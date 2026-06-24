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Образование Школьники начнут сдавать новый предмет на ЕГЭ: что добавят в список экзаменов

Школьники начнут сдавать новый предмет на ЕГЭ: что добавят в список экзаменов

У учеников будет время на подготовку

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Учебники по новому предмету появятся к 2030 году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУчебники по новому предмету появятся к 2030 году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Учебники по новому предмету появятся к 2030 году

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России хотят ввести новый предмет для сдачи на ЕГЭ. Речь идет об еще одном иностранном языке, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года», — говорится в сообщении ведомства.

Изучать арабский язык на уроках школьники начнут уже с 1 сентября 2026 года. Об этом ранее заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал министр.

В Рособрнадзоре уточнили, что учебники и материалы для изучения арабского языка в средних школах создадут к 2030 году.

Это не все нововведения, которые ждут учеников после летних каникул. Стало известно, что в школах сократили нагрузку. Теперь контрольных работ во время учебного года станет меньше. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Школа ЕГЭ Экзамен Рособрнадзор Минпросвещения РФ
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