Вспомнят немногие: для чего использовали этот предмет из СССР? Быстрый тест

Предметы из прошлого века до сих пор можно увидеть в ярославских комиссионках Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Вечер — самое время, чтобы отдохнуть, расслабиться и дать себе немного развлечься после трудового дня. И для этого отлично подойдет наш тест на знание предметов из СССР.

На этот раз задание простое — угадать нужно лишь один атрибут. Его использовали в советские времена, но он был не в каждой квартире. Внимательно посмотрите на фото и попробуйте ответить, для чего нужен этот предмет, который мы отыскали в антикварном магазине в торговом центре «Рождественский» в Ярославле.

ТЕСТ Пройден 98 раз 1 / 1 Что это за предмет? Телескоп

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Синяя лампа Результаты теста

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