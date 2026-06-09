Стыдный тест по русскому языку: правильно ответят только 3 из 10

Русский язык считается одним из самых богатых и сложных языков мира. В нем есть сотни правил и исключений, тонкости произношения, многозначные слова, фразеологизмы и синтаксические конструкции, способные поставить в тупик даже тех, кто говорит на нем с рождения.
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете русский язык. Сможете ли вы отличить омонимы от многозначных слов, вспомнить правила ударения, разобраться в тонкостях синтаксиса и не попасться в языковые ловушки? Пройдите тест и узнайте, насколько уверенно вы ориентируетесь в великом и могучем языке.
Начнем с классического вопроса. В каком слове ударение поставлено верно?
Óбеспечение
Oбеспéчение
Обеспечéние
Какое из этих слов является омонимом?
Ключ от двери — ключ из-под земли
Золотые руки — золотое кольцо
Легкий ветер — легкая задача
В каком предложении слово «одеть» употреблено правильно?
Одень шапку, на улице холодно
Одень ребенка потеплее
Одень пальто перед выходом
Какое предложение составлено без речевой ошибки?
Играть большое значение
Одержать победу
Повысить кругозор
В каком предложении запятая не нужна?
Однако мы продолжили путь
Мы однако продолжили путь
Мы продолжили путь однако быстро устали
Какое слово является исконно русским по происхождению?
Карандаш
Тетрадь
Вода
Какое предложение является сложноподчиненным?
Солнце село, и похолодало
Когда солнце село, похолодало
Солнце село — похолодало
Какое из выражений соответствует литературной норме?
Оплатить за проезд
Оплатить проезд
Какое слово заимствовано и изначально обозначало не то блюдо, которое мы понимаем сегодня?
Котлета
Салат
Бутерброд
В каком слове возможны два варианта ударения в зависимости от смысла?
Береза
Торты
Ирис