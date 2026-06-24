Школьники начнут сдавать новый предмет на ЕГЭ: что добавят в список экзаменов

Учебники по новому предмету появятся к 2030 году Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России хотят ввести новый предмет для сдачи на ЕГЭ. Речь идет об еще одном иностранном языке, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — говорится в сообщении ведомства.

Изучать арабский язык на уроках школьники начнут уже с 1 сентября 2026 года. Об этом ранее заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал министр.

В Рособрнадзоре уточнили, что учебники и материалы для изучения арабского языка в средних школах создадут к 2030 году.