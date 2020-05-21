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В этом году экзамены будут сдавать только те, кто собрался поступать в вузы

В этом году экзамены будут сдавать только те, кто собрался поступать в вузы

Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости». В день старта кампании, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня — 2 и 3 июля.

  • 6 июля — математика;
  • 9 июля — история и физика;
  • 13 июля — обществознание и химия;
  • 16 июля — биология и иностранные языки (письменная часть);
  • 18, 20 июля — иностранные языки (устная часть).

Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что в этом году экзамены придется сдавать только тем школьникам, которые соберутся поступать в вузы. Остальные получат аттестаты автоматически. Также в этом году абитуриенты получат отсрочку от армии.

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