Попытайте свои силы: для чего были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Традиционно в выходные мы публикуем тест «Угадай предмет из СССР». Подоспело время новой части!
Эти предметы из прошлого века мы отыскали на полках «Лавки антиквара» в Ярославле. Рассказывайте в комментариях, всё ли удалось отгадать, а еще делитесь ностальгическими воспоминаниями о предметах из советского времени, которых вам не хватает в повседневной жизни.
В начале теста — легкий вопрос. Что это такое?
Легче легкого! Это — механический тонометр
Это точно барометр
Специальные весы, на них еще авоськи с продуктами на рынке подвешилвали
Понравился тест? Предлагаем пройти и другие части:
Массажер для ног или счеты? Как эти предметы использовали во времена СССР?;
Угадает не каждый: зачем использовали эти 5 вещей из СССР. Сложный тест;
Ингалятор или колба для экспериментов? Угадай советский предмет по фото;
Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест для интеллектуалов;
Рассекатель или деталь от скороварки? Как советские хозяйки использовали этот предмет.
Мы делали обзор на раритет из СССР, который ярославцы продают за копейки. А если хочется поностальгировать, то предлагаем вспомнить 10 хитростей советского быта.