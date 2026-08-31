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Развлечения Знаки зодиака столкнутся с важным выбором: гороскоп на первую неделю сентября

Знаки зодиака столкнутся с важным выбором: гороскоп на первую неделю сентября

Звезда «Битвы экстрасенсов» (16+) рассказала, чего ждать с 31 августа по 6 сентября

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Кажетта Ахметжанова рассказала, какие перемены, знакомства и денежные решения ждут знаки в начале сентября | Источник: GPTКажетта Ахметжанова рассказала, какие перемены, знакомства и денежные решения ждут знаки в начале сентября | Источник: GPT

Кажетта Ахметжанова рассказала, какие перемены, знакомства и денежные решения ждут знаки в начале сентября

Источник:

GPT

Первую неделю осени лучше встречать без лишней спешки: одним знакам придется внимательнее обращаться с деньгами, другим — разбираться в отношениях, а кому-то обстоятельства подкинут новые рабочие возможности. Прогноз на период с 31 августа по 6 сентября подготовила постоянный эксперт «Стархита» Кажетта Ахметжанова, известная зрителям по «Битве экстрасенсов» (16+).

Овен

Овнам предстоит выяснить, кто действительно ценит их отзывчивость, а кто уже считает постоянную помощь чем-то само собой разумеющимся. Поведение одного из близких может начать заметно раздражать. Посмотреть на ситуацию трезвее поможет хороший друг: с его поддержкой будет проще обозначить границы и не довести разговор до ссоры.

Зато личная жизнь обещает быть приятнее. Одинокие представители знака могут обратить внимание на человека с нестандартным характером и хорошим чувством юмора. Не исключены и планы на дорогу: родственник издалека способен позвать в гости, после чего идея поездки перестанет казаться такой уж далекой.

Телец

Тельцам сейчас выгоднее действовать не в одиночку. Работа вместе с другими людьми, участие в коллективном проекте или новые знакомства по интересам способны открыть полезные перспективы. Более того, обстоятельства могут подтолкнуть вас к руководящей роли, даже если изначально вы на нее особенно не претендовали.

К выходным идиллию способна нарушить тема собственности или совместных финансов. Желание непременно оставить за собой последнее слово вряд ли поможет. Куда разумнее спокойно обсудить спорные моменты: на этой неделе выдержка принесет больше пользы, чем эффектная победа в перепалке.

Близнецы

Близнецам стоит немного умерить фантазию в сердечных делах. Обычное сообщение или заинтересованный взгляд еще не гарантируют бурного продолжения, хотя представители знака вполне способны заранее придумать ему несколько вариантов.

При этом возможность сблизиться с симпатичным человеком действительно появится. Общие интересы, прогулка, творческое занятие или совместный досуг помогут лучше узнать друг друга. Торопить развитие отношений не стоит: чем меньше попыток заранее определить их статус, тем естественнее всё будет складываться.

Овнам и Ракам на этой неделе важно вовремя обозначить границы и не принимать решения под чужим давлением | Источник: GPTОвнам и Ракам на этой неделе важно вовремя обозначить границы и не принимать решения под чужим давлением | Источник: GPT

Овнам и Ракам на этой неделе важно вовремя обозначить границы и не принимать решения под чужим давлением

Источник:

GPT

Рак

Ракам захочется предложить сразу несколько новых идей, и на этот раз окружающие отнесутся к инициативе вполне благосклонно. Особенно заметной ваша помощь окажется в работе и семейных вопросах.

Ближе к завершению недели может поступить предложение, на которое от вас захотят получить ответ едва ли не немедленно. Поддаваться такому напору необязательно. Сначала стоит проверить, совпадает ли новый вариант с вашими собственными целями. После небольшой паузы оценить условия и возможные последствия будет гораздо проще.

Лев

Львам придется проявить редкую для соблазнительной финансовой ситуации выдержку. Предложения быстро и почти без усилий заработать лучше рассматривать особенно придирчиво. Если внутреннее чутье уже намекает, что обещания выглядят слишком красиво, игнорировать этот сигнал не следует.

Надежнее сделать ставку на проекты с понятной перспективой и долгосрочной пользой. К выходным друзья могут окончательно убедить вас, что сомнительная возможность действительно не стоила риска. Иногда самый доходный финансовый маневр — просто вовремя не отдать свои деньги.

Дева

У Дев наконец начнут двигаться дела, которые прежде регулярно упирались то в обстоятельства, то в нехватку поддержки. Идеи, давно представлявшие для вас интерес, получат шанс на более быстрое развитие.

Темп заметно увеличится, и вскоре станет понятно, что сделать можно гораздо больше, чем вы рассчитывали. Не последнюю роль сыграет близкий друг. Этот человек будет особенно внимательно прислушиваться к вашему мнению и в ответ тоже окажет необходимую поддержку.

