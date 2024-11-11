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Развлечения тест Вспомнят немногие: для чего использовали этот предмет из СССР? Быстрый тест

Вспомнят немногие: для чего использовали этот предмет из СССР? Быстрый тест

Приспособление из прошлого века окажется знакомым не всем

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Предметы из прошлого века до сих пор можно увидеть в ярославских комиссионках

Вечер — самое время, чтобы отдохнуть, расслабиться и дать себе немного развлечься после трудового дня. И для этого отлично подойдет наш тест на знание предметов из СССР.

На этот раз задание простое — угадать нужно лишь один атрибут. Его использовали в советские времена, но он был не в каждой квартире. Внимательно посмотрите на фото и попробуйте ответить, для чего нужен этот предмет, который мы отыскали в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

ТЕСТПройден 98 раз
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Что это за предмет?

  • Телескоп

  • Переносной фотоувеличитель

  • Синяя лампа

Если вам нравится отгадывать предметы из СССР, тогда у нас есть для вас несколько тестов:

Некоторые ярославцы вместо того, чтобы хранить предметы юности их родителей, выставляют их на продажу. И зарабатывают неплохие деньги! Мы делали обзор на советский антиквариат, за который можно выручить не одну тысячу рублей.

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