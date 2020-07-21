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Репетитор и «домашка»: школьница открыла секрет, как сдать два ЕГЭ на сто баллов

Девочка из Ярославля получила высший балл на госэкзаменах

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Мария Ярославцева сдала на 100 баллов экзамены по русскому языку и литературе

Мария Ярославцева сдала на 100 баллов экзамены по русскому языку и литературе

Два выпускника из Ярославской области набрали 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ.

— Поздравляю первых ребят, набравших при сдаче ЕГЭ высший балл сразу по нескольким предметам. Мария Ярославцева из средней школы № 6 Переславля-Залесского получила сто баллов по литературе и русскому языку. А Никита Кузнецов из ярославской школы № 43 заработал сто баллов за ЕГЭ и по русскому языку, и по информатике, — написал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Мы связались с Марией Ярославцевой и расспросили о том, как ей удалось набрать максимальный балл сразу по двум дисциплинам.

— На самом деле, у меня нет какого-то секрета. Наверное, единственная «особенность» моей подготовки — это замечательные учителя, которые на протяжении двух лет помогали подготовиться к экзамену. Ну, если честно, то два года я готовилась только к литературе, а к русскому — всего год. В первом случае я занималась с репетитором раз в неделю и делала домашнее задание. В принципе это всё. А в случае с русским у нас в школе проходили дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ раз в неделю. В июне только начали усиленную подготовку: занимались через день примерно. И этого, видимо, хватило, — поделилась девушка.

Сейчас в регионе насчитывается 80 работ, написанных на максимальный балл. Из них 54 по русскому языку, 14 по информатике, 12 по литературе.

Однако не у всех экзамены прошли гладко. С ЕГЭ по литературе, к примеру, выгнали одного из сдающих. Школьник пытался списывать с телефона.

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ЯрославльЯрославская областьвыпускникиЕГЭ 2020
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