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Политика Спецоперация на Украине Путин объявил о скором завершении СВО — детали

Путин объявил о скором завершении СВО — детали

Президент встретился с премьер‑министром Индии

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Путин рассказал о ходе спецоперации | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПутин рассказал о ходе спецоперации | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Путин рассказал о ходе спецоперации

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что страна движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

В ходе беседы индийский премьер затронул тему Украины и подчеркнул необходимость решать все проблемы мирными средствами. Моди призвал «двигаться именно в этом направлении», а также предложил обсудить эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина на саммит БРИКС в Нью‑Дели в сентябре.

«Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», — сказал президент РФ после выступления Моди.

Путин не раз комментировал мирные переговоры. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу, но исключительно на основе реально сложившейся обстановки. Говоря об эскалации, Путин заявил, что Россия нарастила интенсивность ударов по предприятиям Украины в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.

Другие заявления президента о мирном урегулировании конфликта России и Украины мы опубликовали здесь.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин СВО Индия
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Комментарии
3
Гость
5 минут
На счет косаток ничего не сказал?
Гость
34 минуты
Слушать смешно!В который раз заявил?
Читать все комментарии
Гость
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