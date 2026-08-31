Путин объявил о скором завершении СВО — детали

Путин рассказал о ходе спецоперации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что страна движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

В ходе беседы индийский премьер затронул тему Украины и подчеркнул необходимость решать все проблемы мирными средствами. Моди призвал «двигаться именно в этом направлении», а также предложил обсудить эти вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина на саммит БРИКС в Нью‑Дели в сентябре.

«Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», — сказал президент РФ после выступления Моди.

Путин не раз комментировал мирные переговоры. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу, но исключительно на основе реально сложившейся обстановки. Говоря об эскалации, Путин заявил, что Россия нарастила интенсивность ударов по предприятиям Украины в ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам.