Репетитор и «домашка»: школьница открыла секрет, как сдать два ЕГЭ на сто баллов

— На самом деле, у меня нет какого-то секрета. Наверное, единственная «особенность» моей подготовки — это замечательные учителя, которые на протяжении двух лет помогали подготовиться к экзамену. Ну, если честно, то два года я готовилась только к литературе, а к русскому — всего год. В первом случае я занималась с репетитором раз в неделю и делала домашнее задание. В принципе это всё. А в случае с русским у нас в школе проходили дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ раз в неделю. В июне только начали усиленную подготовку: занимались через день примерно. И этого, видимо, хватило, — поделилась девушка.

Сейчас в регионе насчитывается 80 работ, написанных на максимальный балл. Из них 54 по русскому языку, 14 по информатике, 12 по литературе.



Однако не у всех экзамены прошли гладко. С ЕГЭ по литературе, к примеру, выгнали одного из сдающих. Школьник пытался списывать с телефона.