«Не гните пальцы веером»: три главных наставления Владимира Путина молодёжи

Сегодня в Ярославле в рамках форума «ПроеКТОриЯ» прошёл большой открытый урок «Направления прорыва» с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с педагогами и школьниками глава государства отметил, что именно от молодёжи зависит будущее страны, и дал несколько наставлений подрастающему поколению.



Про бизнес



Демонстрация успехов в бизнесе и пальцы веером — это нуворишество. Зарабатывать на любимом деле — хорошо, но это только доля смысла. Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. На втором-третьем поколении всё распыляется, расходится по другим семьям. Даже то, что передается по наследству. Сидеть на золоте и накапливать богатства — бессмысленно, класть жизнь на это не стоит. Приведу пример. Сейчас Крымский мост строят и это, конечно, бизнес-модель. Но это нужное дело для страны. Да, социалкой должно заниматься государство, но и компании должны вкладывать. Одно другое не исключает. Если ты создаешь продукт, который остается навсегда для твоей страны, то тогда будешь счастливым человеком. А не когда ты «бабки заколачиваешь», а потом деть куда — не знаешь.

