Пугачева хочет вернуться в Россию, а Волочкова распродала недвижимость: главные звездные события недели

Блогерша Мария Погребняк раскрыла имя четвертого сына. Российский актер, тесть Михаила Боярского Максим Матвеев появился в новом образе и без обручального кольца. Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани. Основатель Telegram Павел Дуров гуляет по Парижу, а певица МакSим (Марина Абросимова) заставила петь целый стадион.
В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.
Волочкова продала 20 квартир
Недвижимость известной российской балерины находилась в Астрахани. По словам Волочковой, содержать все эти квартиры слишком дорого. Два десятка жилых помещений артистке оставил в счет долга Игорь Вдовин, когда пара была в отношениях. У бывших гражданских супругов есть совместная дочь, она живет с отцом.
— Я вынуждена была продать все эти квартиры. Ну вы же понимаете, о чем речь. Это был пассивный актив, понимаете?! За них нужно было платить деньги — коммуналку и вот это всё, — поделилась балерина в шоу «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.
Накануне Волочкова опубликовала видео в своем Telegram-канале, в котором предстала перед подписчиками в образе Малефисенты.
Максим Матвеев на премьере в Сочи
Российский актер, муж Елизаветы Боярской, который известен благодаря фильму «Стиляги»(18+), сериалу «Триггер»(18+) и другим, в последнее время редко выходит в свет. Но премьеру сериала «Чужие деньги»(18+) на фестивале «Новый сезон» в Сочи Матвеев не пропустил и появился в весьма эффектном образе.
42-летний актер как будто помолодел на десяток лет. Матвеев сбрил бороду, отрастил волосы и подтянул свою физическую форму. Однако обручального кольца на нем не было.
Актер женат на Елизавете Боярской уже 14 лет. У пары двое сыновей. Они редко появляются вместе на публике, но в июне Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения. Девушка написала, что за спиной мужа она чувствует себя спокойно.
МакSим выступила босиком на стадионе перед болельщиками «Спартака»
Уже много лет песня «Знаешь ли ты?» неофициально считается гимном футбольного клуба «Спартак». 11 сентября «Лукойл-Арене» исполнилось 10 лет, в честь этого события здесь прошел концерт. На стадион вышла певица МакSим (Марина Абросимова), ее встретили бурными аплодисментами. Артистка также известна по хитам «Трудный возраст», «Отпускаю» и другим.
Когда девушка начала петь, фанаты «Спартака» подхватили мелодию и слова песни. Они пели так громко, что почти не было слышно ни певицу, ни музыку. А сотни болельщиков с фонариками и зажигалками в руках создавали особую атмосферу на стадионе.
— Красно-белая любовь, — написали «Матч ТВ» в описании трогательного видеовыступления в своем Telegram-канале.
На певице было надето струящееся нежное платье красно-белого цвета.
Орбакайте рассказала о том, что вся семья хочет приехать на родину
Алла Пугачева покинула Россию в феврале 2022 года и уехала в Израиль. За прошедшие два с половиной года она трижды приезжала на родину. Отметим, что недвижимость певицы в России, включая дом в деревне Грязь, по-прежнему принадлежит ее семье. Кристина Орбакайте, дочь примадонны, рассказала о том, планирует ли ее мать вернуться.
— Самая большая мечта у моих детей, у мамы, у меня — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Не обязательно на праздник, а просто наконец-то встретиться. Потому что жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого, — поделилась Орбакайте в интервью для проекта RTVi US.
Дочь Пугачевой живет в основном в США, но, похоже, Орбакайте и вся звездная семья скучает по России.
Павел Дуров гуляет в Париже
За жизнью создателя Telegram продолжают наблюдать многочисленные пользователи социальных сетей. Дурова вместе со спутницей — Юлией Вавиловой — заметили на одной из улиц Парижа.
Напомним, основателя популярного мессенджера обвинили в том, что якобы через созданную им социальную сеть распространялся преступный контент. Позже бизнесмена освободили под залог в пять миллионов евро. Сейчас предприниматель находится под судебным надзором и не может покидать территорию Франции. Однако это не мешает Дурову хорошо проводить время во французской столице.
Всё, что известно о его задержании, собрали здесь.
Мария Погребняк раскрыла имя своего ребенка
Экс-супруга футболиста Павла Погребняка, блогер и дизайнер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Она поделилась видео с момента выписки из роддома. На кадрах Погребняк спускается по ступенькам со своими четырьмя детьми, а затем фотографируется с родными и близкими у фотозоны с именем ее четвертого сына.
— Добро пожаловать в семью, Владимир, — написала Погребняк под видео в соцсетях.
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