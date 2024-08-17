Как сложились судьбы актеров фильма «Девчата»: кого споила собственная мать, а кто остался без ног

В фильме всё закончилось хеппи-эндом. А вот некоторым актерам счастливой судьбой похвастаться не удалось Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Практически все герои фильма «Девчата» стали всеобщими любимцами, стоило только картине выйти в свет. Но характеры персонажа и реального человека — зачастую две большие разницы. Да и жизнь нередко относится к ним отнюдь не столь мягко, как в фильме. Или, наоборот, гораздо более снисходительно. И о том, как сложилась судьба актеров, ставших неотъемлемой частью полюбившихся многим «Девчат», мы расскажем ниже (конечно, не забыв напомнить вам о том, какими были их персонажи).

Тося Кислицына — Надежда Румянцева

Повествование в фильме начинается с того, как на лесоповал Пермского края прибывает жительница теплого Симферополя Тося Кислицына. Главная героиня работает поварихой на зимнем лесоповале, и она — настоящий профессионал своего дела. Даже из одной только картошки она способна накрыть богатый и разнообразный стол.

— А ну считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельная запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом, шаньги… И это только блюда из картошки, — перечисляла Тося в фильме.

Однако больше всего известно совсем другое коронное блюдо Тоси — бутерброд с вареньем.

Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











С такими кулинарными способностями, кажется, любой мужчина моментально взял бы Тосю в жены, но ее избранник, первый парень на деревне Илья Ковригин, не сразу сдался в ее объятия.

Личная жизнь Надежды Румянцевой, которая сыграла Тосю, тоже не сразу заладилась. Актриса дважды была замужем. Первый ее брак не сложился.

— Поженились, когда оканчивали институт. Мужу предложили ехать под Свердловск, в закрытый атомный городок. А я только начала сниматься. И сказала: «Вот 10 лет там проработаем, вернемся — и кому будем нужны?» Но Володя собрался. И мы расстались — хорошо и мирно, — объясняла Надежда Румянцева.

Источник: Городские порталы

Со вторым мужем Надежда познакомилась, когда уже стала знаменитой. Это был сотрудник Внешторга Вилли Хштоян. В этом году ему исполнилось 92 года.

— На то, чтобы завоевать Надино сердце, потребовалось три года. Оба были люди разведенные, но всё сложилось, и мы прожили вместе 42 года, — рассказывал Вилли Вартанович.



Хштоян не запрещал Румянцевой работать, но она сама постепенно отдалялась от актерства. Во втором браке она больше думала уже не о карьере, а о семье, убегала со съемочных площадок, чтобы покормить мужа обедом. А когда Вилли направили в командировку в Египет, а потом в Малайзию, Надежда поехала с ним.

Своих детей у Надежды Румянцевой не было. Но четырехлетняя Карина, дочь Вилли от первого брака, восприняла ее хорошо.



Источник: Creative Commons











В конце 60-х Вилли Вартановича отправили торгпредом за границу, и Надежда поехала с ним. Вернулись они только в середине 70-х, после чего жили в московской квартире.



В 1996 году их пытались ограбить. Самих преступников задержал Вилли, который ранее занимался единоборствами. Но в тот день пострадала Надежда — один из них успел ударить актрису по голове, из-за чего ее в дальнейшем мучили сильные боли. После этого случая семья переехала в Подмосковье.



В кино после возвращения домой Румянцева почти не снималась, предпочитая работать на ТВ. В том числе она вела детскую передачу «Будильник».



В 2008 году Надежда Румянцева ушла из жизни в возрасте 77 лет.



Илья Ковригин — Николай Рыбников

Сыгравший Илью Николай Рыбников отказывался от съемок в «Девчатах». Он считал, что затея будет провальной. Однако именно эта роль позволила ему достичь вершины карьеры.



Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Но если Ковригин в «Девчатах» был поначалу холодный, как айсберг в океане, то в личной жизни Рыбникова всё было ровно наоборот.



Главной женщиной в жизни Рыбникова стала актриса Алла Ларионова. С ней он познакомился в студенчестве, часто приходил в гости к Алле, подружился с ее родителями. Поначалу теплых чувств к однокурснице актер не питал, так как встречался с другой девушкой.



— Я плакала по ночам в подушку, а с его стороны не было даже намека, — рассказывала актриса. — Потом я успокоилась, а Коля, наоборот, загорелся.



В результате Рыбников шесть лет добивался любви Ларионовой, а та ухаживания поклонника игнорировала. Потому что была влюблена в актера Ивана Переверзева. Правда, когда актриса забеременела от него, выяснилось, что ребенка от ловеласа ждет еще одна артистка. Сам же Переверзев вообще женился на пассии, которую ему сосватала мать.