Львам звёзды советуют осторожнее относиться к легким деньгам, а Тельцам&nbsp;— не спорить из-за общих финансов | Источник: GPTЛьвам звёзды советуют осторожнее относиться к легким деньгам, а Тельцам&nbsp;— не спорить из-за общих финансов | Источник: GPT

Львам звёзды советуют осторожнее относиться к легким деньгам, а Тельцам — не спорить из-за общих финансов

Источник:

GPT

Весы

Весам выпадет приятный повод для волнения. Новость или неожиданный сюрприз настолько обрадуют вас, что сохранить всё в тайне будет непросто. Однако сразу раскрывать карты окружающим не обязательно — небольшая пауза только усилит эффект.

В деловой и социальной сфере представители знака будут легко располагать людей к себе. Благодаря этому получить поддержку для собственных задумок станет проще. А вот пытаться закрыть каждую мелкую задачу одновременно не стоит. Некоторые дела спокойно переживут небольшую отсрочку, тогда как встречи и отдых дадут вам гораздо больше сил.

Скорпион

Скорпионы могут внезапно решить, что домашнему интерьеру давно требуется обновление. Особенно много вопросов вызовет пространство, которое перестало казаться удобным или уютным. Искать решение с нуля, вероятно, не придется: знакомые способны посоветовать нужного специалиста или подсказать удачный вариант.

Приятные изменения возможны и в финансах. Ожидаемые деньги, выплата или выгодное решение помогут почувствовать себя свободнее. Поэтому расходы на комфорт в доме окажутся вполне своевременными, хотя превращать обновление одной комнаты в ремонт века всё же необязательно.

Стрелец

Стрельцам спокойный режим покажется откровенно скучным. Захочется проверить собственные силы, ввязаться в соревнование и добиться результата, который можно предъявить окружающим без лишней скромности.

Соперничество пойдет на пользу: оно добавит азарта и способно привести к признанию профессиональных заслуг. В прогнозе Кажетты Ахметжановой отдельно упоминается успех или важная победа в районе 27-го числа. При этом эта дата уже находится за пределами заявленного периода с 31 августа по 6 сентября. В любом случае тенденция для Стрельцов остается благоприятной: занижать собственные амбиции эксперт не советует.

Начало сентября принесет многим знакам перемены: Девам&nbsp;— ускорение в делах, Скорпионам&nbsp;— финансовое облегчение, Водолеям&nbsp;— хорошие новости | Источник: GPTНачало сентября принесет многим знакам перемены: Девам&nbsp;— ускорение в делах, Скорпионам&nbsp;— финансовое облегчение, Водолеям&nbsp;— хорошие новости | Источник: GPT

Начало сентября принесет многим знакам перемены: Девам — ускорение в делах, Скорпионам — финансовое облегчение, Водолеям — хорошие новости

Источник:

GPT

Козерог

Давнее желание Козерогов способно исполниться совсем не тем путем, который они себе представляли. Искать скрытые проблемы в каждом удачном повороте не стоит: иногда хорошее событие действительно оказывается просто хорошим событием.

Перспективными станут учеба, новые направления в карьере и поездки. Полезно будет всё, что позволяет расширить привычные рамки. В личной жизни рассчитывать исключительно на инициативу второй стороны не следует. Если хочется знакомства или развития отношений, придется принимать приглашения и чаще появляться среди людей.

Водолей

Планы Водолеев рискуют неоднократно поменяться. Особенно переменчивыми окажутся договоренности, связанные с поездками и расписанием. Раздражаться можно, но заставить обстоятельства вести себя дисциплинированнее этим всё равно не получится.

Поэтому лучше заранее оставлять свободное время между делами и не забивать календарь до последней минуты. Дополнительной суеты способен добавить человек, который сам не слишком хорошо понимает, куда торопится. Зато ближе к выходным появятся хорошие новости. Они укрепят вашу уверенность в дальнейших планах.

Рыбы

Рыбы почувствуют, что готовы осваивать то, чего раньше избегали или опасались. Старые тревоги постепенно потеряют прежнее влияние, а принимать важные решения станет легче.

Представители знака будут увереннее отстаивать собственные интересы и реже подстраиваться под чужие ожидания. Особенно полезным окажется общение с близким человеком, рядом с которым не нужно постоянно следить за каждым словом и поступком. Такая поддержка позволит проявить стороны характера, которые прежде оставались почти незаметными.

В целом начало сентября потребует от знаков не столько резких действий, сколько умения вовремя остановиться и оценить ситуацию. Львам придется проверять слишком выгодные предложения, Ракам — не отвечать под давлением, а Водолеям — смириться с тем, что планы иногда живут собственной жизнью. Зато в любви, работе и финансах у многих появятся вполне реальные возможности для приятных перемен.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Гороскоп Астрология Кажетта Ахметжанова
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