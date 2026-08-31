Старую зубную щетку нельзя выкидывать: в вашем доме есть 7 мест, где справится только она

Старая зубная щетка помогает добраться до узких стыков и пазов, где губка оказывается слишком широкой Источник: GPT

Старая зубная щетка обычно отправляется в мусор сразу после покупки новой. И зря: маленькая головка, плотная щетина и удобная ручка превращают ее в инструмент для точечной уборки. Там, где губка мнется, тряпка цепляется за выступы, а специальная щетка оказывается слишком широкой, зубная добирается до загрязнения гораздо проще.

Американская стоматологическая ассоциация советует менять зубную щетку примерно раз в 3–4 месяца или раньше, если щетина растрепалась. Для зубов такой инструмент — уже не лучший вариант, но в хозяйстве его ресурс на этом не обязательно заканчивается.

Перед новой ролью щетку стоит хорошо промыть и высушить, а затем убрать подальше от средств личной гигиены. Удобнее подписать ручку маркером или хранить хозяйственные щетки вместе с инвентарем для уборки.

Межплиточные швы

Плитка может блестеть, а ванная всё равно выглядит неопрятно из-за потемневших швов. Маленькая головка щетки удобна именно здесь: щетинки проходят по узкой линии и позволяют наносить средство точечно.

The Home Depot и Lowe’s в инструкциях по уходу за плиткой называют старую зубную щетку подходящим инструментом для очистки затирки. Средство при этом нужно выбирать с учетом материала. Кислоты подходят не всем поверхностям: например, натуральный камень ими можно повредить. Лучше сначала свериться с рекомендациями производителя плитки и затирки.

Направляющие окон и дверей

В пазах окон скапливаются пыль, песок, мелкий мусор и следы насекомых. Салфетка снимает верхний слой, но плохо проходит в углы.

План действий такой:

Собрать сухой мусор пылесосом с узкой насадкой. Пройти направляющую зубной щеткой. Убрать остатки влажной микрофиброй. Насухо протереть паз.

Именно небольшую щетку рекомендуют использовать для труднодоступных углов оконных и дверных направляющих. Для пластиковых профилей при этом лучше обходиться без жестких абразивов и агрессивной химии.

Межплиточные швы требуют средства, которое подходит конкретному материалу плитки и затирки Источник: GPT

Лоток стиральной машины

В лотке и нише для моющего средства постепенно остаются порошок, гель и кондиционер. В углах появляется плотный налет, до которого губкой добраться сложно.

Здесь бытовой лайфхак неожиданно получает официальное подтверждение. В российской инструкции Samsung прямо рекомендуется промывать лоток и нишу хозяйственной или старой зубной щеткой. Производитель отмечает, что налипший порошок способен мешать нормальному поступлению воды.

Лоток снимают только так, как предусмотрено руководством конкретной модели. После влажной уборки детали стоит ополоснуть и просушить.

Аэратор на кране

Если струя из смесителя стала идти неровно, причина иногда скрывается в маленькой сетке-аэраторе. На ней задерживаются частицы и минеральные отложения.

Производитель сантехники Delta рекомендует для стойких загрязнений использовать мягкую зубную щетку. Для ряда моделей аэратор можно предварительно замочить в растворе воды и белого уксуса.

Но переносить такой рецепт на любую сантехнику нельзя. Кислота способна повредить некоторые декоративные покрытия, поэтому сначала нужно убедиться в совместимости средства с материалом поверхности.

Главное преимущество зубной щетки здесь — точность. Ею удобно работать по сетке и мелким отверстиям без металлических скребков.

Складки уплотнителя холодильника

В складках резинки по периметру дверцы постепенно собираются крошки и засохшие следы еды. Обычно их замечают только во время большой уборки.

Whirlpool советует очищать внутренние поверхности холодильника мягкими средствами и отдельно указывает, что мягкая щетка или старая зубная подходит для швов, щелей и складок уплотнителя.

После уборки резинку лучше протереть чистой влажной тканью и высушить. Агрессивные и абразивные составы для пластиковых деталей и уплотнителей производители применять не рекомендуют.

Samsung допускает старую зубную щетку для очистки лотка и ниши стиральной машины Источник: GPT

Решетки и углы кухонной вытяжки

На кухне мелкая щетина особенно полезна там, где соединяются жир и сложная геометрия. В решетках, стыках и узких промежутках салфетка часто просто не достает до загрязнения.

Если материал съемных элементов допускает воду и моющее средство, размягченный жир удобно вычистить щеткой из углов, а затем полностью смыть средство. Специалисты по уборке также рекомендуют небольшие щетки для мест соединения планок вентиляционных решеток, где обычной салфетке не хватает точности.

А вот несъемные электрические части мочить нельзя. Здесь лучше ограничиться способом, который указан в инструкции конкретной вытяжки.

Газовая плита

Еще одно место, где небольшая щетка действительно полезна, — газовая варочная поверхность. Bosch рекомендует очищать свечи розжига маленькой мягкой щеткой, а головки конфорок — мягкой щеткой или губкой.

Старая зубная щетка с мягкой щетиной подходит по размеру, но здесь особенно важна осторожность. Конфорки должны быть холодными, а съемные детали — полностью сухими перед возвращением на место.

Нельзя заливать водой внутренности плиты или пытаться прочищать отверстия случайными металлическими предметами: конструкция разных моделей отличается.

Где лайфхак уже не работает

Старая зубная щетка — не универсальный ершик для всего дома. Если щетина стала слишком жесткой, расползлась или деформировалась, инструмент способен оставлять следы.

Kärcher отдельно предупреждает, что щетки могут царапать чувствительные поверхности. Поэтому глянцевый пластик, лак, мягкие металлы и декоративные покрытия сначала лучше проверять на небольшом незаметном участке.