Попытайте свои силы: для чего были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Эти предметы из прошлого века мы отыскали на полках «Лавки антиквара» в Ярославле. Рассказывайте в комментариях, всё ли удалось отгадать, а еще делитесь ностальгическими воспоминаниями о предметах из советского времени, которых вам не хватает в повседневной жизни.