Ярославским школьникам подарят наборы для учебы — что теперь в них входит

Ярославским школьникам подарят наборы для учебы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

1 сентября первоклассники в Ярославской области получат подарки от властей. С нового года в школу впервые отправятся 13 201 ученик.

«Подарок получит каждый первоклассник независимо от уровня доходов семьи. В этом году изменился дизайн сумки и некоторых составляющих — они выполнены в желтом цвете с надписью „ЯПервоклассник“. Большинство принадлежностей вновь брендированы символикой региона», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Что входит в набор первоклассника:

сумка на молнии с ручками;

открытка печатная;

альбом для рисования;

календарь печатный;

доска для лепки;

закладки для книг;

2 чернографитных карандаша;

карандаш цветной в твердой оболочке;

краска для рисования;

стирательная резинка;

линейка;

ножницы канцелярские;

набор цветной бумаги и цветного картона;

пенал;

пластилин для детского творчества;

расписание уроков;

3 канцелярские ручки;

два набора тетрадей — в клетку и в линейку;

светоотражающий фликер (брелок).

Стало известно, что входит в набор первоклассника Источник: правительство Ярославской области

Согласно данным портала госзакупок, всего на подарки первоклассникам в 2026-м власти потратили 10 миллионов 455 тысяч рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.

К слову, в прошлом году в 1-е классы тоже пошли 13 тысяч первоклашек, на закупку наборов планировали потратить 17 миллионов 536 тысяч рублей, однако цена контракта составила 10,7 миллиона рублей. А в 2024 году — наборы дарили 14 тысячам первоклассников, тогда на закупку выделяли 17 миллионов 232 тысячи рублей, однако в итоге потратили 12,3 миллиона рублей.

Последние три года закупку наборов осуществляют у одного поставщика — ООО «Люкс-Трейд». Это небольшая компания из Иванова, образованная в 2020 году. Учредитель — бизнесмен Олег Касаткин. «Люкс-Трейд» осуществляет поставки подарочных наборов к 1 Сентября или Новому году в разные регионы России, в том числе в Пензенскую, Челябинскую, Саратовскую, Архангельскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.