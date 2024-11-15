Приближается Бобровая Луна: как это явление отразится на ярославцах

В ближайшее время Луна будет видна особенно четко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даже удивительно, сколько названий есть у Луны. В октябре мы могли наблюдать на небе Луну охотника и разбирались, что это за явление такое, а теперь нас ждет лунное явление с еще более чудаковатым названием — Бобровая Луна. Давайте узнаем, как оно отразится на всех нас и при чем здесь вообще бобры.

Что такое Бобровая Луна

Все лунные определения пришли к нам из прошлого. Например, если та же Луна охотника получила свое название из-за того, что в период, когда она появляется на небе, убирают поля и охотникам становится лучше видно добычу, то в появлении имени бобрового явления действительно отчетливо видны следы бобров. Давным-давно люди заметили, что животные особенно активно строят плотины и запасают еду в середине ноября, и сопоставили этот факт с полнолунием, которое так прозвали — бобровым.

— Нынешнее полнолуние будет одновременно еще и мощным суперлунием, потому что Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году и будет выглядеть больше и ярче, чем всегда, — говорит астролог Ольга Якубовская.

Когда будет Бобровая Луна в 2024 году

В 2024 году Бобровая Луна появится на небе в ночь с 15 на 16 ноября. Из-за того, что она будет яркой и очень близко к земле, увидеть ее можно будет без специальных устройств. Особенно если ночь будет ясной.

Конечно, если вы захотите всё получше рассмотреть, можно взять бинокль или телескоп — тогда вам вообще станут видны отдельные области на спутнике Земли.

Что несет Бобровая Луна

По словам астролога Ольги Якубовской, грядущее полнолуние осложняется противостоянием Солнца с Ураном.

— Планета-бунтарь часто приносит нервозное состояние, а также резкие и непредсказуемые ситуации, которые вряд ли можно будет назвать приятными, — предупреждает астролог. — В разы возрастает риск ЧП, особенно в местах большого скопления людей, так что не стоит забывать о личных мерах предосторожности. Люди становятся более эксцентричны, могут вести себя непредсказуемо. Очень вероятны сбои в работе техники, электричества, а также нештатные ситуации в авиации.

Правда, по словам астролога, бояться Бобровой Луны не нужно — осторожность нужна всегда и везде.