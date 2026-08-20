Ярославским школьникам подарят наборы для учебы — что теперь в них входит

1 сентября первоклассники в Ярославской области получат подарки от властей. С нового года в школу впервые отправятся 13 201 ученик.
«Подарок получит каждый первоклассник независимо от уровня доходов семьи. В этом году изменился дизайн сумки и некоторых составляющих — они выполнены в желтом цвете с надписью „ЯПервоклассник“. Большинство принадлежностей вновь брендированы символикой региона», — рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.
Что входит в набор первоклассника:
сумка на молнии с ручками;
открытка печатная;
альбом для рисования;
календарь печатный;
доска для лепки;
закладки для книг;
2 чернографитных карандаша;
карандаш цветной в твердой оболочке;
краска для рисования;
стирательная резинка;
линейка;
ножницы канцелярские;
набор цветной бумаги и цветного картона;
пенал;
пластилин для детского творчества;
расписание уроков;
3 канцелярские ручки;
два набора тетрадей — в клетку и в линейку;
светоотражающий фликер (брелок).
Согласно данным портала госзакупок, всего на подарки первоклассникам в 2026-м власти потратили 10 миллионов 455 тысяч рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.
К слову, в прошлом году в 1-е классы тоже пошли 13 тысяч первоклашек, на закупку наборов планировали потратить 17 миллионов 536 тысяч рублей, однако цена контракта составила 10,7 миллиона рублей. А в 2024 году — наборы дарили 14 тысячам первоклассников, тогда на закупку выделяли 17 миллионов 232 тысячи рублей, однако в итоге потратили 12,3 миллиона рублей.
Последние три года закупку наборов осуществляют у одного поставщика — ООО «Люкс-Трейд». Это небольшая компания из Иванова, образованная в 2020 году. Учредитель — бизнесмен Олег Касаткин. «Люкс-Трейд» осуществляет поставки подарочных наборов к 1 Сентября или Новому году в разные регионы России, в том числе в Пензенскую, Челябинскую, Саратовскую, Архангельскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.
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