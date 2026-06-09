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Образование Не все выпускники смогут пересдать ЕГЭ — заявление главы Рособрнадзора

Не все выпускники смогут пересдать ЕГЭ — заявление главы Рособрнадзора

Объясняем причины ограничений

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Перерывы между экзаменами должны сохранить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Перерывы между экзаменами должны сохранить | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Перерывы между экзаменами должны сохранить

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Увеличить количество предметов для пересдачи единого государственного экзамена в основной период невозможно, поэтому выпускники не смогут улучшить свои результаты по всем предметам. О причинах рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет еще дополнительные какие-то экзамены для пересдач сделать. Мы можем обсуждать и вносить дополнительный день в сентябре, но тогда это теряет абсолютно смысл», — сказал Музаев в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, между экзаменами необходимо соблюдать установленные нормами перерывы. Именно поэтому экзаменационная кампания в этом году завершается только 9 июля, а приемная кампания в вузы стартует уже 20 июля.

Так называемые президентские дни для пересдачи одного экзамена пройдут 8 и 9 июля, сообщил Музаев. В этот период выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору и использовать его результат при поступлении в том же году. О правилах пересдачи и других изменениях для школьников на ЕГЭ можно почитать в отдельном материале.

Чтобы пересдача не понадобилась, лучше заранее знать об ошибках, которые совершают во время экзамена. Секретами успешной сдачи поделился разработчик ЕГЭ, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Пересдача Анзор Музаев Рособрнадзор
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