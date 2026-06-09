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Образование Тест Стыдный тест по русскому языку: правильно ответят только 3 из 10

Стыдный тест по русскому языку: правильно ответят только 3 из 10

Его могут завалить даже самые умные

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Школьники легко справятся с этим тестом | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUШкольники легко справятся с этим тестом | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Школьники легко справятся с этим тестом

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Русский язык считается одним из самых богатых и сложных языков мира. В нем есть сотни правил и исключений, тонкости произношения, многозначные слова, фразеологизмы и синтаксические конструкции, способные поставить в тупик даже тех, кто говорит на нем с рождения.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете русский язык. Сможете ли вы отличить омонимы от многозначных слов, вспомнить правила ударения, разобраться в тонкостях синтаксиса и не попасться в языковые ловушки? Пройдите тест и узнайте, насколько уверенно вы ориентируетесь в великом и могучем языке.

Пройден 86 раз
1 / 10

Начнем с классического вопроса. В каком слове ударение поставлено верно?

  • Óбеспечение

  • Oбеспéчение

  • Обеспечéние

2 / 10

Какое из этих слов является омонимом?

  • Ключ от двери — ключ из-под земли

  • Золотые руки — золотое кольцо

  • Легкий ветер — легкая задача

3 / 10

В каком предложении слово «одеть» употреблено правильно?

  • Одень шапку, на улице холодно

  • Одень ребенка потеплее

  • Одень пальто перед выходом

4 / 10

Какое предложение составлено без речевой ошибки?

  • Играть большое значение

  • Одержать победу

  • Повысить кругозор

5 / 10

В каком предложении запятая не нужна?

  • Однако мы продолжили путь

  • Мы однако продолжили путь

  • Мы продолжили путь однако быстро устали

6 / 10

Какое слово является исконно русским по происхождению?

  • Карандаш

  • Тетрадь

  • Вода

7 / 10

Какое предложение является сложноподчиненным?

  • Солнце село, и похолодало

  • Когда солнце село, похолодало

  • Солнце село — похолодало

8 / 10

Какое из выражений соответствует литературной норме?

  • Оплатить за проезд

  • Оплатить проезд

9 / 10

Какое слово заимствовано и изначально обозначало не то блюдо, которое мы понимаем сегодня?

  • Котлета

  • Салат

  • Бутерброд

10 / 10

В каком слове возможны два варианта ударения в зависимости от смысла?

  • Береза

  • Торты

  • Ирис

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Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Русский язык Тест Знание Правило Ум
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