Двоих учеников выгнали с ЕГЭ по математике в Ярославской области. Подробности

С ЕГЭ по математике в Ярославской области удалили двоих выпускников. Что они натворили Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В понедельник, 8 июня, школьники сдавали единый государственный экзамен по математике, в зависимости от планов на поступление базового или профильного уровня. Напомним, первый вариант необходим для получения аттестата, второй — для поступления в профильный вуз.

В Ярославской области на экзамен зарегистрировались 5637 человек. Большинство выпускников отдали предпочтение математике базового уровня, на этот экзамен было зарегистрировано 3103 участника, по математике профильного уровня — 2474. 60 выпускников сдавали ЕГЭ в удаленном формате.

«К сожалению, два участника экзамена были удалены с экзамена из-за телефона», — рассказала министр образования Ирина Лобода.

Наличие смартфона — нарушение. Теперь школьники смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году.

Как пересдать ЕГЭ по математике

В Минобре объяснили, что делать выпускникам, если результаты ЕГЭ их не устроят.

«Ребята, не сдавшие экзамен по болезни или получившие неудовлетворительный результат, могут пересдать предмет в резервные сроки — 23, 24 и 25 июня. Если участник ЕГЭ не удовлетворён своим результатом и хочет повысить его, то по его выбору при аннулировании предыдущего результата он может сдать экзамен в дополнительный резервный день 9 июля», — пояснили в пресс-службе ярославского Минобра.

Баллы за экзамен будут известны не позднее 23 июня. Полный график публикации результатов ищите в этом материале.