только он со стороны может увидеть все ошибки, недочеты. Поэтому работать вместе максимально комфортно.

«Мы с детства привыкли, что мы личности»

— Никита, ваш герой в «Молодежке» — спокойный парень, который не интересуется ничем, кроме хоккея. Брат же — полная его противоположность: любит учиться, далек от спорта. Какой характер вам ближе?

Никита. Я вообще взрывной. Но я же личность, и какие-то мои черты, конечно, передаются Самсонову. Мы-то, может, и спокойные, но, если видим несправедливость, можем взорваться и объяснить человеку, чего делать не надо.

— Вячеслав, вы тоже такой? Или вы, как и Самсоновы, совсем разные?

Вячеслав. Лично мне, наверное, все-таки мой Ярик ближе. Он — романтик, пишет стихи. Если влюбился в девушку, то будет любить только ее. Абсолютный однолюб. Для меня это очень положительный герой. И во мне есть его черты. Где-то лет в двадцать я тоже был таким романтичным. С годами немножко грубеешь, конечно, но всё равно что-то остается. Хотя и хоккеиста я мог бы сыграть. Но герой Никиты — капитан команды, лидер. Во мне это тоже есть, но в меньшей степени. Так что понимаю, почему нас так распределили.

А вот и еще кадры со съемок Источник: nikita___parshin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

— Меняться местами, как Самсоновым, вам приходилось?

Никита. Никогда. С детства привыкли, что мы — личности: ходим в разной одежде, всё делаем по-разному. Единственное, ругались из-за игрушек. Если мама купила только одну, второму сразу была нужна такая же, он требовал и плакал, пока ее не получал. Зато я с детства привык всё делить поровну.

Даже сейчас иду в магазин и понимаю, что покупаю всего сразу по два. А если взял что-то одно, то делю это ровно пополам. А как иначе? А то подерешься или расстроишь [брата]. Но, конечно, уже давно не дрались. Никита Паршин актер

— Даже из-за девушек?

Никита. У нас есть негласное правило. Допустим, Славе понравилась [девушка], он начал с ней встречаться — все. Для меня она, как сестра. То есть у меня нет и не может быть вообще ничего к ней. И у него так же. Никогда девочек не делили и не собираемся этого делать. Мне кажется, это глупо. Все-таки семья — главное.

Вячеслав. Мы вообще не ругаемся. Дружно живем. Да и не сказал бы, например, что у нас есть особый быт. Готовить, например, я вообще не люблю. Максимально от этого далек. Хотя Ярик, кстати, в «Молодежке» готовит. Я же пытался, когда спортом занимался, массу набирал, но было очень невкусно. Правильное питание само по себе не очень вкусное. Так что никто есть мои блюда не мог. Готовит Никита. Он же старший брат, должен все делать лучше, чем я.

Источник: СТС











— Никита прямо-таки сильно старше?

Вячеслав. На десять минут. Для близнецов это важный показатель. Хотя может быть и так, что, возможно, я старше. Мы так и не разобрались. В роддоме первым обычно записывают того из близнецов, у кого голова больше. А у нас первым был тот, у кого меньше. Так что до сих пор непонятно, кто из нас старший. Но меня с детства называли младшим в семье. У нас есть еще и старший брат — трое пацанов у мамы.

Источник: nikita___parshin / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











— Путают вас, как в «Молодежке», часто?

Никита. Я сам иногда это делаю. Недавно Славку кто-то сфоткал, он мне показывает снимок, а я думаю: «Это я, что ли?» На детских фото вообще не могу отличить, где кто. А вот Слава различает. Мама, естественно, тоже, хотя про какие-то фотки даже она говорит: «Не знаю, кто это. Решайте сами».

Вячеслав. У Никиты голова больше. Дед всегда называл его Чан Башка. Я стал более спокойным, а в детстве, наоборот, был активным и Никиту постоянно перебивал. Он вообще был медленным. Родители называли нас вагоном и маленькой тележкой. Я в сад всегда бежал впереди, а он тянулся где-то сзади. Из-за этого я никогда не давал ему донести мысль, постоянно влезал в разговор. Он в этот момент бил меня головой, а, пока я стоял растерянный, спокойно продолжал рассказывать.

— Расскажите еще о случаях, когда вас путали?

Вячеслав. Часто бывает такое. Допустим, мой хороший друг Никиту не видел никогда, хоть и знал, что у меня есть брат-близнец. Был случай, когда они встретились на улице и он говорит: «Привет! Чего не здороваешься?» А Никита смотрит и не понимает, кто это такой вообще. Я уже нормально к этому отношусь.

Раньше, когда со мной начинали разговаривать как с Никитой, говорил: «Да нет, я Слава». А сейчас начинаю подыгрывать, отвечаю за него. Вячеслав Паршин актер

Источник: СТС











«В восемнадцать лет увидел Москву и понял, что это мой город»

— Можно сказать, что наличие брата-близнеца — преимущество в актерской среде?

Вячеслав. Мне кажется, да. В любом случае это интересно. Мы же идентичные близнецы, то есть вроде у нас всё одинаково, но по характеру мы различаемся. И если в кино, допустим, он сыграет так, я сделаю это по-другому.

— Ваш герой поступил в политех, потому что так хотели родители. Как ваши мама с папой отнеслись к выбору профессии?

Никита. У нас прекрасная мама, которая никогда ничего не запрещала: «Это ваша жизнь — делайте». Мне кажется, абсолютно правильное поведение. Мы всегда были свободны в выборе того, чем хотим заниматься. Да и в принципе нас было бы тяжело удержать в рамках.

Что касается профессии, я же учился в университете и вообще не думал про актерскую профессию. Хотя Славка уже был на тот момент на третьем курсе театрального колледжа. А я ходил на пары, очень не любил это, куча репетиторов — всё, как у Самсонова. Целый год так промучился. А потом посмотрел на Славку в спектакле и увидел совсем другого человека. Это было так круто, что я тоже захотел попробовать.

Часто спрашивают, как я в театральный попал. Через брата. Подумал: «А чем я хуже?» Мама ничего не запрещала, но заставила всё-таки поступить на заочку. Так что у меня два высших образования: и актер, и экономист-управленец. Никита Паршин актер

— Какие места входят в список обязательных к посещению, когда приезжаете в родную Астрахань?

Никита. Дом. Конечно, набережная прекрасная. Астраханский кремль, где находится колледж культуры, в котором я учился. Волга — купайся не хочу.

— Когда переехали в Москву, быстро привыкли к другому ритму жизни?