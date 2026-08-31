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Развлечения «Открыл концерт»: 13-летний ярославец выступил на разогреве у Басты в Лужниках — видео

«Открыл концерт»: 13-летний ярославец выступил на разогреве у Басты в Лужниках — видео

Мирон Проворов из Рыбинска уже прославился на всю страну

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Школьник из Рыбинска выступил на концерте Басты в Москве | Источник: Мирон Проворов / vk.ruШкольник из Рыбинска выступил на концерте Басты в Москве | Источник: Мирон Проворов / vk.ru

Школьник из Рыбинска выступил на концерте Басты в Москве

Источник:

Мирон Проворов / vk.ru

13-летний Мирон Проворов из Рыбинска Ярославской области выступил на разогреве на концерте Басты в Москве (12+). Мероприятие прошло 29 августа в «Лужниках».

«Открыл концерт легендарного исполнителя в „Лужниках“», — подписал Мирон видео в соцсетях.

Максимальная вместимость Большой спортивной арены «Лужники» на концертах — 81 тысяча зрителей.

Мирон показал подготовку к выступлению

Источник:

Мирон Проворов / vk.ru

Юный артист спел песню «Музыкант vs. музыкант» исполнителей Баста и Смоки Мо. Во время выступления на экране также транслировалось жестовое исполнение от сурдопереводчика.

Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. Ред.), — российский рэпер, музыкант, продюсер и актер. Известен по трекам «Сансара», «Выпускной» («Медлячок») и другим.

Смоки Мо (настоящее имя — Александр Цихов. — Прим. Ред.) — российский рэпер, битмейкер и саунд-продюсер. Исполнитель треков «Станция», «Шар», «До утра».

А затем и сам концерт

Источник:

Мирон Проворов / vk.ru

Мирон Проворов приобрел популярность после участия в телепроектах «Голос.Дети» (0+) и «Голос. Уже не дети» (0+). Первый раз мальчик вышел на сцену Первого канала в семь лет и поразил жюри, сыграв на гитаре песню группы «Жуки» «Батарейка».

Победить в «Голосе» ему не удалось, но опыт участия в телепроектах открыл ему дорогу в мир шоубизнеса и большого кино. Мальчик успел сняться в десяти проектах, в том числе в фильмах Романа Курцына «Не будите Лихо» (16+) и «Малыш-каратист» (12+).

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Кроме того, Мирон сыграл главную роль в экранизации «Бременских музыкантов» (6+), представ перед зрителями в образе маленького Трубадура. Его партнером по съемкам стала актриса Юлия Пересильд.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Мирон Проворов Звезда Концерт Баста Лужники
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Комментарии
3
Гость
26 минут
Неприятный. Родители пихают куда только можно.
Гость
27 минут
Что он, бедняга будет делать, когда через год у него сломается голос?
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