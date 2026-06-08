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Образование В Ярославской области запустили горячую линию о нарушениях на ЕГЭ

В Ярославской области запустили горячую линию о нарушениях на ЕГЭ

Проведение экзаменов контролирует прокуратура

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В Ярославской области запустили горячую линию по организации ЕГЭ | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославской области запустили горячую линию по организации ЕГЭ | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области запустили горячую линию по организации ЕГЭ

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области, как и по всей России, продолжается основной период ЕГЭ. 8 июня школьники сдают математику — базовую и профильную. Накануне в регионе запустили горячую линию о нарушениях на экзаменах.

«Информацию о нарушениях прав выпускников при проведении ЕГЭ и ОГЭ можно сообщать дежурному прокурору ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону +7 910 816-63-33. Горячая линия будет действовать до 30 июня, — предупреждали ранее в прокуратуре Ярославской области. — Соблюдение прав обучающихся находится на постоянном контроле прокуратуры Ярославской области».

Напомним, впереди у выпускников экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии и иностранным языкам.

Первые результаты ЕГЭ придут 16 июня | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаПервые результаты ЕГЭ придут 16 июня | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Итоги некоторых экзаменов озвучат 2 июля | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИтоги некоторых экзаменов озвучат 2 июля | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Последними придут результаты ЕГЭ по иностранным языкам | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаПоследними придут результаты ЕГЭ по иностранным языкам | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Отметим, что в регионе уже были первые удаления с экзаменов. Одного выпускника вывели из аудитории из-за телефона. Смартфон на экзамене, как и шпаргалки, являются нарушением.

Ранее мы также публиковали разбор о том, какие ошибки на ЕГЭ по математике чаще всего допускают школьники.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ЕГЭ Горячая линия Прокуратура
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Комментарии
1
Гость
35 минут
Страшно!..
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