Когда Рыбников узнал об этом, он сорвался со съемочной площадки фильма «Высота» — делать предложение возлюбленной. Та ответила согласием. Дочь от Переверзева Николай воспитывал как свою, затем у супругов появилась и общая наследница.



Источник: Акимов Николай / ИТАР-ТАСС











Правда, в жизни они оказались совсем разными по темпераменту людьми. Николай ценил уединение, а Алла обожала принимать гостей и быть в центре внимания. Нередко это приводило к флирту с другими мужчинами.



— В Аллу многие влюблялись. И сама она иногда увлекалась, у нее случались романы, — откровенничала продюсер и близкая подруга Аллы Ларионовой Светлана Павлова. — Как говорила Мордюкова — для блеска глаз. И конечно, Коля об этом знал. Он и ревновал Аллу, и порой впадал в гнев. Но что мог сделать? Знал же, что ни жить, ни дышать не сможет без своей «лапуси».



Бросать мужа Ларионова не планировала.



— Может быть, она любила даже не меньше, чем он, просто по-своему. Во всяком случае, Алла переживала за мужа больше, чем за себя, — говорила Павлова.



Тяжелым испытанием стала травма тещи Рыбникова: Валентина Алексеевна сломала шейку бедра. Ради родственницы актер отказывался от съемок, теряя деньги. Ситуация усугубилась в 80-х, когда супругов практически прекратили звать в кино. Подводило Николая и собственное здоровье. В последние годы он старался чаще бывать на даче, на свежем воздухе, в компании разве что Аллы Ларионовой. 22 октября 1990 года 59-летний артист умер во сне от сердечного приступа.



Потеряв мужа, Алла Ларионова осознала то, чего раньше не ценила.



— Разлюбила я что-то шумные компании. Помнишь, как Коля говорил: «Лапуля, я — спать!» Жалко, что я раньше не понимала, что посидеть с ним дома — это самое лучшее. Вот теперь приходится сидеть без Коли, — делилась она с подругой.



Всю жизнь с ним прожила, а побыть наедине как следует и не успела Алла Ларионова, актриса

Спустя 10 лет актриса скончалась от обширного инфаркта. Во сне, как и ее муж. Который любил ее больше всего на свете.

Надя Ерохина — Инна Макарова

28-летняя скромница Надя по сюжету принимает ухаживания от не слишком привлекательного, зато хозяйственного Ксан Ксаныча. По поводу ее возраста и целей в фильме даже были желчные шуточки. Например, Анфиса называет ее старой девой, готовой выскочить замуж за кого угодно.

Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Актриса Инна Макарова, в отличие от своей героини, в девках долго не засиживалась. Ее первым мужем стал режиссер Сергей Бондарчук, с которым она познакомилась во ВГИКе. Он носил актрису на руках, души не чаял в их общей дочери Наташе, но в один момент корабль счастливой любви дал трещину. Всё началось с того, что Бондарчук уехал на съемки в Ялту, где так тесно общался с актрисой Ириной Скобцевой, что между ними вспыхнула страсть. После этого Бондарчук еще четыре года не решался разойтись с Макаровой, но Инна Владимировна, устав от грязных слухов, взяла инициативу в свои руки.

— Прожив 10 лет, мы разошлись без скандалов и неприязни. В какой-то момент я поняла: что-то в отношениях сломалось, — рассказывала Макарова о расставании.

После развода Макарова долго не выходила замуж, хотя среди ее ухажеров были писатель Юрий Нагибин, актер Леонид Марков, певец Иван Козловский. Второго мужа, известного врача Михаила Перельмана, Инна встретила, когда у нее заболела мама.



— Мне его представили как опытного хирурга. Нам легко вместе. Это те отношения, которые мне всегда были нужны, — вспоминала актриса.



Источник: Creative Commons











Врач не только вылечил маму артистки, но и стал для Макаровой верным и надежным мужем. Влюбленные поженились и жили в гармонии до самой смерти Перельмана в 2013-м. Наталья Бондарчук говорила, что этой потери Инна Владимировна пережить не могла. Долгих семь лет овдовевшая актриса скорбела по любимому человеку и медленно угасала, пока не воссоединилась с супругом на небесах.



— Когда Миша уходил из жизни, кто-то из его коллег обратился к маме: «Инна Владимировна, вы украсили собой его жизнь!» Мама этой потери не пережила, — вспоминала дочь актрисы Наталья Бондарчук. — Он ведь был главным пульмонологом страны. Через его руки проходили обреченные люди, а он спасал их каким-то образом. Когда с ним произошло то же самое, он позвонил маме и мне и стал с нами прощаться. Мама этого не поняла, в отличие от меня. Он ложился на операцию, а второго такого Миши, который бы спас его, не было.



