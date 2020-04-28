Проверка на коронавирус перед входом в школу: что ждёт детей и учителей в новом учебном году

28 апреля в прямом эфире на официальной странице правительства Ярославской области в социальной сети «ВКонтакте» директор регионального департамента образования Ирина Лобода ответила на вопросы ярославцев. Один из зрителей спросил, собираются ли перед началом нового учебного года всех детей и педагогов проверять на коронавирус.

— Это обсуждалось, но окончательного решения пока не принято, — сказала Ирина Лобода.

Также она посоветовала родителям, у которых в семье нет компьютера или он один, а детей несколько, попросить оборудование для дистанционного обучения в школе. Практика передачи в семьи ноутбуков и компьютеров в регионе уже есть.

