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Проверка на коронавирус перед входом в школу: что ждёт детей и учителей в новом учебном году

На вопрос о массовом тестировании ответили в департаменте образования Ярославской области

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Не исключено, что перед 1 сентября всех школьников и учителей протестируют на COVID-19

Не исключено, что перед 1 сентября всех школьников и учителей протестируют на COVID-19

28 апреля в прямом эфире на официальной странице правительства Ярославской области в социальной сети «ВКонтакте» директор регионального департамента образования Ирина Лобода ответила на вопросы ярославцев. Один из зрителей спросил, собираются ли перед началом нового учебного года всех детей и педагогов проверять на коронавирус.

— Это обсуждалось, но окончательного решения пока не принято, — сказала Ирина Лобода.

Также она посоветовала родителям, у которых в семье нет компьютера или он один, а детей несколько, попросить оборудование для дистанционного обучения в школе. Практика передачи в семьи ноутбуков и компьютеров в регионе уже есть.

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образованиешколыкоронавирус
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