Ксан Ксаныч — Виктор Байков

Хозяйственного претендента на руку Нади Ерохиной и весьма обаятельного мужчину Тося называла не иначе как «облезлый какой-то». При этом Ксан Ксаныч — заметный персонаж сюжета кинофильма «Девчата».



Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Сыграл этого неординарного персонажа Виктор Байков. По большей части он играл эпизодические роли. Часто Байков озвучивал мультфильмы — например, именно его голосом говорит почтальон Печкин. Также зрители знали Байкова по роли пана Вотрубы в эстрадно-развлекательной передаче «Кабачок "13 стульев"».



В конце 1980-х у Байкова диагностировали сахарный диабет. Позже к нему добавилось серьезное заболевание ног, закончившееся ампутацией. Но даже после этого Виктор Алексеевич не закрылся и не ушел в себя. Друзья помогли приобрести ему очень качественные протезы, а сценаристы и режиссеры адаптировали под него сценарии и роли — актер играл в основном сидя, а зрители даже не догадывались о том, что он играет на сцене без ног.

Виктор Байков ушел из жизни 3 июля 1993 года в Москве.

Катя — Люсьена Овчинникова

Жизнерадостная девчонка Катя в фильме влюблена в своего жениха — гармониста Сашу. У них по сюжету прекрасные безоблачные отношения. А вот в жизни Люсьены Овчинниковой, сыгравшей ее, всё было вовсе не так гладко.



Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Люсьена Овчинникова трижды пыталась создать семью. Первым ее мужем, гражданским, был режиссер Владимир Храмов. Они познакомились в ГИТИСе. Но отношения долго не продержались: актриса встретила другого кавалера — актера Александра Холодкова.

С Холодковым Овчинникова работала в Театре им. Маяковского. Говорят, когда они выходили на сцену, электричество между ними ощущал весь зал. К сожалению, Холодков умер от неизлечимой болезни.

Позднее в театр пришел актер Валентин Козлов — статный красавец, сыгравший экранного жениха Надежды Румянцевой в фильме «Неподдающиеся». Он стал единственным мужчиной, с которым Люсьена дошла до загса. Но, увы, Козлов начал пить, а сама актриса стала составлять ему компанию.

Когда Козлова уволили из театра, Овчинникова ушла вместе с ним. Начались годы совместных запоев и депрессии — Люсьена постоянно лечилась от алкоголизма, но через месяц снова начинала пить. Козлов нередко поднимал на жену руку, и Овчинникова перебралась жить на кухню. В 1998 году у Козлова отказало сердце.



Одинокой Люсьене предложили большую роль в антрепризном спектакле. Трагическую — в финале героиня умирала. Овчинникова, увы, до премьеры не дожила — она скончалась, пережив мужа всего на четыре месяца: оторвался тромб. На тот момент ей было только 67 лет.

Сашка-гармонист — Николай Погодин

Николай Погодин, сыгравший того самого Сашку-гармониста, еще не раз брался за музыкальный инструмент в фильмах. Он был гармонистом в фильмах «Достояние республики», «Мы, русский народ», «Заблудший», «С весельем и отвагой». А в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» сыграл случайного гостя с баяном. Такой выбор режиссеров был очевиден — мама, любительница пения, еще с раннего детства научила сына играть на гармошке и петь. В результате актер унаследовал хороший слух и прекрасный голос. Вместе с тем мать сыграла в жизни Погодина роковую роль.

Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Вместе с музыкой Александра Владимировна, мать Николая Погодина, любила застолья, на которые звала и своего сына. Отказаться он не мог даже после того, как сам женился и стал отцом. Жене никак не удавалось отговорить его от пьяных посиделок, и спустя 12 лет регулярных уговоров она собрала вещи и ушла от актера вместе с дочкой.

Привязанность к матери у Погодина была сильнее всего на свете. Даже когда ему предложили кооперативную квартиру на Мосфильмовской улице в Москве, он отказался и купил комнату в коммуналке в Дедовске — чтобы быть поближе к родительнице. Такое соседство быстро дало свои плоды: вскоре Погодина попросили на выход из Театра-студии, где он работал, потому что он регулярно опаздывал и появлялся пьяным. Восстановили актера только после того, как за него вступились коллеги. Правда, надолго его не хватило. Из-за пристрастия к алкоголю с ним не хотели работать ни театры, ни режиссеры.

Тем не менее периодически у Погодина появлялись небольшие роли на договорах. Позже он даже завязал с пьянством и получил звание заслуженного артиста России. В 1998 году Погодина пригласили сыграть гармониста в фильме «Сочинение ко Дню Победы». Эта картина стала для актера последней.

Последние годы актер жил с матерью. Когда она умерла, переехал к старшему брату. С бывшей женой и дочерью Погодин почти не общался. 18 ноября 2003 года он отметил 73-летие, а в декабре того же года скончался.

