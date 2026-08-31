«Открыл концерт»: 13-летний ярославец выступил на разогреве у Басты в Лужниках — видео

13-летний Мирон Проворов из Рыбинска Ярославской области выступил на разогреве на концерте Басты в Москве (12+). Мероприятие прошло 29 августа в «Лужниках».
«Открыл концерт легендарного исполнителя в „Лужниках“», — подписал Мирон видео в соцсетях.
Максимальная вместимость Большой спортивной арены «Лужники» на концертах — 81 тысяча зрителей.
Юный артист спел песню «Музыкант vs. музыкант» исполнителей Баста и Смоки Мо. Во время выступления на экране также транслировалось жестовое исполнение от сурдопереводчика.
Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. Ред.), — российский рэпер, музыкант, продюсер и актер. Известен по трекам «Сансара», «Выпускной» («Медлячок») и другим.
Смоки Мо (настоящее имя — Александр Цихов. — Прим. Ред.) — российский рэпер, битмейкер и саунд-продюсер. Исполнитель треков «Станция», «Шар», «До утра».
Мирон Проворов приобрел популярность после участия в телепроектах «Голос.Дети» (0+) и «Голос. Уже не дети» (0+). Первый раз мальчик вышел на сцену Первого канала в семь лет и поразил жюри, сыграв на гитаре песню группы «Жуки» «Батарейка».
Победить в «Голосе» ему не удалось, но опыт участия в телепроектах открыл ему дорогу в мир шоубизнеса и большого кино. Мальчик успел сняться в десяти проектах, в том числе в фильмах Романа Курцына «Не будите Лихо» (16+) и «Малыш-каратист» (12+).
Кроме того, Мирон сыграл главную роль в экранизации «Бременских музыкантов» (6+), представ перед зрителями в образе маленького Трубадура. Его партнером по съемкам стала актриса Юлия Пересильд.