В Ярославле изменили стоимость Центрального рынка

В Ярославле изменили стоимость АО «Центральный рынок» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вновь пытаются продать Центральный рынок. 28 августа мэр города Артем Молчанов подписал постановление, в котором цена на объект выросла на 13 млн рублей.

АО «Центральный рынок» уже несколько раз выставляли на торги, но покупателей не находилось. Город просил за него 150,5 млн рублей — это начальная цена, которая могла бы вырасти на торгах при наличии желающих. После мэр города решил, что цена слишком низкая и объект передумали продавать.

Теперь на Центральный рынок назначили новую начальную стоимость — 163 млн 775 тысяч рублей.

Постановление вступило в силу в день его подписания. Это значит, что вскоре рынок вновь выставят на торги, только теперь за новую цену.

Напомним, сейчас Центральный рынок принадлежит городу. Ранее власти отмечали, что объект не приносит значимого дохода в бюджет. Мэр Артем Молчанов подчеркивал, что для приведения рынка в порядок требуются сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет, нужны частные инвестиции.