Анфиса — Светлана Дружинина

Красивая и яркая Анфиса в сюжете «Девчат» обеспокоена тем, что все мужчины с ней только развлекаются, но никто не зовет замуж.



Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Актрисе Светлане Дружининой, в отличие от ее экранной героини, в жизни повезло намного больше. Своего единственного и главного мужчину в жизни, оператора Анатолия Мукасея, она встретила в стенах ВГИКа: оба играли в местной сборной по волейболу.



— Познакомились мы, когда я уже была почти кинозвездой и капитаном женской сборной ВГИКа по волейболу, — вспоминала Дружинина. — Анатолий тоже был капитаном сборной по волейболу, мужской. Нас так и звали: два капитана, — рассказывает актриса.



Сыграв свадьбу, влюбленные больше никогда не расставались. Когда Дружинина стала режиссером, муж работал оператором почти на всех ее фильмах: «Сватовство гусара», «Гардемарины», «Тайны дворцовых переворотов».

Источник: Артем Геодакян / ТАСС











Дружинина и Мукасей всё еще вместе — сейчас Светлане 88 лет, а Анатолию исполнилось 86. В браке у них появилось два сына. Старший, Анатолий, ставший художником, покончил с собой в конце 80-х. Младший, Михаил, пошел по стопам отца и стал кинооператором, а в 2012 году женился на известной российской волейболистке Екатерине Гамовой.



Вера Круглова — Нина Меньшикова

Судьба Веры Кругловой зацепила многих зрителей фильма «Девчата». Она ушла от мужа, который был ей неверен, и жгла его письма, даже не читая.

Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Веру сыграла Нина Меньшикова. Она еще во ВГИКе познакомилась с невероятно красивым и обаятельным режиссером Станиславом Ростоцким. Он был популярным мужчиной, и на него заглядывались все красавицы института. Но судьба дала шанс именно ей.

— Там была любовь, с моей стороны безумная, — говорила актриса.



Однажды Ростоцкий собрался с товарищем в деревню, чтобы написать сценарий для нового фильма. Они решили взять с собой того, кто сможет готовить для них еду. Именно Нина Меньшикова вызвалась им помочь, хотя готовить особо и не умела.



В деревне между Ростоцким и Меньшиковой начался роман, а несколько позже они поженились. В 1957 году, невзирая на запреты врачей, актриса родила сына Андрея, который стал режиссером, как и его отец.

Меньшикова и Ростоцкий прожили в браке 45 лет. К сожалению, актрисе было суждено похоронить и мужа, и сына. Станислав умер от инфаркта в 2001 году, а через год погиб Андрей — он сорвался со скалы при выборе натуры для съемок фильма. Остались невестка Марьяна и внучка Ольга. Ради них актриса и продолжала жить.



В 90-е актриса перестала сниматься в кино, но в 2003-м, надеясь найти отдушину после череды потерь, засветилась в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». В 2006-м звезда «Девчат» появилась на экране в последний раз, в картине «Человек безвозвратный». Спустя год 79-летняя артистка умерла.

Вася Зайцев — Роман Филиппов

Яркий и веселый персонаж кинофильма «Девчата» Вася Зайцев — лучший друг и помощник бригадира Ильи. Что надо, то и сделает: хоть музыку выключит, хоть деньги на подарок соберет.

Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Роман Филиппов, сыгравший Зайцева, был обладателем редкого грудного голоса — баса-профундо. Каждая его фраза звучала ярко, поэтому легко запоминалась.



Филиппов был очень одаренным человеком — кандидат в мастера спорта, фехтовальщик с разрядом, поэт, полиглот. Вдобавок ко всему у него была феноменальная память — устраиваясь в Минский национальный театр, он смог выучить белорусский язык всего за неделю.

— Роман мог принять на грудь перед выступлением, но играл всегда профессионально, — так вспоминала Филиппова его жена Екатерина.



Помимо работы в кино и театре, Роман более 10 лет был главным Дедом Морозом страны, проводя новогодние елки в Кремле, и очень дорожил оказанным доверием.



Умер на 57-м году жизни 18 февраля 1992 года — оторвался тромб.

Филя Егоров — Станислав Хитров

Хотя Филя Егоров — персонаж второстепенный, именно эта роль принесла Станиславу Хитрову настоящую славу. Благодаря «Девчатам» его стали часто звать на съемки и в 60-х, и в 70-х. Правда, блестящей карьеры из этого не вышло.

Источник: кадр из фильма «Девчата» (0+), реж. Юрий Чулюкин, «Мосфильм», 1961











Главной проблемой для Хитрова стала семейная жизнь. Развод с супругой Галиной, родившей ему сына, привел его к стакану. Станислав стал часто прикладываться к алкоголю и практически прекратил сниматься в кино.

