Выпускники возмутились массовым сливом заданий из ЕГЭ — почему это плохо

Часть учеников не смогли завершить экзамен по профильной математике Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Выпускники пожаловались на порядок проведения ЕГЭ по профильной математике 8 июня. По их словам, часть заданий в КИМах на Дальнем Востоке совпала с бланками в Сибири и других регионах, от чего некоторым школьникам сдавать экзамен было легче. Претензии возмущенных учеников собрала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Из-за разницы во времени выпускники на Дальнем Востоке сдают ЕГЭ самыми первыми в стране. После экзамена задания быстро попадают в Сеть, благодаря чему школьники в других регионах могут заранее получить готовые ответы и сдать лучше.

«После выхода с экзамена информация о его содержании и структуре быстро распространяется по группам и чатам всей страны. В этих чатах оперативно уже с утра разбирают все задания. Поэтому ученики из других регионов России могут прийти на экзамен, зная готовые решения. Ребята с Дальнего Востока теперь расстроены и считают такой подход несправедливым», — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По словам учеников, в КИМах по профильной математике оказались полностью идентичны вся первая часть, а также задания № 13, 15, 16. В Рособрнадзоре пока не прокомментировали эту ситуацию.

Кроме того, экзамен не обошелся без удалений. Так, в Нижнем Новгороде с ЕГЭ выгнали трех школьников. Как рассказал глава Минобразования региона Михаил Пучков, у них нашли шпаргалки. В Ярославской области завершить экзамен по математике не смогли двое учеников — они пронесли смартфоны.