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В Ярославле изменили стоимость Центрального рынка

Мэр города подписал новое постановление

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В Ярославле изменили стоимость АО «Центральный рынок» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле изменили стоимость АО «Центральный рынок» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменили стоимость АО «Центральный рынок»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вновь пытаются продать Центральный рынок. 28 августа мэр города Артем Молчанов подписал постановление, в котором цена на объект выросла на 13 млн рублей.

АО «Центральный рынок» уже несколько раз выставляли на торги, но покупателей не находилось. Город просил за него 150,5 млн рублей — это начальная цена, которая могла бы вырасти на торгах при наличии желающих. После мэр города решил, что цена слишком низкая и объект передумали продавать.

Теперь на Центральный рынок назначили новую начальную стоимость — 163 млн 775 тысяч рублей.

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Постановление вступило в силу в день его подписания. Это значит, что вскоре рынок вновь выставят на торги, только теперь за новую цену.

Напомним, сейчас Центральный рынок принадлежит городу. Ранее власти отмечали, что объект не приносит значимого дохода в бюджет. Мэр Артем Молчанов подчеркивал, что для приведения рынка в порядок требуются сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет, нужны частные инвестиции.

Как ранее рассказывал Артем Молчанов, на месте Центрального рынка могут появится кафе и рестораны. Новому владельцу вместе со 100% акций «Центрального рынка» должны перейти крытый торговый павильон и нежилые помещения на улице Нахимсона в домах № 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Общая площадь данной недвижимости 0,6719 га.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Центральный рынок Продажа Постановление
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