Месси завершил карьеру: подробности

Месси в 2022-м стал чемпионом мира Источник: Fifa.com

Нападающий Лионель Мессии объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист продолжит играть за «Интер Майами». Решение последовало после чемпионата мира-2026, на котором аргентинцы дошли до финала, но уступили сборной Испании.

В своём посте в соцсетях Месси признался, что решение далось ему тяжело. Спортсмен отметил, что он тщательно все обдумывал.

«Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время. Клянусь вам, что я всегда выкладывался на все 100 — не только в последние годы, когда мы выиграли всё, но и раньше, — и всегда боролся и отдавал всё ради этой футболки, чтобы дарить вам радость и заставлять гордиться тем, что вы — аргентинцы», —написал Мессии.

Футболист отметил, что этот жизненный этап подходит к концу.

«Я люблю, любил и всегда буду любить быть в сборной. Я отдал всё, что мог, больше мне нечего дать, да и к тому же подрастают отличные ребята, которые заслуживают это место», — написал Месси в социальных сетях.