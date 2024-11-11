Вспомнят немногие: для чего использовали этот предмет из СССР? Быстрый тест

Вечер — самое время, чтобы отдохнуть, расслабиться и дать себе немного развлечься после трудового дня. И для этого отлично подойдет наш тест на знание предметов из СССР.
На этот раз задание простое — угадать нужно лишь один атрибут. Его использовали в советские времена, но он был не в каждой квартире. Внимательно посмотрите на фото и попробуйте ответить, для чего нужен этот предмет, который мы отыскали в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.
Что это за предмет?
Телескоп
Переносной фотоувеличитель
Синяя лампа
Если вам нравится отгадывать предметы из СССР, тогда у нас есть для вас несколько тестов:
Некоторые ярославцы вместо того, чтобы хранить предметы юности их родителей, выставляют их на продажу. И зарабатывают неплохие деньги! Мы делали обзор на советский антиквариат, за который можно выручить не одну тысячу рублей.