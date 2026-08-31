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Спорт Месси завершил карьеру: подробности

Месси завершил карьеру: подробности

На чемпионате мира-2026 аргентинцы дошли до финала

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Месси в 2022-м стал чемпионом мира | Источник: Fifa.com Месси в 2022-м стал чемпионом мира | Источник: Fifa.com

Месси в 2022-м стал чемпионом мира

Источник:

Fifa.com

Нападающий Лионель Мессии объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист продолжит играть за «Интер Майами». Решение последовало после чемпионата мира-2026, на котором аргентинцы дошли до финала, но уступили сборной Испании.

В своём посте в соцсетях Месси признался, что решение далось ему тяжело. Спортсмен отметил, что он тщательно все обдумывал.

«Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время. Клянусь вам, что я всегда выкладывался на все 100 — не только в последние годы, когда мы выиграли всё, но и раньше, — и всегда боролся и отдавал всё ради этой футболки, чтобы дарить вам радость и заставлять гордиться тем, что вы — аргентинцы», —написал Мессии.

Футболист отметил, что этот жизненный этап подходит к концу.

«Я люблю, любил и всегда буду любить быть в сборной. Я отдал всё, что мог, больше мне нечего дать, да и к тому же подрастают отличные ребята, которые заслуживают это место», — написал Месси в социальных сетях.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира и два Кубка Америки.

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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лионель Месси
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