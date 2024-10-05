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Развлечения тест Попытайте свои силы: для чего были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Попытайте свои силы: для чего были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Сможете ли вы отгадать, как этими атрибутами пользовались в прошлом веке

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Попробуйте угадать, что за предметы изображены на фото

Традиционно в выходные мы публикуем тест «Угадай предмет из СССР». Подоспело время новой части!

Эти предметы из прошлого века мы отыскали на полках «Лавки антиквара» в Ярославле. Рассказывайте в комментариях, всё ли удалось отгадать, а еще делитесь ностальгическими воспоминаниями о предметах из советского времени, которых вам не хватает в повседневной жизни.

ТЕСТПройден 77 раз
Угадай предмет из СССР
1 / 5

В начале теста — легкий вопрос. Что это такое?

  • Легче легкого! Это — механический тонометр

  • Это точно барометр

  • Специальные весы, на них еще авоськи с продуктами на рынке подвешилвали

Понравился тест? Предлагаем пройти и другие части:

Мы делали обзор на раритет из СССР, который ярославцы продают за копейки. А если хочется поностальгировать, то предлагаем вспомнить 10 хитростей советского быта.

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