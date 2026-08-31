Почему масло для кутикулы не работает: мастер назвала частую ошибку

Основная задача масла — восполнить недостаток влаги и помочь коже оставаться мягкой и увлажненной Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Масло для кутикулы часто воспринимают как необязательное дополнение к маникюру: вспомнили — нанесли, забыли — ничего страшного. На самом деле это средство рассчитано прежде всего на регулярное использование. Оно помогает бороться с сухостью кожи, смягчает кутикулу, а также может уменьшить склонность к появлению заусенцев.

При этом просто капнуть масло на ноготь и сразу вымыть руки не лучший вариант. Топ-мастер Зара Сулейманова рассказала, как правильно пользоваться средством и почему результата от эпизодического ухода хватает ненадолго.

Зачем вообще нужно масло для кутикулы

Основная задача масла — восполнить недостаток влаги и помочь коже оставаться мягкой и увлажненной. Кроме того, такие средства питают кожу, насыщают ее витаминами, в том числе А и Е, помогают заживлению небольших повреждений.

Еще одна функция — защитная. Масло создает на поверхности кожи тонкий барьер, который помогает удерживать влагу и уменьшает воздействие внешних факторов. При регулярном уходе эффект становится более заметным.

— Масло смягчает и увлажняет кожу, помогает заживлять мелкие повреждения и создает тонкий защитный барьер, который предотвращает дальнейшую потерю влаги. При регулярном использовании оно также может замедлять рост кутикулы и укреплять ногтевую пластину, — объясняет Зара Сулейманова.

Особенно такой уход актуален, если кожа вокруг ногтей быстро становится сухой и грубой или регулярно появляются заусенцы.

Начинать уход мастер советует с подготовки кожи Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Одной капли на ноготь достаточно

Начинать уход мастер советует с подготовки кожи. Если кутикула сильно огрубела, перед нанесением масла можно сделать теплую ванночку или мягкий пилинг. Подходящий момент — и после душа или ванны: распаренная кожа лучше впитывает средство. Большое количество масла при этом не требуется. Достаточно одной капли на каждый ноготь. Нанести средство можно пипеткой, кисточкой или обычной ватной палочкой.

После этого масло нужно не просто оставить на коже, а втереть массажными движениями. На каждый палец можно потратить от одной до трех минут. По словам Зары Сулеймановой, такой массаж стимулирует микроциркуляцию и помогает средству лучше распределиться. Сразу после процедуры мочить руки не стоит.

— Маслу нужно время, чтобы полностью впитаться, — около 10–15 минут. Если после этого средство всё еще заметно на поверхности, остатки можно аккуратно промокнуть салфеткой, — советует мастер.

Разовое нанесение тоже способно смягчить сухую кожу, однако ждать от него длительного результата не стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Что будет, если пользоваться маслом только иногда

Разовое нанесение тоже способно смягчить сухую кожу, однако ждать от него длительного результата не стоит. Зара Сулейманова объясняет это накопительным эффектом ухода: чтобы поддерживать состояние кожи, ей нужна регулярная помощь.

— Если пользоваться маслом время от времени, кожа не получает постоянной поддержки. Например, если вы пару недель активно использовали средство, а потом надолго его забросили, сухость и склонность к заусенцам могут вернуться, — говорит мастер.