«Не гните пальцы веером»: три главных наставления Владимира Путина молодёжи

Открытый урок на форуме «ПроеКТОриЯ» шёл дольше часа
Сегодня в Ярославле в рамках форума «ПроеКТОриЯ» прошёл большой открытый урок «Направления прорыва» с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с педагогами и школьниками глава государства отметил, что именно от молодёжи зависит будущее страны, и дал несколько наставлений подрастающему поколению.
Про бизнес
Демонстрация успехов в бизнесе и пальцы веером — это нуворишество. Зарабатывать на любимом деле — хорошо, но это только доля смысла. Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. На втором-третьем поколении всё распыляется, расходится по другим семьям. Даже то, что передается по наследству. Сидеть на золоте и накапливать богатства — бессмысленно, класть жизнь на это не стоит. Приведу пример. Сейчас Крымский мост строят и это, конечно, бизнес-модель. Но это нужное дело для страны. Да, социалкой должно заниматься государство, но и компании должны вкладывать. Одно другое не исключает. Если ты создаешь продукт, который остается навсегда для твоей страны, то тогда будешь счастливым человеком. А не когда ты «бабки заколачиваешь», а потом деть куда — не знаешь.
Про физкультуру и науку
Наука — это очень важно, но физические упражнения забывать не нужно, и любой спорт. Шахматы — тоже спорт. На определённом уровне это борьба характеров. Призываю всех заниматься физической культурой. Но биология и информационные технологии — это ключевые на сегодняшний день направления. Этому нужно уделять внимание. XX век был веком физики, XXI век будет веком биологии. Безопасность информационная крайне важна и в сфере финансов, и в других областях: гражданских и военных.
Про профессии
Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств становятся юристы или экономисты, погруженные в социум. Но в принципе любой человек может занять этот пост. Но когда человек выбирает такую профессию, должен ответить на вопрос: готов ли он полностью жизнь свою посвятить этому делу? И ещё, здесь, как у врачей, которые любят пациентов, решают проблемы пациентов, как свои собственные. К главам правительств и главам государств это тоже относится. И особенно важно быть добропорядочным человеком. Любой может ставить перед собой амбициозные цели. Но это не главный критерий. Эйнштейн не был президентом. Если вы ткнете пальцем в какую-то точку на глобусе, ответите ли вы, ткнув в любое место, кто там глава государства? Нет. А Эйнштейна знают все.
Сегодня президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Ярославль. Подробно о том, что он здесь делает, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
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