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Образование 1 сентября Обзор Ярославским школьникам подарят наборы для учебы — что теперь в них входит

Ярославским школьникам подарят наборы для учебы — что теперь в них входит

Публикуем обзор

1 258
Ярославским школьникам подарят наборы для учебы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЯрославским школьникам подарят наборы для учебы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ярославским школьникам подарят наборы для учебы

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

1 сентября первоклассники в Ярославской области получат подарки от властей. С нового года в школу впервые отправятся 13 201 ученик.

«Подарок получит каждый первоклассник независимо от уровня доходов семьи. В этом году изменился дизайн сумки и некоторых составляющих — они выполнены в желтом цвете с надписью „ЯПервоклассник“. Большинство принадлежностей вновь брендированы символикой региона», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Что входит в набор первоклассника:

  • сумка на молнии с ручками;

  • открытка печатная;

  • альбом для рисования;

  • календарь печатный;

  • доска для лепки;

  • закладки для книг;

  • 2 чернографитных карандаша;

  • карандаш цветной в твердой оболочке;

  • краска для рисования;

  • стирательная резинка;

  • линейка;

  • ножницы канцелярские;

  • набор цветной бумаги и цветного картона;

  • пенал;

  • пластилин для детского творчества;

  • расписание уроков;

  • 3 канцелярские ручки;

  • два набора тетрадей — в клетку и в линейку;

  • светоотражающий фликер (брелок).

Стало известно, что входит в набор первоклассника | Источник: правительство Ярославской области Стало известно, что входит в набор первоклассника | Источник: правительство Ярославской области

Стало известно, что входит в набор первоклассника

Источник:

правительство Ярославской области

Согласно данным портала госзакупок, всего на подарки первоклассникам в 2026-м власти потратили 10 миллионов 455 тысяч рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.

К слову, в прошлом году в 1-е классы тоже пошли 13 тысяч первоклашек, на закупку наборов планировали потратить 17 миллионов 536 тысяч рублей, однако цена контракта составила 10,7 миллиона рублей. А в 2024 году — наборы дарили 14 тысячам первоклассников, тогда на закупку выделяли 17 миллионов 232 тысячи рублей, однако в итоге потратили 12,3 миллиона рублей.

Последние три года закупку наборов осуществляют у одного поставщика — ООО «Люкс-Трейд». Это небольшая компания из Иванова, образованная в 2020 году. Учредитель — бизнесмен Олег Касаткин. «Люкс-Трейд» осуществляет поставки подарочных наборов к 1 Сентября или Новому году в разные регионы России, в том числе в Пензенскую, Челябинскую, Саратовскую, Архангельскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ваш ребенок получал такой набор в подарок?

Да, мы довольны
Да, но нам не особо пригодился
Мы будем получать в этом году
Не получали, а хотелось бы
У меня нет детей
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Первоклассник Подарочный набор Школа
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Комментарии
35
Гость
21 минута
У меня внучке будут дарить и это хорошо Запомниться на всю жизнь
Смирняга

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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37 минут
А где боты с негативом??? Прямо странно! Не видно "дали не то, дали мало, лучше бы еще куда деньги потратили"
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Гость
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