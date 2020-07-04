Выгнали с ЕГЭ по литературе: в Ярославской области выпускники сдали первые экзамены

Пришедшим на экзамен обязательно измеряли температуру, помещения предварительно продезинфицировали, рассаживали ребят в полутора метрах друг от друга. А вот использовать медицинские маски, несмотря на масочный режим в области, выпускникам оказалось необязательно.



— Печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ проводилась в аудиториях, а сканирование работ — в штабе пунктов после завершения экзамена. За ходом процесса в режиме онлайн следили общественные наблюдатели, — рассказали в правительстве области. — Процедура сдачи Единого госэкзамена прошла в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений. Удален один участник с экзамена по литературе, у которого обнаружили мобильный телефон.



Результаты экзаменов по географии, литературе и информатике сдававшие узнают не позднее 17 июля.

