В Ярославской области запустили горячую линию о нарушениях на ЕГЭ

В Ярославской области запустили горячую линию по организации ЕГЭ Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области, как и по всей России, продолжается основной период ЕГЭ. 8 июня школьники сдают математику — базовую и профильную. Накануне в регионе запустили горячую линию о нарушениях на экзаменах.

«Информацию о нарушениях прав выпускников при проведении ЕГЭ и ОГЭ можно сообщать дежурному прокурору ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону +7 910 816-63-33. Горячая линия будет действовать до 30 июня, — предупреждали ранее в прокуратуре Ярославской области. — Соблюдение прав обучающихся находится на постоянном контроле прокуратуры Ярославской области».

Напомним, впереди у выпускников экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии и иностранным языкам.

Отметим, что в регионе уже были первые удаления с экзаменов. Одного выпускника вывели из аудитории из-за телефона. Смартфон на экзамене, как и шпаргалки, являются нарушением.